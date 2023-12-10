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Лучшим городом этого года стал Париж. Какое место заняла Прага?
12 декабря 2023
19:00
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Париж стал лучшим городом 2023 года, в третий раз подряд заняв первое место в исследовании британской компании Euromonitor International, которая учитывает такие факторы, как здоровье и безопасность, устойчивость и туристическая инфраструктура. Чешская столица заняла 21-е место.
«Париж отстоял свой титул ведущего города благодаря отличным показателям по всем оцениваемым параметрам», — прокомментировала Надежда Попова из Euromonitor. По ее словам, в ближайшие годы рост стоимости жизни и цен на жилье, а также инфляция могут внести коррективы в рейтинг, о котором пишет Daily Mail.
«Мы ожидаем, что потребители будут искать выгодные предложения при бронировании путешествий, по-прежнему отдавая предпочтение аутентичным впечатлениям», — считает Попова.
Кроме Парижа в первую десятку вошли Дубай, Мадрид, Токио, Амстердам, Берлин, Рим, Нью-Йорк, Барселона и Лондон. Европейские столицы преобладают в рейтинге 100 городов, занимая 63 места. Помимо Праги, занявшей 21-е место, это, например, Дублин на 15-м, Флоренция на 29-м, Венеция на 37-м и Эдинбург на 62-м месте.
Согласно исследованию, в этом году продолжилось восстановление туристической отрасли, которая все еще оправляется от последствий пандемии ковида-19, и 2023 год во многих местах был успешным. Важной вехой стало ослабление ограничений в Китае и, соответственно, возвращение китайских туристов во многие города, где они являются основными гостями.
Лучшие туристические города в 2023 году
1. Париж, Франция
2. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
3. Мадрид, Испания
4. Токио, Япония
5. Амстердам, Нидерланды
6. Берлин, Германия
7. Рим, Италия
8. Нью-Йорк, США
9. Барселона, Испания
10. Лондон, Великобритания
«Мы ожидаем, что потребители будут искать выгодные предложения при бронировании путешествий, по-прежнему отдавая предпочтение аутентичным впечатлениям», — считает Попова.
Кроме Парижа в первую десятку вошли Дубай, Мадрид, Токио, Амстердам, Берлин, Рим, Нью-Йорк, Барселона и Лондон. Европейские столицы преобладают в рейтинге 100 городов, занимая 63 места. Помимо Праги, занявшей 21-е место, это, например, Дублин на 15-м, Флоренция на 29-м, Венеция на 37-м и Эдинбург на 62-м месте.
Согласно исследованию, в этом году продолжилось восстановление туристической отрасли, которая все еще оправляется от последствий пандемии ковида-19, и 2023 год во многих местах был успешным. Важной вехой стало ослабление ограничений в Китае и, соответственно, возвращение китайских туристов во многие города, где они являются основными гостями.
Лучшие туристические города в 2023 году
1. Париж, Франция
2. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
3. Мадрид, Испания
4. Токио, Япония
5. Амстердам, Нидерланды
6. Берлин, Германия
7. Рим, Италия
8. Нью-Йорк, США
9. Барселона, Испания
10. Лондон, Великобритания
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
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