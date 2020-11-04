Самые загадочные и красивые пражские кладбища

На территории Праги находится около 80 кладбищ — от заброшенных до активно используемых, от маленьких при костелах до тех, что простираются на десятки гектаров. Многие из них манят туристов и пражан своей огромной культурной, исторической и духовной ценностью и, конечно же, неповторимой атмосферой — особенно после Дня всех усопших, когда на могилах еще горят многочисленные свечи.

Фото: Фото Aquarie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

День всех усопших

День всех усопших, или, как его называют в народе, Душички (Dušičky), приходится на 2 ноября. Запомните эту дату: ей посвящен один из вопросов экзамена на знание чешских реалий для получения гражданства. В этот день и ближайшие к нему выходные в Чехии принято посещать могилы близких и приносить с собой свечи и венки. Десятки, сотни и тысячи горящих свечей после заката создают незабываемую атмосферу на и без того загадочных, романтичных и, прямо скажем, местами жутковатых старых пражских кладбищах. Какие из них стоит посетить, чтобы полюбоваться этим зрелищем, а заодно увидеть могилы известных чехов?

Малостранское кладбище

Это один из самых известных и живописных некрополей чешской столицы. Его название вводит в заблуждение, так как расположено кладбище не на Малой Стране, а на Смихове, недалеко от метро «Андел». Оно возникло в 1680 году во время эпидемии чумы, а хоронить на нем перестали двести лет спустя.

Здесь покоится, например, знаменитый чешский художник Антонин Манес. Но прежде всего Малостранское кладбище знаменито могилой Анны Дегеновой, захороненной в 1851 году. Она украшена скульптурой лежащей маленькой девочки, которая стала объектом паломничества чешских детей. Считается, что Аничка, известная как Святая девочка, умеет исполнять желания, за что ее благодарят цветами, игрушками и рисунками. Девочка умерла в трехлетнем возрасте. Что именно с ней случилось, точно неизвестно: некоторые говорят, что она выпала из окна, другие — что умерла от туберкулеза.

www.malostranskyhrbitov.cz

Как добраться: метро В, станция «Андел». Трамваи №№№ 9, 10, 16 (остановка Bertramka).

С Малостранским иногда путают еще одно известное кладбище, также расположенное на Смихове, но ближе к Радлице, — Малвазинки. Там покоится ушедший из жизни в 2019 году певец Карел Готт.

Фото VitVit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Как добраться: автобус № 153, остановка Smíchovský hřbitov

Ольшанское кладбище

Это самое большое кладбище в чешской столице. Оно занимает площадь более 50 гектаров, и на нем похоронено более 2 миллионов человек. Кладбище с заросшими плющом старыми памятниками и вековыми деревьями скорее напоминает городской парк, и его порой сравнивают с парижским Пер-Лашез — одним из крупнейших музеев надгробной скульптуры в мире.

Некрополь состоит из 12 кладбищ, включая еврейское, православное, мусульманское и воинские захоронения.

Новое еврейское кладбище, фото Dezidor, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Похоронены здесь, например, студент Ян Палах, сын и внук президента Томаша Гаррига Масарика, писатель Франц Кафка (на Новом еврейском кладбище), а в православной части, где в 20-х годах прошлого века был построен православный храм Успения пресвятой богородицы, — сатирик Аркадий Аверченко и писатель, путешественник и журналист Василий Немирович-Данченко.

Как добраться: метро А, станции «Флора», «Желивскего». Трамваи №№ 5, 10, 11, 13, 15, 16 (остановка Olšanské hřbitovy), №№ 10, 11, 16, 26 (остановка Mezi hřbitovy)

Неподалеку от Ольшанского кладбища, возле крематория Страшнице, находится Виноградское кладбище, где покоятся президент Вацлав Гавел и его жена Ольга.

Как добраться: трамваи №№ 5, 13, 26, остановка Vinohradské hřbitovy

Вышеградское кладбище

Рядом с базиликой Святых Петра и Павла, где женятся многие чешские знаменитости, раскинулось кладбище, на котором похоронено больше всего известных чехов. Многие из них покоятся в усыпальнице Славин, украшенной фигурой крылатого гения родины. Среди «резидентов» Вышеградского кладбища — художники Альфонс Муха, скульптор Йозеф Мысльбек, писатели и поэты Карел Чапек, Карел Гинек Маха, Ян Неруда и Божена Немцова, композитор Бедржих Сметана и Антонин Дворжак, музыкант Вальдемар Матушка, общественная деятельница Милада Горакова, актер Власта Буриан, химик Ярослав Гейровский.

Усыпальница Славин. Фото Miaow Miaow

Как добраться: метро С, станция «Вышеград»



В зимнее время пражские кладбища, как правило, открыты ежедневно до 17:00, Новое еврейское кладбище открыто до 16:00, по пятницам до 14:00, по субботам закрыто.