Онлайн-супермаркет Košík меняет стратегию. Чем больше покупка, тем больше скидка

За почти десятилетнюю историю онлайн-супермаркета Košík.cz произошел ряд больших изменений. Его продавали миллиардерам, объединяли с конкурентами, он рос в начале, а затем пытался найти идеальную стратегию. Теперь под руководством Ивана Утешила и под контролем главного акционера Даниэля Кршетинского, одного из самых богатых чехов, компания переживает очередную значительную трансформацию. Основной цвет Košík теперь фиолетовый, что, по словам компании, должно выделить ее среди конкурентов в сфере онлайн-продаж продуктов питания, и кроме того, была пересмотрена стратегия. В соответствии с ней магазин сосредоточится на покупках для больших семей, где он хочет предложить более значительные скидки.



Хотя фискальный год Košík закончился только в марте, и окончательные результаты еще не подведены, генеральный директор компании Иван Утешил уже знает, что это был достойный период для компании с точки зрения цифр. «Год, конечно, был непростым, но мы все равно показали рост оборота чуть менее 30% в годовом исчислении. Мы очень хорошо поработали, особенно в регионах, и оборот Košík вырос до чуть менее трех миллиардов. И хотя наши амбиции были выше, мы росли быстрее всех онлайн-супермаркетов», — говорит пришедший на пост главы онлайн-супермаркета из группы EPH Даниэля Кржетинского.



Сегодня Кржетинский является мажоритарным акционером Košík через компанию EC Investments, которую он контролирует вместе со своим словацким партнером Патриком Ткачем. Миноритарная доля принадлежит немецкой компании Metro AG, которая владеет внутренней сетью магазинов Makro и в которой чешско-словацкий дуэт миллиардеров является крупнейшим акционером. В прошлом году компания Rockaway Capital Якуба Гаврланта окончательно покинула компанию. В 2022 году чистый оборот Košík.cz составил 2,3 млрд чешских крон, а убытки увеличились до 565 млн чешских крон, а совокупные убытки компании превысили 2,2 млрд чешских крон.



Финансовый результат за прошлый год еще не известен, но он снова должен показать отрицательный результат. Однако компания пока в своих планах это учитывает. «Хотя в прошлом году нам удалось на треть сократить размер относительных убытков, мы все еще находимся не там, где хотели бы быть. Поэтому мы рассчитываем на определенную поддержку со стороны акционеров в ближайшие два года. Значительная часть инвестиций в следующем году, конечно же, будет направлена за рубеж», — говорит Иван Утешил.



Пересмотренная стратегия, основанная на изменениях, внесенных в последние годы, призвана направить онлайн-супермаркет к более устойчивой и прибыльной бизнес-модели в долгосрочной перспективе. Košík стал еще более тесно связан с Metro Group или ее магазинами Makro, для которых он использует, например, складские запасы или часть логистики. В прошлом году руководство чешской Makro возглавил Иржи Нехасил, с которым Утешил и Ко, как говорят, поддерживают интенсивный контакт и укрепляют сотрудничество.



«Это стратегический и ключевой фактор для всей нашей бизнес-модели, без него мы бы не были там, где мы сейчас находимся. Поэтому нынешняя новость — это кульминация более чем годовой подготовки, и Makro играет в ней важную роль с позиции нашего оптового партнера», — объясняет глава компании Košík. Теперь он будет предлагать своим клиентам услугу под названием Multikup с количественными скидками. Это означает, что чем больше единиц определенного товара вы покупаете, тем большую скидку вы получаете.



Предложение Multikup будет включать около трех с половиной тысяч наименований, что, по словам Кошика, охватывает весь спектр часто покупаемых товаров и включает каждый третий продукт питания. Ожидается, что средняя скидка при его использовании достигнет 30% от обычной цены продуктов. Наряду с другими специальными ценами, Košík планирует ежедневно предлагать до пяти тысяч товаров на распродаже. Иногда компания заявляет, что договорится с поставщиком о более выгодной цене, иногда — о собственной марже, чтобы сделать предложение широким и сбалансированным для крупной покупки.



Доставка онлайн-супермаркета Košík.cz



«Мы работаем с так называемыми ценовыми порогами. Цена за штуку всегда обычная. От определенного количества товара — обычно двух или трех, но иногда и больше — вы попадаете на первый уровень скидки. С дополнительными единицами товара вы поднимаетесь на один уровень. Мы предполагаем, что при крупных покупках с большим количеством товаров на складе покупатели редко покупают один йогурт или один ломтик сыра. Поэтому возможность купить по интересной цене при покупке даже трех товаров становится для них все более привлекательной в Košík», — объясняет тридцатидвухлетний менеджер по стратегии.



С помощью нового предложения Košík хочет охватить домохозяйства по всей стране. Весной в сотрудничестве с логистическим оператором DoDo его доставка будет осуществляться в двадцати пяти новых регионах. Так, например, компания уже работает в Чешска-Липа, Нови-Йичин и Валашске-Мезиржичи, а также планирует обслуживать Карвин, Писек, Бржецлав и Годонин. В то же время клиенты увидят обновленный логотип и преимущественно фиолетовый цвет, который будет изменен не только для самого интернет-магазина, но и для всего автопарка и униформы курьеров.



Иван Утешил говорит, что его компания получила отзывы от клиентов, которые утверждают, что бесконечный цикл акционных цен начинает их разочаровывать. Хотя Košík будет продолжать их предлагать, она будет больше полагаться на вышеупомянутые скидки за объем. «Это другая стратегия, более устойчивая для нас», — говорит глава онлайн-супермаркета, который хотел бы продолжать расти в Чехии хотя бы теми же темпами, что и в прошлом году. В то же время, по его словам, он ожидает интересных результатов от зарубежных рынков, где он начинает набирать обороты в Словакии и Болгарии, но пока не раскрывает подробностей. В Словакии компания работает под названием Košík.sk, а в Болгарии, куда она снова вышла благодаря сотрудничеству с Metro, — под названием Kolichka.bg.