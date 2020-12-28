Мальчишники и девичники в Праге: отрываемся не по-детски!

Возможно, вы видели группы людей, гуляющих по чешской столице в странных костюмах, и задавались вопросом: «Какого черта происходит?» В большинстве случаев это клиенты компании Gin Travel — специалиста по организации мальчишников и девичников.

Немного расскажем про концепцию британских мальчишников.

Во-первых, умные британцы на всякий случай проводят мальчишники минимум за три месяца до свадьбы. Считается, что жених бросает свой круг друзей ради семьи. Поэтому цель друзей — «наказать» жениха, и это как минимум весело.

Во-вторых, главным атрибутом жениха является его костюм. Кого мы только ни видели: от супергероев до человека-неведимки, от Белоснежек до Бората в купальнике (да-да, в минус 15 это очень впечатляет).

Но самый популярный костюм — это одежда невесты. Жениху подбирают наряд из гардероба будущей жены и заставляют ходить на каблуках, чтобы тот прочувствовал, каково это — быть девушкой.

Невесты в свою очередь тоже просят друзей об услуге, обычно это не брить жениху брови (они просто не успеют отрасти за три месяца).

Немцы народ очень практичный: над женихом они издеваются не слабее англичан, при этом параллельно зарабатывая на выпивку. На жениха надевают коробку со всякой мелочью, заставляя его продавать эту дребедень прохожим.

Несмотря на то, что наш бизнес основывается на услугах B2B (в основном это туристические агентства), мы любим индивидуальные заказы. Например, недавно нам достался жених, который ненавидел Бэтмена. Добрые друзья в свою очередь сделали все, чтобы «любимая» тема не покидала виновника торжества ни на секунду: начиная от музыки в лимузине и заканчивая подушкой с изображением ненавистного супергероя.

Мы постоянно задавались вопросом, почему в России мальчишник — это просто баня с выпивкой, ведь можно так разнообразно провести время с друзьями и достойно попрощаться с холостяцкой жизнью!

Любителям экстрима и активного отдыха мы можем предложить большой выбор развлечений. С нами можно пострелять из АК-47, поводить все виды наземного, воздушного и водного транспорта начиная с БМП и заканчивая «Ферарри», заказать частную лодку с диджеем и барбекю, арендовать карлика и погонять на рафтинге.

Наша компания сотрудничает со всеми крупными развлекательными заведениями и индивидуальными адреналин-центрами.

Естественно, конфиденциальность и лояльное отношение к клиенту гарантировано.

Компания Gin Travel берет на себя всю заботу по организации мероприятия, поэтому парням и девчонкам остается только выбрать развлечения и указать количество участников. Мы не боимся трудных и порой даже невозможных капризов наших клиентов! Звоните нам по тел. +420 608 51 20 31.

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