Треть чехов не могут решить задачи, у четверти проблемы с длинными текстами и обработкой информации

В опросах 2022 и 2023 годов изучались уровни навыков взрослых в области грамотности, счета и адаптивного решения проблем — областей, которые фундаментально влияют на способность добиться успеха в XXI веке.





При этом проверялись не школьные знания, а общая способность работать с информацией и решать задачи, которые являются навыками, важными для применения на рынке труда и в жизненных ситуациях.





Результаты показали, что четверть людей в возрасте от 16 до 65 лет имеют очень низкий уровень навыков чтения, что может сильно ограничивать их в повседневной жизни, поскольку они способны найти номер телефона в коротком тексте, например в рекламном объявлении, но не могут ориентироваться в более длинном тексте. У них также могут возникнуть проблемы на более полных веб-сайтах.





Пятая часть чехов (21%) в указанной возрастной категории способны лишь на базовые числовые операции в области целых чисел, тогда как при вычислении процентов у них уже могут возникнуть проблемы.





Менее трети людей (29%) испытывают проблемы с адаптивным решением задач. По данным опроса, примерно 2 миллиона человек способны решать простые задачи, в процессе решения которых условия не меняются.





«Однако они начинают теряться, как только задача содержит больше разных требований и решение требует больше шагов», — говорят авторы исследования.





Кроме того, все области взаимосвязаны, и трудности в одном из навыков часто связаны с проблемами в остальных двух исследуемых областях.





«Одна из групп, в которой накапливаются низкие навыки, — это выпускники без диплома средней школы», — говорится в исследовании. В этой группе 41% людей в возрасте от 25 до 65 лет имеет серьезные проблемы с навыками чтения.





Выпускники профессионально-технических училищ с дипломом о среднем образовании (17%), общеобразовательных (11%) и студенты вузов (6%) сообщают о значительно меньшем количестве проблем.





По словам координатора исследований Михаэлы Рёшовой, результаты вызывают тревогу. В том числе и потому, что навыки людей с профессионально-техническим образованием, очевидно, ближе людям с базовым образованием, чем к тем, кто имеет диплом средней школы.





«Результаты исследования не указывают на то, что области обучения хорошо готовят своих выпускников к сегодняшнему миру — чтобы они могли применить себя на меняющемся рынке труда или быть в состоянии противостоять дезинформации», — сказала Рёшова.





Две пятых учеников в возрасте от 25 до 65 лет имеют очень низкие навыки по крайней мере в двух из трех исследованных областей.





«Развитие навыков обработки и оценки информации имеет важное значение для социальной сплоченности и решения сложных политических проблем», — отметила Петра Голечкова, один из авторов оисследования.





Лучше всех японцы и скандинавы





По оценке навыков чтения и адаптивного решения задач Чехия заняла средние позиции, в среднем по странам ОЭСР, по числовым навыкам она заняла место немного выше среднего.





«Наиболее развитыми навыками обладают взрослые в Японии и европейских странах Северной Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия), при этом Нидерланды и Эстония также занимают высокие места», — заключили авторы.





Опрос проходил с 1 сентября 2022 года по 31 июля 2023 года, и в нем приняли участие 5 057 респондентов. Интервьюирование одного респондента заняло около двух часов и включало интервью и самостоятельное прохождение когнитивного теста на планшете.





Уровень 1 и ниже — это очень низкий уровень навыков, который затрудняет полноценное участие в жизни общества. Уровень 4 и выше представляет собой очень высокие навыки — он позволяет решать очень сложные задачи по обработке информации.