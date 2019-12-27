Новый год — 2020 на Староместской и Вацлавской площадях

Многие жители и гости чешской столицы встречают наступление Нового года на улицах с шампанским и фейерверками. Что будет происходить в центре Праги 31 декабря и какие ограничения готовит полиция?

Новый год на Староместской площади

Организатор рождественской ярмарки (которая проработает до 6 января) компания Taiko подготовила на 31 декабря специальную программу. Она начнется в 16:45 и продолжится до полуночи. Сначала публику разогреет девичья группа The Apples, исполняющая хиты 60-80-х годов прошлого века, а затем будут попеременно выступать коллектив So Fine с ирландским вокалистом (в том числе обещают каверы U2) и чешско-шведский диджей и музыкальный продюсер Mikael Van Dikeen. Именно под его сет на календаре изменится заветная цифра.

Как и в другие дни, киоски на Староместской площади будут работать до 22:00, а еду можно будет купить до 00:30. Однако 31 декабря из соображений безопасности закроют смотровой мост.

Что перекроет полиция в окрестностях Староместской площади

С 20:00 до 03:00 будет закрыт въезд автомобилей на улицы Jáchymova и Pařížská. С учетом того, что после полуночи празднования обычно перемещаются на Карлов мост, с 23:30 до 01:30 для транспорта перекроют улицу Křižovnická на отрезке Platnéřská – Anenská, а с 21:00 до 02:00 не получится проехать по улице Josefská.

Новогодняя ночь на Вацлавской площади

Здесь в последний день года готовятся к особому наплыву празднующих, прежде всего туристов. Особой программы на Вацлавской площади не будет: люди соберутся ближе к полуночи и начнут пускать фейерверки (параллельно проталкиваясь на Староместскую площадь и в сторону Карлова моста). С 12:00 31 декабря 2019 года до 10:00 1 января 2020 года на площади запретят парковку. С 16:00 до 10:00 будет закрыт въезд транспорта, кроме экстренных служб, на Вацлавскую площадь с улиц Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská и Ve Smečkách.

На обеих главных площадях Праги в новогоднюю ночь будут дежурить автомобили скорой помощи. На Влтаве в центре города организуют дежурство специальных лодок, а на берегах подготовят места для оказания экстренной помощи.

Видеопроекция 1 января

Напомним, что 1 января 2020 года вместо традиционного «официального» фейерверка состоится видеопроекция на историческом здании Национального музея. Сеансы видеомаппинга запланированы на 18:15, 19:15 и 20:15. В связи с этим с 17:00 до 21:00 будет закрыт въезд на верхнюю часть Вацлавской площадь с улицы, также там временно запретят парковку.