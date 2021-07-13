Непростая история обелиска из третьего двора Пражского Града

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу про обелиск, который находится в третьем дворе Пражского Града рядом со зданием Старого пробства.

В мае 1921 года президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик предложил почтить память чехов и словаков, павших в Первой Мировой войне, мемориальной доской. Ее предполагалось разместить где-нибудь в Пражском Граде. Но архитектор Йоже Плечник, который недавно приступил к реконструкции Града, выдвинул альтернативное предложение: не мемориальная доска, а обелиск. Масарику идея понравилась, и то, что работы по созданию обелиска заняли бы несколько лет, его не смущало.

Сначала предполагалось, что обелиск создадут из нескольких тонких плит, соединенных бронзовой фурнитурой. Но потом решили делать его цельным.

Споры начались с оформления. Что поставить сверху? Победил проект, по которому венчать обелиск должен был чешский лев, поднимающийся над словацким крестом. Скульптор Ян Штурса успел сделать модель из гипса, но тут возмутились словаки: почему это лев выше их креста? Штурса пожал плечами и сделал другую модель, на которой крест возвышался над львом. Но это уже не понравилось Плечнику, и идею с львом и крестом отвергли.

От того, чтобы высечь на гранях обелиска стихи или информацию о сражениях, в которых погибали чешские и словацкие воины, тоже отказались. В конце концов, восторжествовала простота. Но проект надо было воплотить в реальность. И тут начались проблемы.

Как погибла первая заготовка

Президентская администрация объявила, что Граду нужен монолит высотой 30-34 метра. Ответом была тишина.

Почти полтора года прошло, пока, наконец, не поступило предложение от компании, управлявшей каменоломнями в Мракотине. Она готова была предоставить заготовку под обелиск. Только поменьше. От 14 до 18 метров.

Выбора не было, и президентская администрация согласилась. Мастера вырубили заготовку для будущего обелиска высотой около 20 метров и весом 120 тонн. Там же добыли гранитный блок, из которого по проекту Йоже Плечника позже сделали огромную декоративную чашу — ее можно увидеть в Райском саду Пражского Града.

И тут начались проблемы с транспортировкой. Все понимали, что доставить заготовку обелиска в Прагу будет непросто. Но мало кто предполагал, что это кажется настолько сложно.

На пльзеньском заводе Škoda изготовили специальные тележки. Позвали военных железнодорожников, а у артиллеристов позаимствовали тракторы, которые использовались для перевозки тяжелых орудий.

Предполагалось доставить заготовки в Тельч, а оттуда везти их по железной дороге. Но будущий обелиск не добрался даже до Тельча. Дорога испещрена поворотами и подъемами, поэтому, чтобы их проходить, инженеры придумали сложную систему с блоками и шкивами. Но она не выдержала, и обелиск разбился на три части.

Из одного обломка сделали памятник павшим героям в Тельче. Из другой — обелиск в Праге на площади у Эммаусского монастыря, который называется «Прага своим победившим сыновьям». Этот памятник был уничтожен нацистами в 1940 году, а то, что мы видим на площади сегодня — его точная копия, созданная 58 лет спустя.

Вторая заготовка тоже погибла

И очень быстро. После того, как монолит достали из карьера, выяснилось, что на нижней стороне есть значительные трещины, и работать с ним дальше не имеет смысла.

В полном соответствии с поговоркой о том, что Бог любит Троицу, только третью заготовку удалось доставить в Пражский Град. В процессе всех приключений с предыдущими блоками, которые довезти до столицы Чехословакии не удалось, все поняли что заявка на 30-34-метровый обелиск была далека от реальности.

Правда, поначалу и с этой заготовкой не все шло хорошо. Она была 19-метровой, однако при подъеме из карьера верхняя часть отломилась. В черновом варианте добытый блок, как оказалось, имел длину 15,67 м. Из-за этого Йоже Плечник, который хотел установить обелиск на границе Градчанской площади и Райского сада, выбрал для его размещения другое место — у здания Старого пробства на третьем дворе Града.

Там он стоит и сейчас. Есть мнение, что когда-то на этом месте располагалось языческое святилище.

Транспортировали третью заготовку медленнее и осторожнее, чем первую. Опять позаимствовали трактора у военных. От карьера до железнодорожной станции Тельч будущий обелиск везли больше полутора месяцев со средней скоростью 169 метров в день.

Перевозка по железной дороге заняла неделю. Поезд двигался только при дневном свете, со скоростью 15 км/час, сбрасывая ее на поворотах до 5 км/час. Так, неторопливо, но уверенно, заготовка добралась до станции Прага-Дейвице.

Еще 22 дня заняла транспортировка от станции до Пражского Града.

А затем больше двух лет монолит обрабатывали. Надо было создать четкие грани и тщательно отполировать поверхности.

Памятник погибшим в Первой мировой войне чехам и словакам торжественно открыли 28 октября 1928 года, к десятой годовщине Чехословацкой республики. Потом еще несколько дней продолжали работы по установке.

Но на этом история не закончилась

Предполагалось, что у обелиска будет острое завершение — пирамидион. Однако, как вы помните, верхняя часть заготовки откололась, когда ее поднимали из карьера. Поэтому верхушку оставили плоской. Йоже Плечник предполагал какое-нибудь скульптурное завершение, но по экономическим причинам этого так и не сделали.

Только в 1990-х годах обелиск, наконец, получил свой пирамидион. Правда, не такой, какой представляли его первые проектировщики. Это конструкция из стальных позолоченных стержней. На первый взгляд, она кажется небольшой, но ее высота составляет два метра.

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