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Железнодорожная станция Смихов в Праге скоро преобразится до неузнаваемости
12 декабря 2023
23:00
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Городской совет Праги планирует объявить тендер на строительство транспортного терминала на железнодорожной станции Смихов стоимостью 8 миллиардов чешских крон без учета НДС. Это намерение было одобрено городскими советниками и еще будет вынесено на голосование. Терминал заменит автобусную станцию Na Knížecí и будет включать парковку P+R. В то же время Железнодорожная администрация (SŽ) готовит реконструкцию самого вокзала.
Согласно планам города, терминал будет иметь несколько уровней
Новый терминал будет включать в себя станции пригородных и дальних поездов, станции метро и трамвая, а также остановки городских, пригородных и дальних автобусов, троллейбусов и электробусов. К западу от железнодорожного вокзала расположится парковка большой вместимости P+R. Согласно планам города, терминал будет иметь несколько уровней. От улицы Надражни к платформам будут вести подземные железнодорожные переходы. На втором уровне разместится сам вокзал, который останется на том же уровне, что и сегодня, а над ним запланирован автобусный терминал, перенесенный с нынешней станции Na Knížecí. Под терминалом будет располагаться метро. Все уровни и виды транспорта будут соединены между собой. В прошлом стоимость строительства терминала оценивалась ниже, но, по словам заместителя мэра по вопросам транспорта Зденека Гржиба, нынешняя смета обусловлена значительным расширением проекта. По его словам, затраты оправданы с точки зрения предоставления транспортных услуг.
«Мы должны предложить пассажирам, особенно из других регионов, возможность комфортно добираться до Праги», — сказал он журналистам после заседания совета. Он добавил, что город будет искать средства в европейских фондах и, учитывая важность проекта для всего региона, в правительстве. «Проект действительно и наглядно будет служить не только жителям Праги», — сказал он. Согласно утвержденному сегодня документу, муниципалитет рассчитывает, что строительство начнется в конце следующего года и завершится к концу 2030 года.
Город координирует работы с организацией SŽ, которая будет отвечать за реконструкцию здания вокзала и железнодорожной станции, включая ремонт платформ, создание одной новой платформы и ремонт подземных переходов. Кроме того, между станцией и районом Na Knížecí будет построен пешеходный мост через железную дорогу, который соединит Смихов, Радлице и строящийся район Смихов-Сити. В августе SŽ объявила открытый конкурс на выполнение работ, стоимость которых оценивается в 5,2 млрд крон.
Новый терминал будет включать в себя станции пригородных и дальних поездов, станции метро и трамвая, а также остановки городских, пригородных и дальних автобусов, троллейбусов и электробусов. К западу от железнодорожного вокзала расположится парковка большой вместимости P+R. Согласно планам города, терминал будет иметь несколько уровней. От улицы Надражни к платформам будут вести подземные железнодорожные переходы. На втором уровне разместится сам вокзал, который останется на том же уровне, что и сегодня, а над ним запланирован автобусный терминал, перенесенный с нынешней станции Na Knížecí. Под терминалом будет располагаться метро. Все уровни и виды транспорта будут соединены между собой. В прошлом стоимость строительства терминала оценивалась ниже, но, по словам заместителя мэра по вопросам транспорта Зденека Гржиба, нынешняя смета обусловлена значительным расширением проекта. По его словам, затраты оправданы с точки зрения предоставления транспортных услуг.
«Мы должны предложить пассажирам, особенно из других регионов, возможность комфортно добираться до Праги», — сказал он журналистам после заседания совета. Он добавил, что город будет искать средства в европейских фондах и, учитывая важность проекта для всего региона, в правительстве. «Проект действительно и наглядно будет служить не только жителям Праги», — сказал он. Согласно утвержденному сегодня документу, муниципалитет рассчитывает, что строительство начнется в конце следующего года и завершится к концу 2030 года.
Город координирует работы с организацией SŽ, которая будет отвечать за реконструкцию здания вокзала и железнодорожной станции, включая ремонт платформ, создание одной новой платформы и ремонт подземных переходов. Кроме того, между станцией и районом Na Knížecí будет построен пешеходный мост через железную дорогу, который соединит Смихов, Радлице и строящийся район Смихов-Сити. В августе SŽ объявила открытый конкурс на выполнение работ, стоимость которых оценивается в 5,2 млрд крон.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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