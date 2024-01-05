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История лыжного катания в городе Нове-Место-на-Мораве

Артём Михалап
5 января 2024
18:00
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Соревнования по лыжам в чешском городе Нове-Место-на-Мораве (Nové Město na Moravě) впервые прошли в 1910 г. и с тех пор приобретали нарастающую с каждым годом популярность. Со временем здесь появился и трамплин для прыжков на лыжах, а в 30-х гг. стали проводиться традиционные лыжные забеги «Золотые лыжи» (Zlaté lyže).
 
Вот уже более 100 лет в небольшом чешском городке, расположенном в крае Высочина, проходят соревнования по лыжному спорту. Еще до того, как здесь стали кататься на скорость и проводить спортивные состязания, в Нове-Место-на-Мораве всегда находились любители лыжных катаний, которые ездили еще на деревянных лыжах. Этот факт подтверждает выставка в Горацком музее. Соавтором экспозиции стал внук первого производителя лыж в Чехии Властимил Слонек.

Распространение лыжного спорта

Распространению лыжных катаний в этих краях способствовал местный лесничий Рудольф Габессам, который использовал их как для быстрого передвижения по лесу, так и просто для развлечения. Впервые лыжи попали к нему в 1892 г., с тех пор лыжный спорт постепенно начинал распространяться по Новоместскому району.

Первый лыжный забег в городе состоялся 2 февраля 1910 г. Первым победителем этих соревнований стал Карел Мрквичка, студент-землемер. В то время существовали такие спортивные дисциплины, которых сегодня в лыжном спорте больше нет. Например, к ним относятся забег на 100 м без лыжных палок или фигурное катание на лыжах. В то же время тогда еще не был известен биатлон, по которому в современной Vysočina Arenа в Нове-Место-на-Мораве проходит чемпионат мира.


Известные лыжники из Нове-Место-на-Мораве

Много лыжных спортсменов в Чехии вышло именно из этого города. Первым тренером по лыжному спорту был Богумил Ганч, который в 1911-13 гг. возглавлял лыжную секцию. В 1913 г. во время международных соревнований по лыжам в Крконоше он трагически погиб, преодолевая дистанцию на 50 км. Причиной гибели стали экстремальные погодные условия, которые стали неожиданностью для всех участников спартакиады в тот год.
| Финиш лыжных соревнований в Нове Место на Мораве, 1926 год Фото: nmnm.cz
| Трамплин в Шибенице (Нове Место на Мораве), год 1954-55. Фото:nmnm.cz 
                                                                      
Из г. Нове-Место-на-Мораве вышло много участников чешской олимпийской сборной, которые участвовали и во многих мировых чемпионатах. Среди них Карел Штефл, Карел Дворжак, Отакар Немецкий, который стал первым чешским участником Олимпиады во французском Шамони в 1924 г. Братья Отакар и Йозеф Немецкие стали основателями новоместской школы лыжного спорта. Прославился далеко за пределами своего родного города и лыжник Кирил Мусил, который после прихода к власти коммунистов сбежал в Канаду, где он открыл свой собственный лыжный центр.


Лыжные базы

Но успехи горожан в области лыжного спорта были бы невозможны, если бы не спортивная база. Первая из них была построена в 1921 г на Гарусовом холме, затем она постепенно расширялась. В 1942 г. этот спортивный комплекс сгорел, и только в 1972 г. был отстроен новый. Именно тогда и открылся новый отель Ski. В то время в этом месте стали регулярно проходить мировые кубки, а теперь здесь организуются чемпионаты мира по биатлону. Соревнования по прыжкам на лыжах также впервые в Чехии прошли именно в этом городе в 1912 г.


Отель Ski, Нове Место на Мораве
 

Чешский город Нове-Место-на-Мораве

Нове-Место-на-Мораве – это не только центр лыжного спорта и традиционных зимних соревнований, но и культурный город, исторический центр которого прекрасно сохранился. Многие здания в центре занесены в список национального культурного наследия Чехии. Здесь есть и скульптурная галерея.
 
В Горацком музее, расположенном в здании Старой ратуши 16 в. (перестроена в 18-19 вв.) работает постоянная экспозиция, главной темой которой является история лыжного спорта в Нове-Место-на-Мораве. В новоместском замке находится картинная галерея. Поэтому сюда можно приехать не только для катания для лыжах, но и для культурного времяпрепровождения, а лучше совместить и то, и другое. 
Чехия Горнолыжные курорты лыжи

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