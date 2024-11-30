Чешский фильм «Волны» имеет шансы на «Оскар». Он включен в шорт-лист

Список опубликовала Американская академия кинематографических искусств и наук.





Последний раз чешскому фильму удавалось попасть в так называемый шорт-лист в 2021 году, когда организаторы включили в шорт-лист фильм Агнешки Холланд «Шарлатан».





Фильм «Волны» вдохновлен реальной историей группы журналистов редакции отдела международной жизни Чехословацкого радио и их решимости любой ценой донести независимые новости. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах в этом году.





97-я ежегодная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук состоится 2 марта 2025 года. 17 декабря этого года Академия опубликует шорт-лист премии «Оскар» из 15 зарубежных фильмов. Номинации будут объявлены 17 января 2025 года.