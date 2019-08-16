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Лучшие пражские крыши, на которые можно попасть

Лучшие пражские крыши, на которые можно попасть

Александра Кириченко 1334 0
Иногда полезно смотреть на привычные вещи под новым углом. Такую возможность дают террасы на крышах пражских зданий, откуда открывается непривычный и захватывающий вид на чешскую столицу.
Фото: facebook.com/strechalucerny
Лучшие пражские крыши, на которые можно попасть

Крыша «Люцерны»

Террасу площадью 1000 кв. метров открыли для того, чтобы общественность познакомилась с историей дворца «Люцерна» благодаря проходящей все лето выставке, а также с таким явлением, как зеленые крыши. Для гостей разбили сад с разными видами газонов, открыли два кафе и регулярно проводят разнообразные мероприятия, от музыкальных выступлений и танцевальных вечеринок до кулинарных акций и занятий йогой. Кстати, попасть на крышу можно на гордости «Люцерны» — историческом лифте-патерностере.

Крыша «Люцерны»https://www.facebook.com/strechalucerny

Адрес: Štěpánská 61, Praha 1 
Время работы: до 31 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам с 15:00 до наступления темноты
Вход: 100 крон
Подробная информация 
 

Крыша дома «Радость»

Бывший Дом профсоюзов на Жижкове обрел новых владельцев и вместе с ними новое имя – дом «Радость». 31 июля его крыша, позволяющая увидеть пражский центр в необычном ракурсе и разглядеть Жижков во всех подробностях, была официально открыта для общественности (а впервые ее можно было посетить в рамках уик-энда открытых зданий). Владельцы собираются регулярно проводить на террасе вечеринки и концерты. Бонусом стало открытие парка «Радость» в сквере между постройкой в стиле функционализма и футбольным стадионом «Виктория Жижков», которое состоялось 15 августа. Там тоже обещают много интересного.

Крыша дома «Радость»https://www.facebook.com/StrechaRadost

Адрес: nám. Winstona Churchilla 1800/2, Прага 3
Высота: 52 метра над землей
Время работы: со среды по пятницу с 16:00 до 22:00
Вход: в зависимости от события
Подробная информация 

Крыша «Черного лебедя»

На крыше здания «Черный лебедь», расположенного бок о бок с легендарным торговым домом «Белый лебедь», когда-то планировали создать целый сад, но дело ограничилось одной стеклянной оранжереей. В 1999 году при поддержке известного чешского архитектора Эвы Йиржичной здесь открыли театр и галерею «Черный лебедь». С тех пор крыша прошла реконструкцию, и с 2016 года на ней действует галерея Černá labuť Art & Event Gallery. В ней по выходным можно посетить выставки и другие культурные события, а также кулинарные акции.

Крыша «Черного лебедя»https://www.cernalabut.cz/cs/

Адрес: Na Poříčí 25, Прага 1
Высота: чешский восьмой этаж
Время работы: по субботам и воскресеньям с 14:00 до 18:00
Подробная информация 

Национальный памятник на Виткове

На крыше объекта, который строился как мавзолей лидеров коммунистической Чехословакии, а теперь находится в ведении Национального музея, уже несколько лет работает терраса с потрясающим видом на Прагу со всеми ее доминантами: Тынским храмом, Пражским Градом, Национальным музеем и мостами через Влтаву. Не менее интересно рассматривать Жижков и постоянно меняющийся Карлин. Попасть наверх можно на лифте или преодолев 147 ступеней. Также в здании Национального памятника работает кафе с террасой.

Национальный памятник на Витковеhttps://www.facebook.com/narodnimuzeum/

Адрес: U památníku 1900, Прага 3
Высота: 300 метров над уровнем моря
Время работы: с апреля по 31 октября среда-воскресенье с 10:00 до 18:00, с ноября по 31 марта четверг-воскресенье с 10:00 до 16:00 
Вход: 50-80 крон
Подробная информация 

Крыша Национального музея сельского хозяйства

Отсюда прекрасно видны холм Петршин, Пражский Град, Жижковская телебашня, тоннели у Виткова, небоскребы на Панкраце и стадион «Спарты». Прямо на крыше разбит ухоженный газон, на котором можно посидеть и даже устроить пикник, и высажены другие растения — сказывается специфика музея.

Крыша Национального музея сельского хозяйстваnzm.cz

Адрес: Kostelní 44, Прага 7
Высота: четвертый (чешский) этаж капитального здания музея
Время работы: со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00, в летние месяцы по четвергам с 17:30 до 21:30
Вход: 80-150 крон, дети и пенсионеры бесплатно
Подробная информация 

Крыша ТД «Котва»

В следующем году торговый дом, построенный в 70-х годах прошлого века, ждет реконструкция, на время которой он будет закрыт. Пока же у любителей не торопясь полюбоваться Прагой с высоты есть возможность посетить террасу на крыше здания. Сейчас там работает пивной ресторан T-Anker, который регулярно проводит тематические кулинарные мероприятия.

Крыша ТД «Котва»https://www.od-kotva.cz/

Адрес: náměstí Republiky 656/8, Прага 1
Высота: пятый этаж торгового центра
Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00
Подробная информация 

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Темы
Прага архитектура
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