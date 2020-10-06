Динозавры в Праге: незабываемый опыт в виртуальной реальности

Устав от новостей, которые, мягко говоря, не радуют, мы решили погрузиться в другую реальность и заодно совершить путешествие во времени. В этом нам помог мультимедийный аттракцион DINOSAUŘI VR, недавно открывшийся в пражском аутлете POP Airport. Спойлер: нам понравилось.

Что такое DINOSAUŘI VR

Без лишних технических подробностей можно сказать, что это виртуальный динопарк, наполненный яркими образами и реалистичными звуками. Участники интерактивной игры (а играть можно в одиночку или в команде до четырех человек) надевают на себя очки виртуальной реальности и рюкзак с компьютером, которые превращают специально выделенную территорию внутри торгового комплекса в парк юрского периода. Игроки могут в течение 25 минут свободно перемещаться по вымышленному миру и взаимодействовать с разнокалиберными динозаврами, задействуя все свои органы чувств (развлекательный парк с виртуальной реальностью подобного качества кроме Праги есть только в Дубае, в торговом центре Mall of the Emirates).

В какой-то мере это виртуальный квест: участникам приходится решать задачи, к которым их подводит игра. Например, им нужно отыскать виды динозавров, по поводу экстерьера и образа жизни которых спорят ученые. В то же время аттракцион оставляет достаточную свободу действий, и можно просто наслаждаться процессом и новыми впечатлениями.

Пожалуй, самые яркие из них — это полет на планере над доисторическим пейзажем в компании динозавров-птиц и встреча с легендарным и очень большим ти-рексом.

Перемещаться по виртуальному миру весело и не страшно. Практически каждое мгновение рядом с вами, часто на расстоянии вытянутой руки, оказываются разнообразные, отлично прорисованные динозавры, которые выглядят как живые и ревут тоже весьма убедительно. С некоторыми из них можно даже сделать селфи. 25 минут в такой компании пролетают на одном дыхании, но за это время удается удивительным образом перегрузиться (и отвлечься от глобальных проблем или отдохнуть от шопинга — что кому актуальнее).

Для кого этот аттракцион

Виртуальные динозавры в Праге — must для тех, кто увлечен динозаврами и современными технологиями, но и всех остальных это приключение не оставит равнодушными. Что касается возрастного ограничения, играть могут дети от 8 лет. Это связано с размером рюкзаков и виртуальных очков. Детей до 12 лет должны сопровождать взрослые.

Вопросы безопасности

Как нам рассказали в POP Airport перед погружением в мезозойскую эру, виртуальный аттракцион абсолютно безопасен: игроки находятся на огороженной территории под постоянным наблюдением сотрудников, которые готовы оказать помощь, если что-то пойдет не так (у небольшой доли людей очки виртуальной реальности могут вызвать дискомфорт). С точки зрения риска заразиться коронавирусом тоже волноваться не о чем: очки дезинфицируются после каждого клиента, территория постоянно проходит обработку, кроме того, игрокам выдают специальные защитные маски, которые сочетаются с VR-гарнитурой.

Те, кто носит очки с диоптриями, может оставить их под очками виртуальной реальности (это может сказаться на качестве «картинки», но незначительно, как при просмотре кино в 3D-кинотеатре). Из ограничений — аттракцион не рекомендуется беременным и очень пожилым людям.

Динозавры за полцены

В октябре в аутлете Premium Outlet Prague Airport действует специальная акция: в любой из будних дней билеты на динозавров в виртуальной реальности можно купить за полцены — 225 крон. Для этого необходимо получить ваучер по ссылке. Каждый ваучер действителен на покупку двух льготных билетов для взрослых, билеты для детей можно покупать без ограничений.

В выходные дни стоимость посещения DINOSAUŘI VR составляет 450 крон. При покупке трех билетов для группы четвертый вы получаете в подарок.

Вход в населенную динозаврами виртуальную реальность находится между магазинами Karl Lagerfeld и Jitka Klett. Аттракцион работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»), а еще от метро «Боржиславка» теперь ходит специальный бесплатный автобус-шаттл, который позволяет попасть в торговый комплекс без остановок всего за 17 минут.

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам публикуется подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными скидками до 70%. Не пропустите новый список POP10!

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