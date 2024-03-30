Развенчиваем мифы о ценах на авиабилеты: За какое время до вылета лучше покупать и откуда?

Ежедневно пользователи ищут через Kiwi более 100 миллионов авиасообщений, а за последний год на платформе ежедневно покупалось в среднем 70 000 билетов. При этом компания утверждает, что охватывает 95% всех публичных авиаперевозок от более чем 600 авиакомпаний, постепенно вступая с ними в новые партнерские отношения и собирая при этом огромное количество данных. Каковы же самые распространенные мифы?



Миф 1: Cookies и ценообразование. Некоторые люди используют анонимный режим и отказываются от cookies, чтобы не позволить алгоритмам манипулировать ценой билетов. «Это утверждение — одно из самых распространенных, с которыми мы сталкиваемся. Однако, к удивлению многих, это миф», — комментирует Команец, объясняя, что, хотя многие компании полагаются на персонализированный маркетинг, корректировка цены билета для каждого отдельного посетителя сайта и намеренное повышение цены обошлись бы дороже, чем потенциальная прибыль от такой операции.



«Более того, в Европе такая практика незаконна», — добавляет Команец. Однако, добавляет он, динамическое ценообразование, используемое авиакомпаниями, иногда может менять цены на билеты от часа к часу, при этом в процессе принятия решений учитываются такие показатели, как заполненность самолетов, колебания цен на топливо, аренда терминалов и взлетно-посадочных полос, сезонные факторы и погодные условия.



Миф 2: Покупайте билеты во вторник утром. «Некоторые мифы о путешествиях смешны из-за того, насколько они конкретны и детальны», — говорит Команец, отмечая, что в целом невозможно сказать, в какой день лучше всего покупать авиабилеты: «Вопреки распространенному мнению, что лучшие цены всегда бывают во вторник или среду утром, нет никаких доказательств или данных, подтверждающих это».



С другой стороны, то, в какой день вы хотите отправиться в путешествие, играет определенную роль. Как правило, в пиковые дни, то есть по пятницам, субботам, воскресеньям или во время праздников, перелеты стоят дороже, а в другие дни — дешевле.



Миф 3: Когда оплачивать багаж. Некоторые говорят, что стоит добавлять багаж на последнем этапе покупки билетов. Однако это не так. «Цены в подавляющем большинстве случаев одинаковы как на первом, так и на последнем этапе покупки», — говорит Команец.



Миф 4: Выгодно покупать билеты напрямую. По словам Команека, не всегда авиакомпания предлагает самые дешевые билеты на своем сайте или в приложении. «Это верно лишь наполовину. У онлайн-ритейлеров есть множество различных инструментов, чтобы предложить билеты дешевле, чем общедоступная цена на сайте авиакомпании, например, благодаря специальным партнерствам или собственным программам скидок. Вы должны проверять это в каждом конкретном случае», — говорит он.



Что не является мифом: местоположение влияет на стоимость билета. Команец говорит, что это утверждение верно, но неважно, находитесь ли вы в Аше или Тринеке, а скорее в Европе или Юго-Восточной Азии. На самом деле это довольно стандартная практика в разных отраслях.



«Например, в случае с продавцами билетов цена часто основывается на различных партнерствах и местных соглашениях. Так что, например, вполне возможно, что покупка билетов на внутренние рейсы обойдется дешевле, если вы покупаете их непосредственно в стране. К сожалению, это правило нельзя обобщить, и поэтому невозможно сказать, что наиболее выгодно для покупателей. Ценообразование в этой отрасли действительно очень динамично», — говорит Команец.





Лучшие промежутки времени для покупки билетов по популярности направлений

Примечание: время перед вылетом из Праги или Вены



1. Испания



Рейсы на расстояние до 1 500 километров (Барселона, Пальма, Майорка, Менорка): от 4 до 2 месяцев

Рейсы на расстояние от 1 500 до 4 000 километров (Малага, Тенерифе, Мадрид, Аликанте, Лас-Пальмас, Валенсия, Севилья, Фуэртевентура): от 2 месяцев до 2 недель

2. Италия: от 2 месяцев до 2 недель

3. Великобритания: от 2 месяцев до 2 недель

4. Франция: от 4 до 2 месяцев

5. Греция: от 2 месяцев до 2 недель

6. Португалия: от 2 месяцев до 2 недель

7. Дания: от 2 месяцев до 2 недель

8. Нидерланды: от 180 до 122 дней

9. Польша: от 4 до 2 месяцев

10. Таиланд: от 6 до 4 месяцев

11. Соединенные Штаты: от 10 до 6 месяцев (экономия 50 евро, или 12%, по сравнению с 6-4 месяцами)

12. Швеция: от 4 до 2 месяцев

13. Хорватия: от 4 до 2 месяцев

14. Норвегия: от 4 до 2 месяцев

15. Турция: от 6 до 4 месяцев