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Вацлавская площадь в Праге: интересные факты

Александр Титов
30 декабря 2023
18:00
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Доминантой Праги была и остается Вацлавская площадь. Это место где до сих пор проводят различные митинги, акции, парады, концерты и другие общественные мероприятия. Возглавляет площадь памятник Св. Вацлава, и именно у «Вацлава» назначаются по сей день многие встречи. Что интересного таит в себе это место?
Факт 1. «Лошадиный рынок»
Вацлавская площадь возникла в 1348 г. во время строительства и развития «Нового города» (Nové Městо). В те давние далекие времена Вацлавскую площадь называли «Лошадиным рынком», потому как именно здесь происходил торг самыми маститыми лошадьми. Лишь 1848 году площадь была переименована в Вацлавскую, по предложению Карла Гавличка Боровского (Karel Havlíček Borovský), и сохраняет свое название до сих пор.


Факт 2. Длина «Вацлавака »750 метров
«Вацлавак» ("Václavák"), так площадь величают в народе, растянулся от Национального музея (Národní muzeum) до улицы На Мустке (Na Můstku). Вацлавская площадь больше похожа на бульвар, протяженность которого составляет 750 метров, а ширина – более 60 метров. Здесь развита сеть транспортного сообщения. Пересекают площадь линии метро и трамвайные пути.
 


Факт 3. Национальный музей с древней историей
В верхней части площади расположился Национальный музей (Národní muzeum), который был построен в 1885-1890 гг. архитектором Йозефом Шульцем (Josef Schulz). Напротив музея возвышается памятник великому защитнику Чешских земель Св. Вацлава, скульптора Вацлава Мыслбека (Václav Myslbek).
 

Вдоль всей площади расположились различные значимые строения роскошного дворцового стиля. Соседствуют с роскошными постройками и новая современная архитектура. Именно здесь находятся уникальные пассажи, которые практически все связаны между собой.


Факт 4. Сосредоточение исторических событий
На протяжении многих лет, а особенно на протяжении всего 20 века, Вацлавская площадь была эпицентром различных политических событий. 28 октября 1918 года Алоис Йирасек (Alois Jirásek) у памятника Св. Вацлава провозгласил Чехию независимым государством. В 1968 году площадь стала «плацдармом» для советских войск во время интервенции, здесь в качестве протеста военному вторжению сгорел Ян Палах (Jan Palach). В 1989 году на Вацлавской площади произошла известная всему миру «Бархатная революция».
 Не раз потом площадь становилась местом выражения протестов против некоторых шагов власти.

Вацлавская площадь действительно признана центром Праги (Praha) – культурным, политическим, центром бизнеса. Именно здесь разместились кинотеатры, театры, банки, торговые центры, отели, бары, рестораны, кафе и кофейные, огромное количество магазинов.
 

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