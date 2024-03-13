Почему в Германии дешевле, чем в Чехии? Объясняет глава сети Rossmann

Инфляция и дорогие энергоносители крадут сбережения чехов, и это проявляется в росте магазинных краж. Если в 2022 году полиция зарегистрировала 9 092 случая магазинных краж, то в прошлом году их было уже 10 692. Рост числа краж и попыток краж в магазинах подтверждают и ритейлеры.



«Безусловно, в контексте общей экономической ситуации мы наблюдаем больший рост магазинных краж. Я бы не хотел подробно останавливаться на этом, но это определенно более быстрый рост, чем рост наших продаж. Мы стараемся принимать меры, которые не так сильно нарушают комфорт покупателей», — рассказал управляющий Rossmann Кароль Якубек.



Он не стал называть конкретные цифры или меры, но компания также использует искусственный интеллект против воров на кассах самообслуживания. Он ссылается на законодательство, согласно которому мелкие преступления не так активно пресекаются и часто связаны с рецидивистами, которых система не в состоянии исправить.



Что касается продаж, то в прошлом году у аптеки Rossmann был лучший год в истории: продажи выросли на пятую часть и достигли 6,5 миллиарда чешских крон. Однако рентабельность снизилась.



«Это связано с инфляционными последствиями, такими как рост цен на энергоносители и заработной платы, а также, например, с индексацией арендной платы. Тем не менее, рентабельность оказалась второй по величине за всю историю компании», — говорит Якубек. Результаты еще не утверждены, но он ожидает, что прибыль составит около 140 миллионов чешских крон. Для сравнения: в 2022 году она составляла 200 миллионов чешских крон.



В этом году компания Rossmann планирует еще больше увеличить свою долю на рынке и стать номером два на чешском рынке.



Покупатели охотятся за выгодой

В последнее время изменились и покупатели. Они экономят. «Люди стали чаще покупать товары на распродажах. Мы также наблюдаем увеличение доли частных брендов», — говорит Якубек, который отмечает, что доля товаров, продаваемых на распродажах, растет.



«Сейчас около половины нашего ассортимента продается по акции. Когда наступают более благоприятные сезоны, эта доля становится еще выше», — добавляет Якубек.



Кроме того, по его словам, частные бренды также продаются в промоакциях, и на них приходится пятая часть ассортимента компании. «Мы определенно ожидаем, что эта доля будет расти. Раньше мы не так часто включали частные марки в промоакции, но теперь уже давно отдаем им предпочтение», — говорит Якубек.



Германия по-прежнему дешевле

Однако даже товары на распродаже могут стоить в чешских магазинах дороже, чем в Австрии или Германии. Например, гель для душа Palmolive в Чехии даже со скидкой стоит на 42% дороже, чем в немецком интернет-магазине без акции. То же самое касается, например, средства для мытья посуды Finish.



«Трансграничные сравнения несколько вводят в заблуждение. Это разные рынки, немецкий рынок значительно больше. Кроме того, цены на эти брендовые продукты устанавливает поставщик, который дает разные цены для каждого рынка. Мы предполагаем, что размер немецкого рынка дает больше возможностей для больших скидок. Следует также отметить, что в Германии более низкая ставка НДС», — поясняет Якубек, добавляя, что, например, для частных марок разница относительно невелика, а некоторые из них в Чехии даже дешевле.