Куда выбрасывать елки после праздников, чтобы не вредить животным

«Жителей многоквартирных домов и новостроек, у которых контейнеры для смешанных и сортированных отходов стоят во внутреннем дворе или в здании, просят отнести дерево на ближайшую общественную сортировочную станцию», — говорится в пресс-релизе Александра Комарницкого, пресс-секретаря Пражских служб.





Места сортировки отходов можно найти здесь и здесь.

Искусственные деревья следует сдавать в пункты сбора.



Первые елки были вывезены сборщиками мусора сразу после Рождества, но большинство ожидается в эти дни, после Дня трех королей. К концу февраля, по словам Комарницкого, с пражских улиц уберут сотни тысяч таких деревьев по сравнению с примерно 250 тоннами биоотходов в прошлом году. Деревья грузят на небольшие грузовики и специальные мусоровозы. Бригады отвозят их на перегрузочную станцию, а затем на компостные заводы. Там их измельчают в щепу или компост. Грязные и необработанные деревья отправляются на мусоросжигательный завод в Малой Скале, где они перерабатываются.