Развенчиваем мифы о ценах на авиабилеты: За какое время до вылета лучше покупать и откуда?
21 апреля 2024
16:00
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Используют ли авиакомпании файлы cookie для целевого повышения цен на билеты и стоит ли поэтому устанавливать анонимный режим при совершении покупки? Зависит ли цена от места, откуда вы делаете заказ? Влияет ли на стоимость билетов то, покупаете ли вы их во вторник или в воскресенье? Вокруг вопроса об авиабилетах распространяются различные домыслы и «городские легенды». CzechCrunch рассмотрел их вместе со Станиславом Команцем, директором по технологиям поисковой системы Kiwi.com, который также предоставил данные о том, когда на самом деле удобнее всего покупать билеты.
Ежедневно пользователи ищут через Kiwi более 100 миллионов авиасообщений, а за последний год на платформе ежедневно покупалось в среднем 70 000 билетов. При этом компания утверждает, что охватывает 95% всех публичных авиаперевозок от более чем 600 авиакомпаний, постепенно вступая с ними в новые партнерские отношения и собирая при этом огромное количество данных. Каковы же самые распространенные мифы?
Миф 1: Cookies и ценообразование. Некоторые люди используют анонимный режим и отказываются от cookies, чтобы не позволить алгоритмам манипулировать ценой билетов. «Это утверждение — одно из самых распространенных, с которыми мы сталкиваемся. Однако, к удивлению многих, это миф», — комментирует Команец, объясняя, что, хотя многие компании полагаются на персонализированный маркетинг, корректировка цены билета для каждого отдельного посетителя сайта и намеренное повышение цены обошлись бы дороже, чем потенциальная прибыль от такой операции.
«Более того, в Европе такая практика незаконна», — добавляет Команец. Однако, добавляет он, динамическое ценообразование, используемое авиакомпаниями, иногда может менять цены на билеты от часа к часу, при этом в процессе принятия решений учитываются такие показатели, как заполненность самолетов, колебания цен на топливо, аренда терминалов и взлетно-посадочных полос, сезонные факторы и погодные условия.
Миф 2: Покупайте билеты во вторник утром. «Некоторые мифы о путешествиях смешны из-за того, насколько они конкретны и детальны», — говорит Команец, отмечая, что в целом невозможно сказать, в какой день лучше всего покупать авиабилеты: «Вопреки распространенному мнению, что лучшие цены всегда бывают во вторник или среду утром, нет никаких доказательств или данных, подтверждающих это».
С другой стороны, то, в какой день вы хотите отправиться в путешествие, играет определенную роль. Как правило, в пиковые дни, то есть по пятницам, субботам, воскресеньям или во время праздников, перелеты стоят дороже, а в другие дни — дешевле.
Миф 3: Когда оплачивать багаж. Некоторые говорят, что стоит добавлять багаж на последнем этапе покупки билетов. Однако это не так. «Цены в подавляющем большинстве случаев одинаковы как на первом, так и на последнем этапе покупки», — говорит Команец.
Миф 4: Выгодно покупать билеты напрямую. По словам Команека, не всегда авиакомпания предлагает самые дешевые билеты на своем сайте или в приложении. «Это верно лишь наполовину. У онлайн-ритейлеров есть множество различных инструментов, чтобы предложить билеты дешевле, чем общедоступная цена на сайте авиакомпании, например, благодаря специальным партнерствам или собственным программам скидок. Вы должны проверять это в каждом конкретном случае», — говорит он.
Что не является мифом: местоположение влияет на стоимость билета. Команец говорит, что это утверждение верно, но неважно, находитесь ли вы в Аше или Тринеке, а скорее в Европе или Юго-Восточной Азии. На самом деле это довольно стандартная практика в разных отраслях.
«Например, в случае с продавцами билетов цена часто основывается на различных партнерствах и местных соглашениях. Так что, например, вполне возможно, что покупка билетов на внутренние рейсы обойдется дешевле, если вы покупаете их непосредственно в стране. К сожалению, это правило нельзя обобщить, и поэтому невозможно сказать, что наиболее выгодно для покупателей. Ценообразование в этой отрасли действительно очень динамично», — говорит Команец.
