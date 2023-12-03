Где сделать маникюр в Праге: обзор «наших» салонов

В нашем обзоре мы рассмотрим несколько салонов маникюра в Праге, которые заслуживают внимания русскоязычной и украиноязычной аудитории. От профессиональных навыков мастеров до уникальных дизайнов и приятной атмосферы — мы расскажем о том, как сделать ваш маникюр в Праге не только ухоженным, но и неповторимо стильным. Вдохновляйтесь, выбирайте лучшее и окунайтесь в мир красоты, доступной в сердце этого волшебного города.





С 20% скидкой на первое посещение и 8-летним опытом работы, этот мастер маникюра всегда создаст приятную бьюти-атмосферу. Принимают платежи картой, удобная онлайн-резервация! Работая в собственном салоне, мастер уделяет внимание деталям: можно выбрать фильм или музыку по своему вкусу, беседы останутся в тайне, а рядом – удобная парковка. И как же приятно, когда вас угощают ароматным кофе и вкусными печеньками, позволяя насладиться моментом и почувствовать себя богемой.





До Нового года действует акция: при покупке комплексного медицинского страхования у Оксаны Мансуровой минимум на 6 месяцев — подарок, сертификат на маникюр в салоне, в том числе с дизайном. Подробности можно узнать непосредственно у страхового специалиста.





Стоимость за маникюр с гель-лаком: 650 крон на первое посещение

Адрес салона и контактная информация: Volutová 2520/10, Praha, CZ, 158 00

Контакты: +420722387943, manitani@seznam.cz





WOW Nails Prague

WOW Nails Prague — это салон в Праге, предоставляющий услуги маникюра и педикюра с акцентом на доступные цены, быстроту и качество. Для записи на прием и запросов можно связаться с ними через WhatsApp или через их страницу на mssg.me. Ниже вы можете видеть примеры работ.





Стоимость маникюра с гель-лаком: 690 крон

Адрес: Jaromírova 61, 128 00 Vinohrady

Контакты: WhatsApp +420777580701





Ove.studio





Ove.studio представляет собой студию красоты, расположенную в Праге. Студия предлагает услуги, такие как маникюр, оформление бровей и другие процедуры, акцентируя внимание на экспертизе, безопасности и комфорте клиентов. На своих страницах Instagram и TikTok они демонстрируют свою преданность качеству, эстетике и комфорту.





Адрес: Růžová 15/950, 101 00 Nové Město

Контакты: +420775403108

Стоимость маникюра с гель-лаком: 900 крон





Makeupateliercz — LIANA NARIMANOVA BEAUTY STUDIO





Уютное место в самом центре Праги, где царит атмосфера настоящей красоты. Команда состоит из профессиональных визажистов, стилистов по прическам, бровистов, мастеров ногтевого сервиса, специалистов по наращиванию ресниц и перманентному макияжу. LN BEAUTY STUDIO также является учебным центром, где каждый может научиться искусству подчеркивания естественной красоты и делать мир более прекрасным.





Адрес: Americká 41, Praha 2

Контакты: +420702969056

Стоимость маникюра с гель-лаком: 850 крон





Tatty._nails



Татьяна — опытный мастер маникюра из Украины, теперь в Праге, предлагает высококачественные процедуры с использованием долговечных покрытий. Особое внимание уделяется созданию уникальных корейских дизайнов любой сложности. Её студия расположена в самом центре Праги на Pražského povstání.





Адрес: Pražského povstání

Стоимость маникюра с гель-лаком: 500 крон за классический манинюр + укрепление лаком 100 крон





Заключение — советы при выборе своего мастера





В последнее время выбор из мастеров в Праге значительно расширился, поэтому попытки найти хорошего специалиста «под себя» — теперь гораздо более приятное и простое занятие.





Наше мини-исследование, как и личный опыт, что немаловажно, показало, что многие русскоязычные и украиноязычные мастера в Праге обладают высоким профессионализмом и готовы предоставить широкий спектр услуг по уходу за ногтями: довольно часто они умеют даже то, за что не берутся ни чешские, ни вьетнамские салоны. Редко можно встретить случаи, когда мастер кладет слишком толстый слой или делает плохую архитектуру ногтя, качество часто на высоте. Поэтому «разбалованным» выбором клиентам остается выбирать и по косвенным признакам.





Рекомендации:





Если у вас сложный дизайн добивайтесь ответа прямо от мастера





Может случиться так, что администратор салона вам пообещает определенный дизайн, а сам мастер не слыхивал о таком требовании и узнает о нем от вас прямо на момент начала маникюра. Хуже всего, когда оказалось, что он такой не умеет. Что делать? Убедиться, что на запрос на сложный дизайн вам ответил именно мастер, или что администратор непосредственно консультировался с ним, перед тем, как дать вам ответ. Иногда лучше сразу выбрать мастера, который специализируется на нужном вам дизайне, например, в корейском стиле.





Гигиена и безопасность — не бойтесь спрашивать





Придайте важность соблюдению правил гигиены и безопасности. Убедитесь, что мастер использует стерильные инструменты и следует всем необходимым стандартам.





Согласование цен



Прежде чем записаться на процедуру, уточните стоимость услуг. В процессе, когда согласовывайте дизайн с мастером, то лучше снова повторно озвучить прайс, который вы видели ранее. Бывает, что вы имели в виду гораздо более сложный дизайн, который выглядит проще, чем делается. Предварительное согласование цен избавит от недоразумений и сюрпризов в конце визита.





Пожалуйста, имейте в виду, что предоставленная информация может подвергаться изменениям. Рекомендуется проверять актуальные данные перед посещением мастера маникюра. Такие факторы, как расписание работы, цены и местоположение, могут быть подвержены изменениям, и для получения точной информации рекомендуется связаться с мастером напрямую или проверить официальные источники.





Разумеется, есть еще масса талантливых нейл-специалистов — если у вас есть такой/такая, то напишите в комментариях, как вы его нашли?