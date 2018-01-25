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Роль театра в чешской культуре

Александр Титов
6 января 2024
21:00
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Рождение современного чешского театра тесно связано с самосознанием чешского народа. Театр в нем сыграл важную роль, получив при этом большое общественное значение, которое впоследствии определяло его развитие.
В начале народного возрождения (конец XVIII века) главной чешской сценой стал Патриотический театр (1786 – 1802), расположенный в пражской Боуде, а позже – у Гибернов, для которого писали многие чешские авторы. В Театре графа Ностица (Сословном), открытом в 1783 году, преобладали представления на немецком языке, чешских было значительно меньше. 
  
Неоспоримую роль театра в народно-освободительном процессе, а также нравственном воспитании населения подчеркивало поколение 30-х и 40-х гг. XIX века. Среди них был и Й.К. Тыл, программы которого, с конца 40-х гг., придерживались и первые чешские передвижные группы. 
  
После постройки Временного театра в 1862 году появилась первая независимая театральная организация. С 60-х гг. XIX века возникает целый ряд передвижных групп, любительских объединений и новых театральных домов. В 1883 году было окончательно открыто представительное здание Национального театра, строительство которого финансировалось, по большей части, из карманов граждан. Регулярная работа театра началась также в Брно и Пльзене. Большинство театров предлагало разнообразную по жанрам программу (драма, опера, балет). Эта модель сохранилась и по сей день.
 
 Театр "На забради"
 
В начале XX века чешские театры уже не отставали от модных мировых тенденций в данной области: на сцене появился психологический реализм, импрессионизм, символизм (Й. Квапил, Й. Вениг, Э. Воян, Г. Квапилова) и экспрессионизм (К. Гилар, В. Гофман). 
  
После провозглашения независимой Чехословакии (1918 год) возросло количество театров и трупп в стране. Всемирно известными стали, например, драматург Карел Чапек и Франтишек Лангер. На дальнейшее развитие чешского театра повлияло появление небольших авангардных сцен в середине 20-х гг. XX века. Молодое поколение нашло вдохновение в русском и французском авангарде: Освобожденный театр (1925, режиссеры Й. Фрейка и Й. Гонзл; впоследствии – авторский театр; актерская пара Й. Восковец – Я. Верих), театр Дада и Современная студия. Авангардные тенденции завершило творчество Э. Ф. Буриана, чей поэтическо-синтетический театр оказал влияние на многих послевоенных режиссеров (Радок, Крейча). 
  
Во время немецкой оккупации чешские театры, защищая гуманистические ценности, укрепляли чешское сопротивление. Но в сентябре 1944 года все они были закрыты. После войны театры были переведены под общественное управление, а в 1948 году – подчинены идеологическим нормам социалистического реализма, ставшим единой творческой парадигмой. 
  
В 1956 году появилось больше свободы, что обусловило новый размах театрального творчества и появление новых сцен (т. н. малые театры). Они формировались вокруг ярких творческих личностей (Театр на забрадли (Divadlo Na zábradlí), Семафор (Semafor)). В 60-е гг. – Драматический клуб (Činoherní klub), Театр за воротами (Divadlo za branou) и Студия Y (Studio Y) в Либереце. 
  
Совершенно уникальным и неповторимым остается театр Яры Циммермана, появившийся в 1967 году. Жизни ему добавляют пьесы о фиктивном чешском гении, пародирующие национальный миф. Ладислав Фиалка из «Театра на забрадли» оживил жанр пантомимы. Также он был одним из первых в мире, кто представил ее коллективное исполнение. 

В конце 50-х гг. XX века мировых успехов достигла чешская сценография в творчестве Ф. Трёстера и Й. Свободы. Международное признание пришло и к театру «Латерна Магика» (авторы Й. Свобода и А. Радок), совмещающему театральные и кинематографические методы. 
  
Режиссура А. Радока, О. Крейчи, Я. Гроссмана и Я. Качера, а также пьесы В. Гавела, М. Кундеры, Й. Топола и Л. Смочека гарантировали высокий уровень чешского театра в атмосфере преобразований 60-х гг.

После ликвидации чехословацкого движения за реформы войсками Варшавского договора и последующего возвращения тоталитарного режима плавное развитие чешского театра было насильно оборвано. Многие передовые театральные деятели не могли работать, центр театральной жизни перенесся с больших сцен в Праге и Брно в небольшие студийные театры "Divadlo husa na provázku" (Театр гуся на веревке), Divadlo в Простеёве, Драматическая студия (Činoherní studio) в Усти-над-Лабем) и провинциальные сцены. На передний план выходит пантомима (Ц. Турба, Б. Гибнер и Б. Поливка) и кукольный театр («Дракон», «Наивный театр»), которые обогащали наследие традиционного кукольного искусства, сочетая игру живых актеров и марионеток. 
  
В середине 80-х гг. идеологическое давление ослабевало, в театре было больше постановок. Играли сначала тайно, позже – открыто против режима. В ноябре 1989 года театральные деятели присоединились к студенческой забастовке и вместе с диссидентами во главе с драматургом В. Гавелом играли важнейшую роль в бархатной революции. 
  
После переворота почти все большие сцены снова обрели авторитет. Новое режиссерское поколение (П. Лебл, Я. А. Питинский, Г. Бурешова, В. Моравек и Я. Небеский) работало, в основном, в маленьких театрах, а также на только создающихся сценах. Характерной чертой чешского театра последних лет является развитие пограничных дисциплин, особенно в театре танца. 
  
Чешская опера
  
Новая опера, исполняемая на чешском языке, берет начало в конце XVIII – XIX вв. Тогда в Праге появилось много переводов немецких и итальянских произведений (например, «Волшебная флейта» Моцарта). 
  
Переломным моментом в истории чешской оперы стал 1826 год, когда состоялась премьера оперы Франтишека Шкроупа «Дратеник» (Dráteník). С этого времени в рамках немецкой оперы пражского Сословного театра формировался чешский оперный коллектив. 
  
Открытие Временного театра в 1862 году позволило зрелому поколению композиторов – Бедржиху Сметане и Антонину Дворжаку создать творческую и исполнительскую базу чешской оперной культуры. Профессиональный оркестр и возможность современных инсценировок предоставил опере Национальный театр.
  
В 90-е гг. XX века международную славу снискал композитор Леош Яначек. Благодаря премьере оперы Богуслава Мартину «Джульетта» (дирижер Вацлав Талих), состоявшейся в 1938 году, Национальный театр вошел в число лучших оперных сцен Европы. 
  
В 60-е гг., преодолев идеологический гнет, появились ярчайшие личности в мире оперы среди режиссеров (Вацлав Кашлик, Давид Радок в 90-х) и художников (Йозеф Свобода). Один из самых известных композиторов этого поколения – Петр Эбен (Jeremiah, 1997).

Комментарии:
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MariaSoloveva 25 января 2018 02:09
Театр на веревке (Divadlo na provázku) в Брно, упомянутый в статье на самом деле называется "Divadlo husa na provázku" (Театр гуся на веревке) https://www.provazek.cz/
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