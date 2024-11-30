Чешский фильм «Волны» имеет шансы на «Оскар». Он включен в шорт-лист
18 декабря 2024
09:00
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Драма чешского сценариста и режиссера Йиржи Мадла «Волны» (Vlny) вошла в шорт-лист 15 претендентов на премию «Оскар» за лучший иностранный художественный фильм.
Список опубликовала Американская академия кинематографических искусств и наук.
Последний раз чешскому фильму удавалось попасть в так называемый шорт-лист в 2021 году, когда организаторы включили в шорт-лист фильм Агнешки Холланд «Шарлатан».
Фильм «Волны» вдохновлен реальной историей группы журналистов редакции отдела международной жизни Чехословацкого радио и их решимости любой ценой донести независимые новости. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах в этом году.
97-я ежегодная церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук состоится 2 марта 2025 года. 17 декабря этого года Академия опубликует шорт-лист премии «Оскар» из 15 зарубежных фильмов. Номинации будут объявлены 17 января 2025 года.
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