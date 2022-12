15 пражских клубов, которые организуют Новогодние вечеринки

До Нового года остаются считанные дни и если вы еще не решили как и где отпразднуете начало 2023 года, то сейчас — самое лучшее для этого время. Для вас мы сделали подборку с 15 пражскими вечеринками, среди которых вы точно найдете ту, что придется вам по душе.

Новогодняя ночь в Cafe 80's

В кафе 80-х можно весьма необычно отметить Новый год под хиты хиты 80-х и 90-х лет, которые будут играть всю ночь. В клубе 3 бара, ресторан, световой диско-пол, VIP-зал. Цена входа в клуб 31 декабря для одного человека составляет 1490 крон, в стоимость включен welcome дринк и ужин из 3-х блюд.

Адрес: V Kolkovně 909/6

Дата и время: 31.12.2022 с 19:00

Подробная информация: cafe80.cz



Вечеринка под названием «Velvet Party in The Jungle» в The Monkey Bar

Последний день 2022 года в Monkey Bar будет насыщен своей программой. Интересные выступления музыкантов и танцоров, оригинальный обратный отсчет последних секунд уходящего года, вечеринка после полуночи, специальное меню и полуночный буфет. А если вы придете в клуб в бархатном платье или костюме, то не только прекрасно впишетесь в интерьер, но и получите приветственный напиток. Вход для одного человека стоит 850 крон (включает приветственный напиток, полуночный фуршет), к тому же дает возможность прийти в любое время в течение всей ночи.

Адрес: Opletalova 21, Prague 1

Дата и время: 31.12.2022 с 19:00

Подробная информация: monkeybarprague.com

Новогодняя вечеринка в Radost FX

Новогодняя вечеринка в Radost FX это вечеринка с двумя танцполами в 2-х этажном клубе. Клуб находится недалеко от Вацлавской площади. В новогоднюю ночь там будет играть хип-хоп, регги, хаус музыка. Советуем зарезервировать столик заранее. Стоимость входа: 690-1290 крон

Адрес: Bělehradská 120

Дата и время: 31.12.2022 с 20:00

Подробная информация: radostfx.cz

Новогодняя ночь в отеле Hilton Prague

Пожалуй одна из самых люксусных новогодних вечеринок пройдет в отеле Hilton Prague. Организаторы предлагают вам «вступить» в новый 2023 год с шиком: выбор из трех изысканных ужинов, захватывающие выступления музыкантов и танцоров, торжественный праздник с обратным отсчетом до Нового года, афтепати с лучшими развлекательными программами и множество других сюрпризов. Стоимость входа для одного человека составляет 6 990 крон. Для детей предусмотрена детская игровая зона под присмотром, со специальным буфетом и аттракционами.

Адрес: Pobřežní 1

Дата и время: 31.12. 2022 с 19.00 до 03.00

Подробная информация: +420 224 842 023 или [email protected]

Новогодняя ночь в музыкальном клубе ONYX

Самый длинный новогодний праздник в году пройдет в новом пражском музыкальном клубе Onyx! Он продлится целых 36 часов, в течение которых выступят более 20 диджеев и будут представлены различные музыкальные стили: Techno, Melodic Techno, Tech House, House и Commercial House. Забронируйте билеты за 390 крон или VIP-билеты за 790 крон. Резервация вам позволит прийти в клуб в любое время в течение 36 часов.

Адрес: Rybná 16

Дата и время: 31.12. 2022 с 22.00 - 2.1. 2023 до 10.00

Подробная информация: onyxclub.cz

Новогодняя ночь в M1 Lounge

Клуб M1 Lounge славится тем, что там всегда звучит самые «горячие» RnB и рэп хиты. В новогоднюю ночь — не будет исключения. К тому же в клубе выступят международные диджеи. Билеты по прежнему доступны, но количество мест ограничено.

Адрес: Masná 1

Дата и время: 31.12.22 с 21:00

Подробная информация: m1lounge.com

Новогодняя ночь в One Club Prague

Каждый год в новогоднюю ночь пражский клуб One Club в сотрудничестве с Ace Club объединяются и превращаются по сути в один клуб с несколькими стейджами. По цене одного билета вы получаете вход в оба клуба. Цены начинаются от 20 евро. Количество мест ограничено и составляет 600 человек. В течении всей ночи будет играть музыка таких стилей как house, RnB, Commercial Dance.

