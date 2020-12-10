Катки в Праге: где покататься в сезоне 2020/2021

И в этот странный сезон жители чешской столицы не останутся без традиционного зимнего развлечения. В Праге один за другим открываются катки. Они работают со строгими ограничениями по числу посетителей и соблюдением гигиенических мер. Где можно будет покататься в ближайшие недели и какие катки уже заработали?

Стоит отметить, что некоторые пражские катки, в отличие от прошлого года, могут не предлагать аренду коньков или введут предварительную продажу билетов онлайн, чтобы контролировать число посетителей. Эту информацию стоит проверять на сайте отдельных ледовых площадок.

Также многие из них зависят от погоды, поэтому могут не работать в особо теплые дни или закрыться раньше обозначенного срока. Еще два больших фактора неопределенности — это коронавирус и чешское правительство. Но не будем лишний раз об этом. Итак…

Каток на Летне

Один из самых популярных пражских катков в этом году откроется позже обычного — 19 декабря. Напротив футбольного стадиона «Спарта» будет даже два катка, основной площадью 40 на 20 метров и детский площадью 22 на 10 метров.

Покататься можно будет ежедневно с 09:00 до 21:00, в темное время суток — при искусственном освещении.

Адрес: Letenská pláň, Прага 7

Даты работы: 19 декабря 2020 года — 7 марта 2021 года

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, 24 декабря до 14:00

Цена: бесплатно

Подробная информация

Каток на Фруктовом рынке

Самый центральный каток Праги на площади Ovocný trh готовятся открыть 21 декабря. Желающим покататься будет доступна ледовая площадка 14 на 30 метров.

Адрес: Ovocný trh, Прага 1

Даты работы: 21 декабря 2020 года — 15 февраля 2021 года

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Цена: пока нет данных

Каток под Жижковской телебашней — Ice Park Tower Park Praha

Этот каток привлекает своим расположением, качественным льдом и впечатляющим меню из ресторана Miminoo.

Адрес: Mahlerovy sady 1, Прага 3

Даты работы: 7 декабря 2020 года — 31 марта 2021 года

График работы: по будням с 15:00 до 21:00, по выходным с 09:00 до 21:00

Цена: 100-120 крон за 2 часа, семейный билет 250 крон

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Каток Na Františku

Еще одна ледовая «коробка» в центре Праги.

Адрес: Sportovní areál Na Františku, Kozí, Прага 1

Даты работы: 3 декабря 2020 года — 15 марта 2021 года

Цена: дети 40 крон, взрослые 70 крон

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Каток у ТЦ «Черный Мост»

Каток перед западным входом в магазин уже вовсю работает. Его площадь — 30 на 20 метров, часы работы — ежедневно с 09:00 до 21:00. Это время поделено на четыре временных блока, между которыми лед приводят в порядок.

Адрес: Chlumecká 765/6, Прага 9

Даты работы: 5 декабря 2020 года — 31 января 2021 года

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Цена: 80 крон, дети до 5 лет бесплатно

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Каток у ТЦ Westfield Chodov

Каток в парке у входа «А» откроется 13 декабря. В этом году его площадь, как обещают организаторы, будет увеличена.

Адрес: Roztylská 2321/19, Прага 4

Даты работы: 13 декабря 2020 года — 31 января 2021 года

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Цена: 120 крон, дети с 7 лет 80 крон

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Каток у ТЦ Arkády Pankrác

Еще один каток у торгово-развлекательного центра также расположен в Праге 4.

Адрес: Na Pankráci 86, Прага 4

Даты работы: 4 декабря 2020 года — 28 февраля 2021 года

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Цена: 50 крон, дети до 6 лет бесплатно

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Каток Vypich

В Праге 6 работает каток перед парком oborа Hvězda, на территории транспортной площадки Дома детей и молодежи. После 21:00 здесь играют в любительский хоккей.

Адрес: Na Pankráci 86, Прага 4

Даты работы: 5 декабря 2020 года — 28 февраля 2021 года

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

Цена: бесплатно

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Каток в Ригровых садах

В Праге 2 в этом году открылись сразу три новых катка. Первый из них — в парке Riegrovy sady на территории пивной под открытым небом. Он примечателен тем, что полностью искусственный, не требует охлаждения и зависит от погоды. Коньки для катания там должны быть особенно остро заточены. Услуги точильщика стоят 125 крон.

Адрес: Riegrovy sady 28, Прага 2

Даты работы: c 5 декабря 2020 года

График работы: ежедневно с 14:00 до 21:00

Цена: 100 крон, дети до 12 лет 50 крон

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Каток Grébovka

Следующий новый каток Праги 2 расположен в парке Гребовка (Галичковы сады). Его организуют власти административного района.

Адрес: Grébovka (Havlíčkovy sady), Прага 2

Даты работы: c 8 декабря 2020 года до 28 февраля 2021 года

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, 24 и 31 декабря до 16:00

Цена: 50 крон на целый день

Каток Folimanka

Каток в парке под Нусельским мостом также организован администрацией Праги 2 и работает в этом году впервые.

Даты работы: c 8 декабря 2020 года до 28 февраля 2021 года

График работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, 24 и 31 декабря до 16:00

Цена: 50 крон на целый день