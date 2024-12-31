Большинство чехов хотят изучать русский язык в начальных школах. Однако уроки будут отменены

Преобразования в преподавании иностранных языков запланированы в рамках масштабной реформы начального школьного образования. Новые правила должны вступить в силу в 2027 году, и уже через два года все школьники будут изучать английский язык с первого класса.





Несмотря на то, что реформа будет проводиться довольно поспешно, общественность в большинстве своем согласна с этим шагом: 68% респондентов решительно или скорее поддерживают ее. Это показал опрос, проведенный компанией Ipsos для Seznam Zprávy, в котором приняли участие 1 217 человек.





Не слишком удивительно, что чем моложе респонденты, тем чаще они приветствуют изменения в отношении английского языка. Жители крупных городов с населением более 100 000 человек или выпускники университетов также чаще поддерживают эту идею.





Второе изменение, напротив, не имеет такой поддержки. Агентство Ipsos спросило участников опроса, согласны ли они с отменой русского языка как второго необязательного иностранного языка в начальной школе. С этим шагом согласны только 35% респондентов, большинство же — 54% — против.





«Мы пришли к выводу, что максимум, на что способны школы, — это предложить три дополнительных иностранных языка. И когда мы должны были решить, какие именно, мы остановились на тех, которые явно глобальны с точки зрения их использования и являются ключевыми языками Европейского союза», — объяснил намерение министр образования Микулаш Бек (STAN), представляя реформу преподавания.





Теперь школы обязаны преподавать второй иностранный язык, но ученики могут выбирать любой язык без ограничений. С 2034 года это предложение будет ограничено тремя альтернативами: немецким, французским и испанским. Русский и все остальные иностранные языки будут исключены. На границе с Польшей, например, некоторые начальные школы предлагают польский язык, и этот вариант также будет исключен.





«Нет никаких аргументов в пользу отмены русского языка. Если под словом „глобальный“ министерство подразумевает мировые языки, то если мы откроем их список, то найдем там русский. Напротив, немецкий в списке мировых языков отсутствует», — говорит Анастасия Соколова, заведующая кафедрой русского языка и литературы педагогического факультета Университета имени Масарика.





«Для меня это решение абсолютно политическое, хотя министр Бек утверждает, что это не так», — говорит Соколова.





Против этого шага выступают не только ученые, изучающие русский язык, но и некоторые другие ученые из университетов или преподаватели. По словам Соколовой, это изменение было сделано без широкого обсуждения, поэтому сторонники русского языка планируют написать петицию, чтобы сохранить его.





Когда Seznam Zprávy изучил мнения об отмене русского языка как второго иностранного, выяснилось, что против этого выступают, например, представители работодателей.





«Русский — это язык, на котором говорят не только жители Российской Федерации, но и значительной части стран бывшего Советского Союза, включая Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии и Кавказа», — говорит Йиржи Гансл, директор департамента иностранных дел Чешской торговой палаты.





По словам Гансла, этот географический и экономический регион является важным сегментом бизнеса для чешских компаний. Поэтому русский язык должен оставаться одним из вариантов второго обязательного языка в начальной школе, считают в Торговой палате.





«Важно также помнить, что деловая культура в этих странах во многом отличается от стандартов, принятых в западных экономиках. В частности, английский язык не так широко используется в деловом общении, как в странах Европейского союза. Поэтому знание русского языка может иметь решающее значение в деловых отношениях для установления и развития деловых связей», — добавляет Гансл, добавляя, что русский язык также широко используется в странах Балтии.





Больше английского, меньше русского





Несмотря на то, что полное согласие по поводу языковых изменений не достигнуто, некоторые университеты уже начали приводить свои действия в соответствие с решением Министерства образования. В основном это касается преподавания английского языка, но ожидается и снижение интереса к русскому.





«Педагогический факультет ответит на требования Министерства образования, связанные с включением преподавания английского с первого класса начальной школы, усилив кафедру английского языка и изменив содержание обучения для студентов программы подготовки учителей для первого класса начальной школы», — говорит Эдита Кадлецова, пресс-секретарь Южночешского университета в Ческе-Будеевице.





Например, педагогический факультет в Либерце также планирует расширить преподавание английского языка.





Что касается русского языка, то Западночешский университет в Пльзене по-прежнему рассчитывает на него, но только в краткосрочной перспективе. А вот Южночешский университет в этом году откроет только магистратуру.



«Педагогический факультет Южночешского университета в Ческе-Будеевице не будет предлагать обучение русскому языку на уровне бакалавриата в последующие годы из-за низкого интереса со стороны абитуриентов», — сказала Кадлецова.





Русский язык уже давно является третьим по частоте изучения иностранным языком в начальной школе. По данным Министерства образования, в прошлом учебном году 883 000 школьников изучали как минимум один иностранный язык. Почти каждый ребенок в начальной школе изучал английский язык.

Около 227 000 учеников изучали немецкий язык и 48 000 — русский. Гораздо меньшее количество учеников выбирали испанский (19 000) или французский (10 000). Это означает, что в ближайшие десять лет перед педагогическими факультетами и теми, кто готовит учителей, будет стоять большая задача — подготовить достаточное количество лингвистов, чтобы компенсировать исключение русского языка.