Адрес: Melantrichova 5

Дата и время: 31.12. 2022 с 22:00

Подробная информация: tickettailor.com



Новогодняя вечеринка в Buddha-bar Prague

Если вы хотите не только потанцевать, но еще и поужинать в новогодний вечер, то советуем вам обратить внимание на вечеринку в Buddha-bar Prague. Заведение предоставляет две возможности: вход за 5 500 крон с приветственным напитком, шампанским, ужином подаваемым формой «family-style», и вход за 1 890 крон с ужином в виде суши.

Адрес: Jakubská 649/8

Дата и время: 31.12.2022

Подробная информация: buddha-bar.cz

Новогодний рейв от Komiks, No Remorse и Ultravagant

Традиционная новогодняя рейв-вечеринка на этот раз пройдет с тремя стейджами и будет организована сразу тремя различными организаторами. Место проведения держится в секрете и будет объявлено 29 декабря (оно будет расположено в 15 минутах езды от центра города). В здании кроме музыкальных танцполов будет и своего рода музей с экспериментальным освещением, художественными и специфическими инсталляциями. Стоимость билетов варьируется от 333 до 696 чешских крон.

Адрес: неизвестен до 29.12

Дата и время: 31.12.2022 с 22:00

Подробная информация: facebook.com

Электронная вечеринка в костеле Sacre Coeur

Еще одна вечеринка с электронной музыкой пройдет в пражском костеле Sacre Coeur. Мероприятие организует компания Cube Events. Согласитесь, отпраздновать Новый год в костеле под электронную музыку — это весьма необычно и оригинально. Мероприятие начнется в 21:00. Стоимость входа от 499 до 1690 крон.

Адрес: Holečkova 31

Время и дата: 31.12.2022 с 21:00

Подробная информация: facebook.com

Новогодняя видеовечеринка с хитами 80-х и 90-х лет в Lucerna Music Bar

В пражской Люцерне в новогоднюю ночь будет вечеринка с хитами 80-х и 90-х годов. Приходите и насладитесь уникальными клипами на светодиодном экране и незабываемой атмосферой конца прошлого столетия. Вход стоит 478 крон. До полуночи в стоимость билета включен бокал Bohemia Sekt.

Адрес: Vodičkova 36

Дата и время: 31.12.2022 с 22:00

Подробная информация: musicbar.cz

Вечеринка в Roxy

Встречать Новый год под электронную музыку на танцполе можете и в знаменитом клубе Roxy. В этом году вечеринка тематическая и темой является — фильм «Аватар». Кстати, праздновать там будут не только Новый год, но и 30-летие самого клуба Roxy. Так что вечеринка обещает быть действительно грандиозной. Вход стоит 631 крону.

Адрес: Dlouhá 33

Дата и время: 31.12.2022 с 22:00

Подробная информация: roxy.cz

Новый год на острове в клубе Fuchs2

Организаторы обещают, что это будет самая зажигательная вечеринка уходящего года. С тщательно подобранным 12-часовом лайн апом от резидентов и друзей клуба. Стоит отметить, что среди них и Etapp Kyle — резидент столь знаменитого берлинского клуба Berghain. Стоимость билетов от 550 крон.

Адрес: ostrov Štvanice 1125

Дата и время: 31.12.2022 с 23:00

Подробная информация: fuchs2.cz

Новогодняя Drum and bass вечеринка в клубе Storm

И в этом году, уже по традиции, в пражском клубе Storm на Жижкове будут праздновать Новый год под drum and bass музыку. В клубе будут работать 2 танцпола. Билеты еще есть в продаже, советуем их приобрести заранее.

Адрес: Tachovské náměstí 5

Дата и время: 31.12.2022 с 23:00

Подробная информация: stormclub.cz

Маскарад в SaSaZu

Конечно же, куда без новогодней вечеринки в пражском клубе SaSaZu. В этом году там будет настоящий маскарад и шумное празднование Нового года. Цена входа для одного человека от 550 до 1850 крон. К слову, SaSaZu это не только клуб, но и ресторан. Так что вы можете перед вечеринкой вкусно поужинать, слушая живую музыку.

Адрес: Bubenské nábřeží 306

Дата и время: 31.12.2022

Подробная информация: sasazu.com



Вся редакция 420он вас поздравляет с Новым 2023 годом и желает вам весело его встретить!