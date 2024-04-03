Планируете отпуск в Хорватии? Приготовьтесь, цены будут расти
23 апреля 2024
22:00
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Хорватия по-прежнему остается самым популярным летним туристическим направлением для жителей Чехии. Однако рост цен (инфляция в Хорватии в марте составила 4,9 %) может заставить многих из них разочароваться в отдыхе на Адриатике. Особенно если хорватские предприятия, по данным сайта Croatiavise.com, будут «накручивать» цены, как это было в прошлом году.
Подготовка к туристическому сезону в Хорватии находится на пике. Как сообщает Croatiavise.com, они включают в себя установление новых цен для туристов, в том числе из Чехии, на отдых у моря в этой стране.
«Для начала стоит отметить, что цены будут почти на пике в 2024 году, а возможно, и выше. Одна из причин этого — желание местных жителей получить прибыль, другая — высокий уровень инфляции, который в марте составил 4,9%», — сообщает Croatiavise.com.
Как и в предыдущие годы, стоимость проживания будет самой высокой в Дубровнике и Сплите, двух направлениях, которые уже давно являются одними из самых популярных в Хорватии.
По данным Cruisecroatia.com, четырех- или пятизвездочный отель здесь обойдется в среднем от 200 до 350 евро (от 5 054 до 8 844 крон) на человека за ночь.
Качественный отель среднего класса обойдется примерно в 150 евро (3 790 крон), а Airbnb и частные апартаменты в этом сезоне будут стоить в среднем 100 евро (2 527 крон) на человека за ночь в Дубровнике или Сплите.
В четырех- и пятизвездочных ресторанах в самых популярных туристических местах Хорватии, таких как упомянутые выше Дубровник, Сплит или Хвар, ужин из двух блюд без напитков и чаевых обойдется в среднем около 80 евро (2 021 крон), а в ресторане среднего уровня (три звезды) — около 50 евро (1 263 крон), согласно данным cruisecroatia.com.
Ужин в типичном ресторане быстрого питания обойдется в восемь-десять евро (202-252 CZK), шарик мороженого в ресторане или кафе — в четыре-пять евро (101-126 CZK).
Минеральная вода за 100 крон
Но все это без напитков, поэтому к стоимости обеда придется добавить в среднем пять евро (126 чешских крон) за пинту местного разливного пива или треть импортного.
Бутылка вина среднего качества обойдется в среднем в 35 евро (884 чешские кроны). Бутылка минеральной воды обойдется в ресторане примерно в четыре евро (101 чешская крона). За те же деньги в кафе можно купить капучино, а цена смешанного алкогольного напитка или коктейля составит около десяти евро (252 чешские кроны).
Портал Cruisecroatia также напоминает, что чаевые в хорватских ресторанах, кафе и барах составляют от 10% до 15% от общей суммы расходов.
Для тех, кто будет готовить на отдыхе в Хорватии: цены на основные продукты питания в начале апреля были похожи на чешские. Но с началом сезона и на курортах они, скорее всего, будут выше.
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