Чешские турфирмы приостановили продажу туров в Израиль

Информация на сайте пражского аэропорта показывает, что рейс из Праги в Тель-Авив в 18:35 сегодня был отменен греческим перевозчиком Blue Bird Airways. Ее рейс из Тель-Авива, прибывающий в Прагу в 17:30, также не состоится. Отмену рейса подтвердила ČTK пресс-секретарь аэропорта Клара Дивишкова. Один из других рейсов израильской авиакомпании Arkia, прибывающий в Прагу в 17:25, задерживается, сообщается на сайте пражского аэропорта. «У нас нет информации от перевозчиков на данный момент, как нет и прогноза развития ситуации», — сказала Дивишкова. Согласно информации на сайте, аэропорт Праги не имеет связи с Ираном.



В субботу, по словам Дивишковой, авиакомпания Smartwings отложила рейс в Тель-Авив, который должен был вылететь из Праги в 23:45 и в итоге вылетел в 13:30 в воскресенье. В субботу самолет израильской авиакомпании Arkia, направлявшийся в Тель-Авив, вернулся в Прагу. «Самолету пришлось вернуться в Прагу из-за внезапного закрытия воздушного пространства Израиля», — сказала она Чешскому агентству новостей.



По словам Папежа, падение спроса на туры в Израиль не будет постоянным. «Он (интерес) будет проявляться волнами, в зависимости от конкретной ситуации. Другие страны региона скоро вернутся к нормальной жизни», — сказал он. По словам Папежа, на отдыхе в Египте, который граничит с Израилем на востоке, боевые действия не отразились. «Что касается Иордании, то здесь ситуация более сложная, и к поездке нужно готовиться с учетом расстояния до границы и того, как местоположение связано с зоной риска», — добавил Папеж.



По словам пресс-секретаря компании Čedok Катержины Павликовой, Египет остается одним из самых продаваемых направлений. Например, интерес вызывают курорты на Красном море, Хургада и Марса-Алам, куда клиенты летают круглый год, или Марса-Матрух на Средиземном море, где сезон начнется в конце мая.



«Эти курорты, а также другие популярные достопримечательности безопасны для туристов, и их можно посещать без ограничений. Однако мы всегда рекомендуем клиентам, независимо от их местонахождения, зарегистрироваться в системе DROZD («Добровольная регистрация граждан Чешской Республики при выезде за границу») и проявлять обычную осторожность в местах с повышенной концентрацией людей», — сказала Павликова в интервью ČTK.



По словам пресс-секретаря, компания Čedok CK приостановила свои туры в Израиль. «Мы считаем, что, как только условия снова станут подходящими, туристы вернутся к этому направлению, поскольку это уникальные достопримечательности и места», — сказала Павликова.



Другие туристические агентства, с которыми связался ČTK, не организовывали туры в Израиль с осени прошлого года. «Более того, интерес (к Израилю) со стороны клиентов практически нулевой. Также значительно упал интерес к турам в соседние страны, например в Иорданию», — сказал ČTK Матей Чвалек, менеджер по продуктам компании Avetour, добавив, что на восстановление нормального спроса могут уйти годы. По словам владельца компании Карела Хрдлички, ČK Hrdlička наблюдает 30–40% падение интереса к странам, соседствующим с Израилем. Помимо Египта и Иордании, к ним относятся Ливан и Сирия.



Йиржина Экрт Йирушкова, пресс-секретарь туристического агентства Invia, отметила сегодня, что Израиль не относился к самым продаваемым направлениям для чешских туристических агентств. «Таким образом, влияние на их экономику будет незначительным», — сказала она ČTK. По ее словам, интерес к Иордании упал на 90% по сравнению с прошлым годом.



Катержина Чалоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств, рассказала сегодня ČTK, что прошлой зимой было проведено несколько экскурсионных туров в Израиль, но по сравнению с прошлым годом их стало значительно меньше. Учитывая ситуацию, которая, регулярно оценивается турфирмами и турагентствами, осенью могут состояться новые поездки по этому направлению, сказала она.