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История лыжного катания в городе Нове-Место-на-Мораве
5 января 2024
18:00
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Соревнования по лыжам в чешском городе Нове-Место-на-Мораве (Nové Město na Moravě) впервые прошли в 1910 г. и с тех пор приобретали нарастающую с каждым годом популярность. Со временем здесь появился и трамплин для прыжков на лыжах, а в 30-х гг. стали проводиться традиционные лыжные забеги «Золотые лыжи» (Zlaté lyže).
Распространение лыжного спорта
Распространению лыжных катаний в этих краях способствовал местный лесничий Рудольф Габессам, который использовал их как для быстрого передвижения по лесу, так и просто для развлечения. Впервые лыжи попали к нему в 1892 г., с тех пор лыжный спорт постепенно начинал распространяться по Новоместскому району.
Первый лыжный забег в городе состоялся 2 февраля 1910 г. Первым победителем этих соревнований стал Карел Мрквичка, студент-землемер. В то время существовали такие спортивные дисциплины, которых сегодня в лыжном спорте больше нет. Например, к ним относятся забег на 100 м без лыжных палок или фигурное катание на лыжах. В то же время тогда еще не был известен биатлон, по которому в современной Vysočina Arenа в Нове-Место-на-Мораве проходит чемпионат мира.
Известные лыжники из Нове-Место-на-Мораве
Много лыжных спортсменов в Чехии вышло именно из этого города. Первым тренером по лыжному спорту был Богумил Ганч, который в 1911-13 гг. возглавлял лыжную секцию. В 1913 г. во время международных соревнований по лыжам в Крконоше он трагически погиб, преодолевая дистанцию на 50 км. Причиной гибели стали экстремальные погодные условия, которые стали неожиданностью для всех участников спартакиады в тот год.
| Финиш лыжных соревнований в Нове Место на Мораве, 1926 год Фото: nmnm.cz
| Трамплин в Шибенице (Нове Место на Мораве), год 1954-55. Фото:nmnm.cz
Из г. Нове-Место-на-Мораве вышло много участников чешской олимпийской сборной, которые участвовали и во многих мировых чемпионатах. Среди них Карел Штефл, Карел Дворжак, Отакар Немецкий, который стал первым чешским участником Олимпиады во французском Шамони в 1924 г. Братья Отакар и Йозеф Немецкие стали основателями новоместской школы лыжного спорта. Прославился далеко за пределами своего родного города и лыжник Кирил Мусил, который после прихода к власти коммунистов сбежал в Канаду, где он открыл свой собственный лыжный центр.
Лыжные базы
Но успехи горожан в области лыжного спорта были бы невозможны, если бы не спортивная база. Первая из них была построена в 1921 г на Гарусовом холме, затем она постепенно расширялась. В 1942 г. этот спортивный комплекс сгорел, и только в 1972 г. был отстроен новый. Именно тогда и открылся новый отель Ski. В то время в этом месте стали регулярно проходить мировые кубки, а теперь здесь организуются чемпионаты мира по биатлону. Соревнования по прыжкам на лыжах также впервые в Чехии прошли именно в этом городе в 1912 г.
Отель Ski, Нове Место на Мораве
Лыжные базы
Но успехи горожан в области лыжного спорта были бы невозможны, если бы не спортивная база. Первая из них была построена в 1921 г на Гарусовом холме, затем она постепенно расширялась. В 1942 г. этот спортивный комплекс сгорел, и только в 1972 г. был отстроен новый. Именно тогда и открылся новый отель Ski. В то время в этом месте стали регулярно проходить мировые кубки, а теперь здесь организуются чемпионаты мира по биатлону. Соревнования по прыжкам на лыжах также впервые в Чехии прошли именно в этом городе в 1912 г.
Отель Ski, Нове Место на Мораве
Чешский город Нове-Место-на-Мораве
Нове-Место-на-Мораве – это не только центр лыжного спорта и традиционных зимних соревнований, но и культурный город, исторический центр которого прекрасно сохранился. Многие здания в центре занесены в список национального культурного наследия Чехии. Здесь есть и скульптурная галерея.
В Горацком музее, расположенном в здании Старой ратуши 16 в. (перестроена в 18-19 вв.) работает постоянная экспозиция, главной темой которой является история лыжного спорта в Нове-Место-на-Мораве. В новоместском замке находится картинная галерея. Поэтому сюда можно приехать не только для катания для лыжах, но и для культурного времяпрепровождения, а лучше совместить и то, и другое.
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- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM