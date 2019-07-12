Где в Праге устроить пикник с грилем

Гриль – одно из излюбленных чешских летних развлечений, главное выбрать правильную погоду и купить хорошее мясо (или хотя бы сосиски). В Праге можно даже обойтись без собственного гриля или мангала: в городе есть несколько оборудованных точек для барбекю. Чтобы наслаждаться трапезой на свежем воздухе, достаточно принести свои продукты, топливо и разжечь огонь.

Самая высокая концентрация таких площадок в Праге 3 на Жижкове, но есть они и в других уголках столицы. Большой плюс — использование общественного гриля бесплатно. Минус — конкуренция за каждую площадку и невозможность бронировать места заранее.

Гриль в парке Парукаржка (Parukářka)

В популярном парке на Жижкове установлено сразу три общественных гриля. Все они чугунные, могут растапливаться древесным углем или специальными брикетами. Использовать собранные в парке ветви запрещено. График работы — с 8 до 20 часов ежедневно.

Фото grilujemevemeste.cz

Парк Židovské pece

Четвертый гриль в Праге 3 в тихом и удаленном от центра сквере — с каменным цоколем. Он также работает с 08:00 до 20:00. После использования гриль следует привести в порядок, но в пресс-службе городского округа признают, что никак за этим не следят и порой оборудование может быть довольно грязным.

Фото grilujemevemeste.cz

Большой гриль на Ходове

В парке Chodovská tvrz можно жарить мясо на решетке шириной 80 сантиметров. Гриль снабжен кочергой и боковым столиком, где удобно в процессе держать продукты. Поблизости есть удобные места для сидения.

Время работы — с 08:00 до 22:00. Использовать специальные средства для розжига запрещается.

Фото grilujemevemeste.cz

Выставочный центр Голешовице

В середине июля в нижней части комплекса должны заработать общественные площадки для пикника. Гриль здесь будет электрическим.

Площадки в Праге 13 и 15

В 2018 году компания Vitana, выпускающая в том числе приправы и маринады, организовала места для пикников в Гостиварже на улице Chudenická (Na Košíku) и в Центральном парке в Стодулках, установив там оборудование для гриля.

Куда отправиться с собственным грилем

У счастливых обладателей гриля или мангала выбор мест для пикника шире. Можно разместиться, например, в Стромовке, на Петршине, Витковском холме или в парке Obora Hvězda — в отведенных для этого точках.

Площадка на Виткове. Фото grilujemevemeste.cz

Где жарить мясо на открытом огне

В Праге есть и специально оборудованные места, где можно разводить костры. Три такие точки с деревянными навесами расположены неподалеку от парковки, веревочного парка и зоны для купания в Голешовицком лесоперке. В качестве топлива разрешено использовать только сухую древесину, время работы площадки — до 23:00.

Фото praha-priroda.cz

Также кострища имеются в Дяблицком и Кунратицком лесах, зоне здоровья Мотол, Прокопской долине, природном парке Дивока Шарка и ряде других мест. Их полный список и координаты можно посмотреть здесь.

Важные ограничения

Стоит напомнить, что в пражских парках, скверах и лесопарках нельзя разводить огонь в периоды повышенной пожарной опасности. Последний из них был объявлен в конце июня в связи с засухой и завершился 12 июля. В пресс-службе Праге 3 советуют не использовать площадки для гриля в слишком жаркую погоду и при сильном ветре.

Штраф за разведение огня в неположенном месте может достигать 15-25 тысяч крон.

По материалам novinky.cz