Аналог Amazon Go в Чехии. В Праге выросла сеть магазинов без продавцов
18 апреля 2024
21:00
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В магазинах Minute Shop вы не встретите ни одного сотрудника. Пока в Праге таких магазинов четыре, цель — сто магазинов по всей Чехии.
Частично необслуживаемые магазины, такие как продуктовая сеть Coop или зоотовары Super zoo, а также несколько других небольших региональных магазинов, в Чехии уже открывались. Но пражские предприятия продвинули концепцию магазинов, где можно обойтись без персонала, немного дальше и опередили в использовании технологий даже такого гиганта, как Amazon. В Minute Shop вообще нет персонала — даже днем — и покупателям даже не нужно отмечать отдельные товары. Как же совершать покупки в таком магазине?
Уже когда вы оказываетесь перед новейшим Minute Shop у Либенского моста, с первого взгляда становится ясно, что здесь что-то изменилось. Сквозь окна от пола до потолка хорошо видно, что, хотя в магазине и есть что-то, напоминающее кассовую ленту, за ней не стоит человек. Собственно, во всем пространстве тоже никого нет, как и было задумано.
Магазин работает благодаря мобильному приложению, в котором необходимо сначала зарегистрироваться и идентифицировать себя с помощью ID-карты (в отличие от конкурентов, здесь нет необходимости использовать Bank Identity). Затем вы выбираете в приложении нужное место перед магазином, и дверь разблокируется. Затем вы кладете нужные товары в подготовленную (или даже свою собственную) сумку, а в конце просто ставите всю сумку на ленту. Покупка проходит через сканер, и в приложении появляется список товаров с возможностью их исправить. Вы можете оплатить покупку картой, Apple Pay или Google Pay. И все готово.
В то время как другие ритейлеры, уже внедрившие в практику магазины без обслуживания, требуют, чтобы покупатели отмечали свои покупки на кассе самообслуживания, здесь RFID-чипы заменяют этот процесс. Они уже нашли свое применение, например, в промышленных цехах или на логистических складах; в случае с Minute Shop они используются для идентификации товаров путем приклеивания одного чипа на бумаге к конкретному товару. Невидимые антенны на ленте сканируют покупку в течение нескольких секунд. Подобная концепция может быть знакома вам по спортивным магазинам Decathlon, где покупка просто кладется в специальную «емкость».
«В среднем на покупку уходит около одной минуты, поэтому мы и выбрали название Minute Shop», — объяснила CzechCrunch Клара Муринова, представитель компании Store Invent, во время посещения магазина. Компания заняла свое место на рынке розничной торговли в основном за счет предоставления услуг инвентаризации, которыми пользовались Tesco или Kaufland, но теперь она решила расширить сферу своей деятельности на розничную торговлю.
«Мы действительно первый полностью автоматизированный магазин в Чехии, в отличие от других магазинов, мы не перекладываем работу на покупателя», — продолжает Муринова, имея в виду необходимость маркировки товаров, как это происходит в магазинах Coop или Super zoo, которые также работают в гибридном режиме — днем с классическим сервисом, а ночью без него.
В настоящее время в Либене, Нусле, Дейвице и Летнянах существует четыре магазина Minute Shop, официально управляемых компанией Round the Clock. По размеру они похожи на небольшие магазинчики «Комендантский час» и вмещают от 350 до 450 наименований товаров длительного пользования, включая алкоголь (покупки могут совершать только покупатели старше восемнадцати лет, благодаря регистрации в приложении ID Card). Однако в ближайшем будущем ассортимент планируется расширить за счет хлебобулочных изделий, фруктов, овощей, упакованных окороков и, в конечном счете, мяса.
Store Invent снабжает магазины примерно два раза в неделю с центрального склада в Йилове-у-Праги, где он также печатает и приклеивает чипы на отдельные товары. Благодаря обзору запасов в режиме реального времени, компания может немедленно реагировать, если некоторые товары раскупаются быстрее.
Помимо увеличения ассортимента продукции, компания также стремится к географическому расширению, поскольку хочет выйти на другие рынки по всей стране через франшизу. «Цель — открыть 100 магазинов примерно через два года», — говорит Муринова, добавляя, что концепция магазинов идеально подходит для небольших городов с населением до тысячи человек и малонаселенных регионов.
