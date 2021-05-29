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Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас

Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас

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Наконец террасы ресторанов открылись! В понедельник в республике планируется масштабное снятие ограничений, жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Мы собрали для вас ТОП-5 летних террас, где будет приятно насладиться общением с друзьями за обедом или чашечкой кофе в одиночестве.
Фото: StylaInterier.cz
Куда сходить в Праге: ТОП-5 летних террас

1. Peperoncino

Letohradská 34, Прага 7

В зелени одного из дворов Летны скрывается красивый сад ресторана Peperoncino. На просторной территории установлены большие зонтики, которые помогут спрятаться от дождя или палящего солнца — отведать блюда средиземноморской кухни можно в любую погоду. Здесь есть невероятная паста и блюда из свежей рыбы и морепродуктов, широкий ассортимент вин — итальянских, французских или немецких.

 

 

2. Alchymista

Jana Zajíce 7, Прага 7

Журчащий пруд, пение птиц и фарфоровые чашечки — в саду кафе и кондитерской Alchymista царит атмосфера тайны и волшебства. Здесь можно забыть о том, что ты находишься в Праге, и представить себя героем какого-нибудь романа. В кафе подают отличный горячий шоколад и кофе с безукоризненным латте-артом. Из угощений — самые разные торты и пирожные. 

 

 

 

3. Кампа Парк

Na Kampe 523/8b, Прага

Наблюдать за Влтавой можно с террасы ресторана Kampa Park недалеко от Карлова моста. Лето, терраса, вид на реку — идеальное сочетание. Этого достаточно, чтобы заглянуть на бокал вина или чашку кофе. Ресторан подойдет для романтического вечера или особенного торжества!

 

 

 

4. Hliněná bašta

Újezdská 619, Průhonice

Еще одно место у воды. В ресторан Hliněná bašta ходят за настоящей чешской кухней, но чаще всего за фирменными блюдами из морепродуктов. Самые популярные из них — жареный осьминог с овощами и полентой или канадский лобстер с травяным маслом и лаймовым майонезом.

Владелец и шеф-повар Хинек Вавра не прекращал работать весь год, несмотря на эпидемию коронавируса. Он готовил хлеб, пирожные и другие угощения и продавал их «через окно». Теперь заведение снова принимает гостей на своей летней террасе! 

 

 

 

5. Styl & Interier 

Vodičkova 708/35, 110 00 Nové Město, Чехия

На оживленной улице Водичкова есть зеленый и уютный сад с плетеными стульями и цветами в горшках. Styl & Interier — это очаровательное кафе во внутреннем дворике в самом центре Праги. Здесь на завтрак, обед и ужин подают домашние блюда, искусно приготовленные кофейные напитки, освежающие домашние лимонады и сногсшибательные десерты. Выглядит все очень красиво — все-таки заведение специализируется не только на кухне, но и на дизайне. Здесь же продается множество привлекательных и уникальных предметов интерьера. 

 

 

 
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кафе Прага Прага на русском Чехия рестораны
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