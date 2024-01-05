История лыжного катания в городе Нове-Место-на-Мораве

Вот уже более 100 лет в небольшом чешском городке, расположенном в крае Высочина, проходят соревнования по лыжному спорту. Еще до того, как здесь стали кататься на скорость и проводить спортивные состязания, в Нове-Место-на-Мораве всегда находились любители лыжных катаний, которые ездили еще на деревянных лыжах. Этот факт подтверждает выставка в Горацком музее. Соавтором экспозиции стал внук первого производителя лыж в Чехии Властимил Слонек.Распространению лыжных катаний в этих краях способствовал местный лесничий Рудольф Габессам, который использовал их как для быстрого передвижения по лесу, так и просто для развлечения. Впервые лыжи попали к нему в 1892 г., с тех пор лыжный спорт постепенно начинал распространяться по Новоместскому району.Первый лыжный забег в городе состоялсяПервым победителем этих соревнований стал Карел Мрквичка, студент-землемер. В то время существовали такие спортивные дисциплины, которых сегодня в лыжном спорте больше нет. Например, к ним относятся забег на 100 м без лыжных палок или фигурное катание на лыжах. В то же время тогда еще не был известен биатлон, по которому в современнойв Нове-Место-на-Мораве проходит чемпионат мира.Много лыжных спортсменов в Чехии вышло именно из этого города. Первым тренером по лыжному спорту был Богумил Ганч, который в 1911-13 гг. возглавлял лыжную секцию. В 1913 г. во время международных соревнований по лыжам в Крконоше он трагически погиб, преодолевая дистанцию на 50 км. Причиной гибели стали экстремальные погодные условия, которые стали неожиданностью для всех участников спартакиады в тот год.| Финиш лыжных соревнований в Нове Место на Мораве, 1926 год Фото: nmnm.cz| Трамплин в Шибенице (Нове Место на Мораве), год 1954-55. Фото:nmnm.cz