Миф 1: Cookies и ценообразование. Некоторые люди используют анонимный режим и отказываются от cookies, чтобы не позволить алгоритмам манипулировать ценой билетов. «Это утверждение — одно из самых распространенных, с которыми мы сталкиваемся. Однако, к удивлению многих, это миф», — комментирует Команец, объясняя, что, хотя многие компании полагаются на персонализированный маркетинг, корректировка цены билета для каждого отдельного посетителя сайта и намеренное повышение цены обошлись бы дороже, чем потенциальная прибыль от такой операции.
«Более того, в Европе такая практика незаконна», — добавляет Команец. Однако, добавляет он, динамическое ценообразование, используемое авиакомпаниями, иногда может менять цены на билеты от часа к часу, при этом в процессе принятия решений учитываются такие показатели, как заполненность самолетов, колебания цен на топливо, аренда терминалов и взлетно-посадочных полос, сезонные факторы и погодные условия.
Миф 2: Покупайте билеты во вторник утром. «Некоторые мифы о путешествиях смешны из-за того, насколько они конкретны и детальны», — говорит Команец, отмечая, что в целом невозможно сказать, в какой день лучше всего покупать авиабилеты: «Вопреки распространенному мнению, что лучшие цены всегда бывают во вторник или среду утром, нет никаких доказательств или данных, подтверждающих это».
С другой стороны, то, в какой день вы хотите отправиться в путешествие, играет определенную роль. Как правило, в пиковые дни, то есть по пятницам, субботам, воскресеньям или во время праздников, перелеты стоят дороже, а в другие дни — дешевле.
Миф 3: Когда оплачивать багаж. Некоторые говорят, что стоит добавлять багаж на последнем этапе покупки билетов. Однако это не так. «Цены в подавляющем большинстве случаев одинаковы как на первом, так и на последнем этапе покупки», — говорит Команец.
Миф 4: Выгодно покупать билеты напрямую. По словам Команека, не всегда авиакомпания предлагает самые дешевые билеты на своем сайте или в приложении. «Это верно лишь наполовину. У онлайн-ритейлеров есть множество различных инструментов, чтобы предложить билеты дешевле, чем общедоступная цена на сайте авиакомпании, например, благодаря специальным партнерствам или собственным программам скидок. Вы должны проверять это в каждом конкретном случае», — говорит он.
Что не является мифом: местоположение влияет на стоимость билета. Команец говорит, что это утверждение верно, но неважно, находитесь ли вы в Аше или Тринеке, а скорее в Европе или Юго-Восточной Азии. На самом деле это довольно стандартная практика в разных отраслях.
«Например, в случае с продавцами билетов цена часто основывается на различных партнерствах и местных соглашениях. Так что, например, вполне возможно, что покупка билетов на внутренние рейсы обойдется дешевле, если вы покупаете их непосредственно в стране. К сожалению, это правило нельзя обобщить, и поэтому невозможно сказать, что наиболее выгодно для покупателей. Ценообразование в этой отрасли действительно очень динамично», — говорит Команец.
Лучшие промежутки времени для покупки билетов по популярности направлений
Примечание: время перед вылетом из Праги или Вены
1. Испания
Рейсы на расстояние до 1 500 километров (Барселона, Пальма, Майорка, Менорка): от 4 до 2 месяцев
Рейсы на расстояние от 1 500 до 4 000 километров (Малага, Тенерифе, Мадрид, Аликанте, Лас-Пальмас, Валенсия, Севилья, Фуэртевентура): от 2 месяцев до 2 недель
2. Италия: от 2 месяцев до 2 недель
3. Великобритания: от 2 месяцев до 2 недель
4. Франция: от 4 до 2 месяцев
5. Греция: от 2 месяцев до 2 недель
6. Португалия: от 2 месяцев до 2 недель
7. Дания: от 2 месяцев до 2 недель
8. Нидерланды: от 180 до 122 дней
9. Польша: от 4 до 2 месяцев
10. Таиланд: от 6 до 4 месяцев
11. Соединенные Штаты: от 10 до 6 месяцев (экономия 50 евро, или 12%, по сравнению с 6-4 месяцами)
12. Швеция: от 4 до 2 месяцев
13. Хорватия: от 4 до 2 месяцев
14. Норвегия: от 4 до 2 месяцев
15. Турция: от 6 до 4 месяцев
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