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Лучшая страна для иностранных рабочих. Дания лидирует, какое место занимает Чехия?

Новости 420on
8 января 2025
22:00
289
Чтобы переехать за границу и начать жизнь с чистого листа, требуется немало мужества. Найти работу в новой и незнакомой обстановке может быть непросто, однако есть страны, которые более благосклонно относятся к экспатам — людям, живущим за пределами своей страны, чем другие. По результатам опроса, проведенного компанией InterNations, на первом месте находится Дания. Чехия, занявшая 15-е место из 53 стран в рейтинге, тоже показала себя неплохо.
В ходе опроса респонденты затрагивали вопросы общего предложения на рынке иностранной рабочей силы, заработной платы, а также баланса между работой и личной жизнью. Как сообщает Daily Mail, лидером оказалась Дания. «Баланс между работой и личной жизнью здесь отличный, а пять-шесть недель отпуска — это стандарт», — признался в ходе опроса один австралийский экспат.

84% респондентов удовлетворены балансом между работой и личной жизнью в Дании, при этом лишь 1% респондентов отмечает продолжительность рабочего дня. Около двух третей респондентов назвали в качестве преимущества возможность работать частично удаленно. С другой стороны, только 60% экспатов считают, что в этой стране им платят справедливо.

На втором месте оказалась Саудовская Аравия, где, по мнению респондентов, есть много возможностей для трудоустройства опытных людей. Три четверти респондентов заявили, что переезд в эту страну улучшил их перспективы трудоустройства. Однако недостатком является длительный рабочий день: средняя продолжительность рабочей недели составляет около 48 часов.

Третье место занимает Бельгия. Экспаты особенно отмечают тот факт, что в местной культуре труда поощряется гибкость. Людям также нравится рабочий день, который короче, чем в среднем по миру — 42,5 часа по сравнению с 40,8 часа в Бельгии.

Турция — худшая

Следующие позиции принадлежат таким странам, как Нидерланды, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия, Мексика, Индонезия и Австрия. Чехия, которая находится на вышеупомянутом пятнадцатом месте, также показала хорошие результаты, опередив Швецию, Польшу, Швейцарию, США и Германию.

Худшими странами для экспатов, с другой стороны, являются Кипр, Египет и Турция.
работа Чехия Евросоюз
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