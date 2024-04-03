Планируете отпуск в Хорватии? Приготовьтесь, цены будут расти

Подготовка к туристическому сезону в Хорватии находится на пике. Как сообщает Croatiavise.com, они включают в себя установление новых цен для туристов, в том числе из Чехии, на отдых у моря в этой стране.





«Для начала стоит отметить, что цены будут почти на пике в 2024 году, а возможно, и выше. Одна из причин этого — желание местных жителей получить прибыль, другая — высокий уровень инфляции, который в марте составил 4,9%», — сообщает Croatiavise.com.





Как и в предыдущие годы, стоимость проживания будет самой высокой в Дубровнике и Сплите, двух направлениях, которые уже давно являются одними из самых популярных в Хорватии.





По данным Cruisecroatia.com, четырех- или пятизвездочный отель здесь обойдется в среднем от 200 до 350 евро (от 5 054 до 8 844 крон) на человека за ночь.





Качественный отель среднего класса обойдется примерно в 150 евро (3 790 крон), а Airbnb и частные апартаменты в этом сезоне будут стоить в среднем 100 евро (2 527 крон) на человека за ночь в Дубровнике или Сплите.





В четырех- и пятизвездочных ресторанах в самых популярных туристических местах Хорватии, таких как упомянутые выше Дубровник, Сплит или Хвар, ужин из двух блюд без напитков и чаевых обойдется в среднем около 80 евро (2 021 крон), а в ресторане среднего уровня (три звезды) — около 50 евро (1 263 крон), согласно данным cruisecroatia.com.





Ужин в типичном ресторане быстрого питания обойдется в восемь-десять евро (202-252 CZK), шарик мороженого в ресторане или кафе — в четыре-пять евро (101-126 CZK).





Минеральная вода за 100 крон





Но все это без напитков, поэтому к стоимости обеда придется добавить в среднем пять евро (126 чешских крон) за пинту местного разливного пива или треть импортного.





Бутылка вина среднего качества обойдется в среднем в 35 евро (884 чешские кроны). Бутылка минеральной воды обойдется в ресторане примерно в четыре евро (101 чешская крона). За те же деньги в кафе можно купить капучино, а цена смешанного алкогольного напитка или коктейля составит около десяти евро (252 чешские кроны).





Портал Cruisecroatia также напоминает, что чаевые в хорватских ресторанах, кафе и барах составляют от 10% до 15% от общей суммы расходов.





Для тех, кто будет готовить на отдыхе в Хорватии: цены на основные продукты питания в начале апреля были похожи на чешские. Но с началом сезона и на курортах они, скорее всего, будут выше.