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Треть чехов не могут решить задачи, у четверти проблемы с длинными текстами и обработкой информации

Новости 420on
11 декабря 2024
11:30
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Почти треть чехов не способны адаптивно решать проблемы, а четверть людей имеют очень низкий уровень навыков чтения. Это показали данные международного исследования PIAAC (Программа международной оценки компетенций взрослых), в котором приняла участие 31 страна.
В опросах 2022 и 2023 годов изучались уровни навыков взрослых в области грамотности, счета и адаптивного решения проблем — областей, которые фундаментально влияют на способность добиться успеха в XXI веке.

При этом проверялись не школьные знания, а общая способность работать с информацией и решать задачи, которые являются навыками, важными для применения на рынке труда и в жизненных ситуациях.

Результаты показали, что четверть людей в возрасте от 16 до 65 лет имеют очень низкий уровень навыков чтения, что может сильно ограничивать их в повседневной жизни, поскольку они способны найти номер телефона в коротком тексте, например в рекламном объявлении, но не могут ориентироваться в более длинном тексте. У них также могут возникнуть проблемы на более полных веб-сайтах.

Пятая часть чехов (21%) в указанной возрастной категории способны лишь на базовые числовые операции в области целых чисел, тогда как при вычислении процентов у них уже могут возникнуть проблемы.

Менее трети людей (29%) испытывают проблемы с адаптивным решением задач. По данным опроса, примерно 2 миллиона человек способны решать простые задачи, в процессе решения которых условия не меняются.

«Однако они начинают теряться, как только задача содержит больше разных требований и решение требует больше шагов», — говорят авторы исследования.

Кроме того, все области взаимосвязаны, и трудности в одном из навыков часто связаны с проблемами в остальных двух исследуемых областях.

«Одна из групп, в которой накапливаются низкие навыки, — это выпускники без диплома средней школы», — говорится в исследовании. В этой группе 41% людей в возрасте от 25 до 65 лет имеет серьезные проблемы с навыками чтения.

Выпускники профессионально-технических училищ с дипломом о среднем образовании (17%), общеобразовательных (11%) и студенты вузов (6%) сообщают о значительно меньшем количестве проблем.

По словам координатора исследований Михаэлы Рёшовой, результаты вызывают тревогу. В том числе и потому, что навыки людей с профессионально-техническим образованием, очевидно, ближе людям с базовым образованием, чем к тем, кто имеет диплом средней школы.

«Результаты исследования не указывают на то, что области обучения хорошо готовят своих выпускников к сегодняшнему миру — чтобы они могли применить себя на меняющемся рынке труда или быть в состоянии противостоять дезинформации», — сказала Рёшова.

Две пятых учеников в возрасте от 25 до 65 лет имеют очень низкие навыки по крайней мере в двух из трех исследованных областей.

«Развитие навыков обработки и оценки информации имеет важное значение для социальной сплоченности и решения сложных политических проблем», — отметила Петра Голечкова, один из авторов оисследования.

Лучше всех японцы и скандинавы

По оценке навыков чтения и адаптивного решения задач Чехия заняла средние позиции, в среднем по странам ОЭСР, по числовым навыкам она заняла место немного выше среднего.

«Наиболее развитыми навыками обладают взрослые в Японии и европейских странах Северной Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия), при этом Нидерланды и Эстония также занимают высокие места», — заключили авторы. 

Опрос проходил с 1 сентября 2022 года по 31 июля 2023 года, и в нем приняли участие 5 057 респондентов. Интервьюирование одного респондента заняло около двух часов и включало интервью и самостоятельное прохождение когнитивного теста на планшете.

Уровень 1 и ниже — это очень низкий уровень навыков, который затрудняет полноценное участие в жизни общества. Уровень 4 и выше представляет собой очень высокие навыки — он позволяет решать очень сложные задачи по обработке информации.
Чехия образование сми книги Опрос общественного мнения
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