8 фактов про Карлов мост, о которых вы могли не знать

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня речь пойдет про одну из самых известных пражских достопримечательностей — Карлов мост.

Карлов мост — одна из визитных карточек Праги. Многие гуляли по нему, а среди тех, кто ни разу не был в столице Чехии, немало людей, видевших его изображение. У моста богатая история, также он упоминается в многочисленных легендах. Предлагаю познакомиться с несколькими интересными фактами о нем.

1. Свое нынешнее название Карлов мост получил в честь короля Чехии и императора Священной Римской империи Карла Люксембурга, который в XIV столетии приказал его построить. Но официально это название появилось сравнительно недавно, в 1870 году. До этого мост называли Каменным или Пражским.

2. Строительство Карлова моста началось в 1357 году, а движение по нему открылось только почти 50 лет спустя, в 1402 году. Нередко рассказывают, что император Карл лично заложил первый камень в основание одной из опор будущего моста. Более того, рассказывают, что он сделал это в точно вычисленное астрологами время — в 5 часов 31 минуту 9 июля, что объяснялось не только благоприятным сочетанием звезд, но и образовывало красивый палиндром с последовательностью нечетных чисел от одного до девяти и обратно: 1357 год, девятый день седьмого месяца, 5 часов 31 минута, то есть, 1 3 5 7 9 7 3 5 1.

Однако историческими документами эта красивая легенда не подтверждается. Это не более чем гипотеза, выдвинутая чешским астрономом и историком науки Зденеком Горски, жившим в XX веке. В научной литературе чаще встречается другая дата — 15 июня, день святого Вита, которого особенно почитал Карл.

3. Карлов мост — старейший мост в Праге. Если же посмотреть по всей Чехии, то он по старшинству будет вторым. Первое место достанется каменному мосту в городе Писек, построенном примерно в третьей четверти XIII века.

4. Карлов мост был единственным мостом через Влтаву в Праге до 1841 года, когда появился несуществующий сегодня мост императора Франциска I, предшественник моста Легии. В те времена Прага была значительно меньше, и людям хватало одного моста. В 1648 году это даже спасло правобережную часть города от захватчиков. Под самый конец Тридцатилетней войны шведская армия захватила ту часть Праги, что находится на левом берегу реки. Солдаты увлеклись грабежом, и когда командирам удалось собрать сколько-то боеспособных людей и послать их на мост, чтобы занять оставшуюся часть Праги, решетка в арке Староместской мостовой башни преградила им путь — и никак иначе нельзя было перебраться на другой берег, только вплавь или на лодках, под огнем защитников.

5. С того момента, как по мосту открылось движение, с тех, кто пересекал по нему Влтаву, брали пошлину. Ее отменили в 1816 году, при этом, когда позже в Праге стали строить новые мосты, они в течение некоторого времени были платными, и только по Карлову мосту можно было перейти с одного берега Влтавы на другой бесплатно.

6. В Средние века Карлов мост нередко служил местом казни и наказания преступников. Прямо здесь палач рубил головы, а обезглавленные тела сбрасывали во Влтаву. Также с моста опускали в воду пекарей, которые продавали хлеб с недовесом — для экзекуции их сажали в железные клетки.

7. Сегодня сложно представить себе Карлов мост без стоящих по обеим его сторонам статуй. Но на протяжении сотен лет единственными украшениями моста были крест и появившийся несколько позже и стоявший напротив креста столб Божьей муки. Первый крест был уничтожен во время гуситских войн, второй снесли по приказу Елизаветы Стюарт, жены «зимнего короля» Фридриха Пфальцского, носившего корону св. Вацлава с 4 ноября 1619 по 13 ноября 1620 года, а третий, скорее всего, уничтожили шведы, которым, как я рассказывал выше, не удалось прорваться по Карлову мосту на правый берег Влтавы — по легенде, они считали, что крест придает обороняющимся силы и защищает их, и поэтому расстреляли его.

Первая статуя появилась на Карловом мосту примерно в середине XVII века. Она была деревянной и изображала святого Яна Непомуцкого. В 1683 году ей на смену пришел бронзовый святой Ян Непомуцкий работы Яна Брокофа.

Постепенно появились и другие изображения святых, большинство из них изготовлены из песчаника. Они нередко страдали из-за наводнений и непогоды, и многие оригиналы пришлось заменить копиями.

8. Сегодня Карлов мост полностью принадлежит пешеходам, но так было не всегда. Повозки здесь ездили с того момента, как по мосту разрешили движение. В 1883 году через мост проложили рельсы для конки, а в 1905 году конку заменил трамвай — правда, ходил он по Карлову мосту лишь три года. Несколько лет перед второй мировой войной по мосту ездили автобусы, а автомобильное движение запретили в 1965 году.

Больше моих впечатлений от Праги и других чешских городов вы найдете на моем канале на Яндекс.Дзен «Прага. Город, который я люблю».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.