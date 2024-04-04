Венеция начала взимать плату с «однодневных» туристов

Туристы старше 14 лет, которые не останавливаются в Венеции в отеле или другом месте проживания, должны будут получить QR-код перед въездом в город. Они смогут получить его, например, на городской веб-платформе, заплатив сбор в размере пяти евро с человека.





Также оплата должна быть возможна на основных въездах в Венецию. Туристов в городе будут выборочно проверять инспекторы, которые смогут штрафовать нарушителей правил на сумму от 50 до 300 евро.





В этом году город будет взимать плату в течение 29 дней. На тестовом этапе это будет происходить с 08:30 до 16:00. Начиная с четверга плата за вход будет взиматься во все дни до ближайшего воскресенья, а затем практически во все выходные до середины июля.





«Никто еще не делал этого», — сказал мэр Венеции Луиджи Бругнаро в интервью Reuters некоторое время назад о введении платы за вход из-за чрезмерного туризма. «Мы не закрываем город, мы просто пытаемся сделать его пригодным для жизни», — пояснил он.





По данным властей, в прошлом году Венецию посетили около 20 миллионов человек, и лишь половина из них осталась на ночь в городе с населением 49 000 человек.