Фермерские рынки в Праге

В конце-апреля — начале мая в чешской столице снова начали работать несколько фермерских рынков, где можно купить свежие овощи и фрукты, мясо, молоко и другие продукты прямо от производителей. Где и когда можно посетить фермерские рынке в Праге весной-летом 2020 года, читайте в этом материале.

Фото: Prague City Tourism

Открытие фермерских рынков стало одной из первых мер по отмене коронавирусных ограничений. Им разрешили работать уже с 20 апреля — во-первых, потому, что они проходят под открытым небом, где риск передачи инфекции ниже, а во-вторых, потому что фермерские рынки — основной канал сбыта для большинства местных производителей сельхозпродукции (а пражане любят покупать здесь свежие и качественные продукты).

Рынки заработали с серьезными ограничениями: пока на них нельзя купить еду и напитки, предназначенные для употребления на месте, а выбирать товар нужно в перчатках. Регулярно проводится дезинфекция, Правило «больше двух не собираться» с тех пор было отменено, но скопления народу все равно не приветствуются. На некоторых ярмарках для продавцов даже составили график, чтобы они появлялись не каждый день и между торговыми точками оставалось достаточно пространства. В общем, на какое-то время фермерские рынки перестали быть местом для времяпровождения под открытым небом в приятной кампании и сосредоточились на своей изначальной функции — сведении продавцов и покупателей.

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Скорее всего, такая ситуация продолжится до 25 мая, а потом все вернется на круги своя. В то же время график работы, указанный в этом материале, останется неизменным до конца сезона.

Что можно купить на фермерском рынке в Праге и что важно учесть

Ассортимент всех таких рынков примерно одинаковый. Прежде всего это сезонные овощи, фрукты и ягоды, зелень, мясо и мясные продукты (копчености), рыба, молоко и молочные продукты (сыры, творог), яйца, мед, свежие цветы, пряности, напитки (соки, пиво, вино, медовуха), отдельные промтовары. Когда снимут ограничения, посетителям будут вновь предлагать блюда чешской и международной кухни и модные «хипстерские» деликатесы, а также напитки в розлив.

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На некоторых ярмарках звучит живая музыка, также большинство из них стремится следовать современным экологическим тенденциям и отказывается от одноразовой посуды и пластиковых пакетов. Приходите со своей тарой и сумками для покупок.

Важно учесть, что, хотя официально фермерские рынки работают по будням до вечера, к обеду многие товары уже оказываются распроданы, а продавцы разъезжаются по домам. Поэтому лучше отправляться за покупками в первой половине дня (а в субботу прямо с утра пораньше).

Фермерские рынки в Праге в 2020 году

Фермерский рынок на наплавке (Farmářské trhy Náplavka)

Где: Rašínovo nábřeží, Прага 2

График работы: суббота с 08:00 до 14:00

Рынок на площади Йиржи из Подебрад (Trhy na Jiřáku)

Где: náměstí Jiřího z Poděbrad, Прага 3

График работы: со среды по пятницу с 08:00 до 18:00 (8 мая выходной), в субботу с 08:00 до 14:00

Рынок на Кулатяке (Farmářské trhy na Kulaťáku)

Где: Vítězné náměstí, Прага 6

График работы: суббота с 08:00 до 14:00

Фермерский рынок Kubáň

Где: Kubánské náměstí, Прага 10

График работы: четверг с 09:00 до 18:00, суббота с 09:00 до 14:00

Фермерский рынок на Тыловой площади (Trhy na Tyláku)

Где: Tylovo náměstí, Прага 2

График работы: с понедельника по пятницу (8 мая выходной) с 08:00 до 18:00

Рынок Карлин (Karlín Market)

Где: Karlínské náměstí, Прага 8

График работы: пятница с 08:00 до 18:00, суббота с 09:00 до 15:00

Овощные ряды на Пражском рынке

Где: перед залом №22 на Голешовицком рынке, после снятия ограничений — в самом зале, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу с 08:00 до 14:00

Фермерский рынок Heřmaňák

Где: Řezáčovo náměstí, Прага 7

График работы: суббота с 08:30 до 14:00 кроме последней субботы месяца