В Store Invent также рассчитывают на то, что интерес к франшизе может быть подогрет возможностью получения субсидии от Министерства промышленности и торговли на перевод магазинов в так называемый гибридный режим. «По нашим данным, стоимость инвестиций в один магазин составляет сотни тысяч крон при сроке окупаемости около одного года. Рентабельность наступает с пятидесяти активных зарегистрированных покупателей», — добавляет Муринова. Компания уже ведет переговоры с первыми франчайзи, и магазины должны заработать уже в этом году. Однако она пока не раскрывает конкретные возможные места расположения.
Идея покупки продуктов без сопровождения родилась во время бушующей пандемии коронавируса и в ответ на ограничение контактов с другими людьми. По этой причине даже сейчас Minute Shop позволяет совершать покупки только одному покупателю одновременно — но войти в магазин с другом или ребенком, например, можно только через одно приложение. Другим покупателям приходится ждать, пока вы совершите покупку и покинете магазин. «Это также помогает чувствовать себя в безопасности: если вы делаете покупки в три часа ночи, вы не захотите, чтобы за вами в магазин зашел незнакомец», — отмечает Муринова.
По своей концепции и функционированию Minute Shop очень похож на сеть Amazon Go, которую американский гигант представил несколько лет назад. Зайдя в магазин, вы просто подключаете свой телефон, выбираете товар и уходите — без необходимости маркировать или идентифицировать товар, о чем заботятся специальные автоматизированные системы. Однако Amazon частично отказывается от этой концепции, и, как отмечает CNN, причина также заключается в необходимости задействовать около тысячи человек, чтобы в режиме реального времени проверять, правильно ли системы идентифицируют покупки.
Вместо этого Amazon переходит к использованию «умных» тележек, которые могут легче сканировать товары, используя только RFID-чипы. «Можно сказать, что мы обогнали Amazon в этом отношении в Чехии, но он быстро догонит нас со своим бюджетом», — смеется Муринова.
Еще одно преимущество этой технологии заключается в том, что ее не нужно ограничивать кассовым конвейером, как это происходит сейчас в Minute Shop. «Эта лента вообще не нужна, но мы обнаружили, что чешские покупатели слишком привыкли к ней», — объясняет Муринова. Вместо этого, по ее словам, сканеры товаров можно вмонтировать, например, в дверной проем, что в перспективе еще больше упростит процесс покупки.
Поскольку Store Invent планирует расширять свои магазины, особенно в небольших деревнях и удаленных местах, она также планирует добавить другие удобства для покупателей. Например, чтобы пожилые люди не были вынуждены пользоваться мобильным приложением, если у них нет смартфонов или они не хотят использовать Apple Pay и Google Pay, компания планирует ввести карты пополнения счета, которые будут использоваться для открытия магазина и оплаты.
Уже когда вы оказываетесь перед новейшим Minute Shop у Либенского моста, с первого взгляда становится ясно, что здесь что-то изменилось. Сквозь окна от пола до потолка хорошо видно, что, хотя в магазине и есть что-то, напоминающее кассовую ленту, за ней не стоит человек. Собственно, во всем пространстве тоже никого нет, как и было задумано.
Магазин работает благодаря мобильному приложению, в котором необходимо сначала зарегистрироваться и идентифицировать себя с помощью ID-карты (в отличие от конкурентов, здесь нет необходимости использовать Bank Identity). Затем вы выбираете в приложении нужное место перед магазином, и дверь разблокируется. Затем вы кладете нужные товары в подготовленную (или даже свою собственную) сумку, а в конце просто ставите всю сумку на ленту. Покупка проходит через сканер, и в приложении появляется список товаров с возможностью их исправить. Вы можете оплатить покупку картой, Apple Pay или Google Pay. И все готово.
В то время как другие ритейлеры, уже внедрившие в практику магазины без обслуживания, требуют, чтобы покупатели отмечали свои покупки на кассе самообслуживания, здесь RFID-чипы заменяют этот процесс. Они уже нашли свое применение, например, в промышленных цехах или на логистических складах; в случае с Minute Shop они используются для идентификации товаров путем приклеивания одного чипа на бумаге к конкретному товару. Невидимые антенны на ленте сканируют покупку в течение нескольких секунд. Подобная концепция может быть знакома вам по спортивным магазинам Decathlon, где покупка просто кладется в специальную «емкость».
«В среднем на покупку уходит около одной минуты, поэтому мы и выбрали название Minute Shop», — объяснила CzechCrunch Клара Муринова, представитель компании Store Invent, во время посещения магазина. Компания заняла свое место на рынке розничной торговли в основном за счет предоставления услуг инвентаризации, которыми пользовались Tesco или Kaufland, но теперь она решила расширить сферу своей деятельности на розничную торговлю.
«Мы действительно первый полностью автоматизированный магазин в Чехии, в отличие от других магазинов, мы не перекладываем работу на покупателя», — продолжает Муринова, имея в виду необходимость маркировки товаров, как это происходит в магазинах Coop или Super zoo, которые также работают в гибридном режиме — днем с классическим сервисом, а ночью без него.
В настоящее время в Либене, Нусле, Дейвице и Летнянах существует четыре магазина Minute Shop, официально управляемых компанией Round the Clock. По размеру они похожи на небольшие магазинчики «Комендантский час» и вмещают от 350 до 450 наименований товаров длительного пользования, включая алкоголь (покупки могут совершать только покупатели старше восемнадцати лет, благодаря регистрации в приложении ID Card). Однако в ближайшем будущем ассортимент планируется расширить за счет хлебобулочных изделий, фруктов, овощей, упакованных окороков и, в конечном счете, мяса.
Store Invent снабжает магазины примерно два раза в неделю с центрального склада в Йилове-у-Праги, где он также печатает и приклеивает чипы на отдельные товары. Благодаря обзору запасов в режиме реального времени, компания может немедленно реагировать, если некоторые товары раскупаются быстрее.
Помимо увеличения ассортимента продукции, компания также стремится к географическому расширению, поскольку хочет выйти на другие рынки по всей стране через франшизу. «Цель — открыть 100 магазинов примерно через два года», — говорит Муринова, добавляя, что концепция магазинов идеально подходит для небольших городов с населением до тысячи человек и малонаселенных регионов.
В Store Invent также рассчитывают на то, что интерес к франшизе может быть подогрет возможностью получения субсидии от Министерства промышленности и торговли на перевод магазинов в так называемый гибридный режим. «По нашим данным, стоимость инвестиций в один магазин составляет сотни тысяч крон при сроке окупаемости около одного года. Рентабельность наступает с пятидесяти активных зарегистрированных покупателей», — добавляет Муринова. Компания уже ведет переговоры с первыми франчайзи, и магазины должны заработать уже в этом году. Однако она пока не раскрывает конкретные возможные места расположения.
Идея покупки продуктов без сопровождения родилась во время бушующей пандемии коронавируса и в ответ на ограничение контактов с другими людьми. По этой причине даже сейчас Minute Shop позволяет совершать покупки только одному покупателю одновременно — но войти в магазин с другом или ребенком, например, можно только через одно приложение. Другим покупателям приходится ждать, пока вы совершите покупку и покинете магазин. «Это также помогает чувствовать себя в безопасности: если вы делаете покупки в три часа ночи, вы не захотите, чтобы за вами в магазин зашел незнакомец», — отмечает Муринова.
По своей концепции и функционированию Minute Shop очень похож на сеть Amazon Go, которую американский гигант представил несколько лет назад. Зайдя в магазин, вы просто подключаете свой телефон, выбираете товар и уходите — без необходимости маркировать или идентифицировать товар, о чем заботятся специальные автоматизированные системы. Однако Amazon частично отказывается от этой концепции, и, как отмечает CNN, причина также заключается в необходимости задействовать около тысячи человек, чтобы в режиме реального времени проверять, правильно ли системы идентифицируют покупки.
Вместо этого Amazon переходит к использованию «умных» тележек, которые могут легче сканировать товары, используя только RFID-чипы. «Можно сказать, что мы обогнали Amazon в этом отношении в Чехии, но он быстро догонит нас со своим бюджетом», — смеется Муринова.
Еще одно преимущество этой технологии заключается в том, что ее не нужно ограничивать кассовым конвейером, как это происходит сейчас в Minute Shop. «Эта лента вообще не нужна, но мы обнаружили, что чешские покупатели слишком привыкли к ней», — объясняет Муринова. Вместо этого, по ее словам, сканеры товаров можно вмонтировать, например, в дверной проем, что в перспективе еще больше упростит процесс покупки.
Поскольку Store Invent планирует расширять свои магазины, особенно в небольших деревнях и удаленных местах, она также планирует добавить другие удобства для покупателей. Например, чтобы пожилые люди не были вынуждены пользоваться мобильным приложением, если у них нет смартфонов или они не хотят использовать Apple Pay и Google Pay, компания планирует ввести карты пополнения счета, которые будут использоваться для открытия магазина и оплаты.
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