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Куда выбрасывать елки после праздников, чтобы не вредить животным
10 января 2024
14:30
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Большинство жителей Праги уже потихоньку избавляются от своих елок, поэтому самое время напомнить, как нужно утилизировать хвойные деревья. Просто аккуратно отнесите их и поставьте рядом с мусорными контейнерами или у пункта сбора отходов. Не стоит запихивать елки в контейнеры, оставлять их прямо на улице или выносить на природу.
«Жителей многоквартирных домов и новостроек, у которых контейнеры для смешанных и сортированных отходов стоят во внутреннем дворе или в здании, просят отнести дерево на ближайшую общественную сортировочную станцию», — говорится в пресс-релизе Александра Комарницкого, пресс-секретаря Пражских служб.
Места сортировки отходов можно найти здесь и здесь.
Искусственные деревья следует сдавать в пункты сбора.
Первые елки были вывезены сборщиками мусора сразу после Рождества, но большинство ожидается в эти дни, после Дня трех королей. К концу февраля, по словам Комарницкого, с пражских улиц уберут сотни тысяч таких деревьев по сравнению с примерно 250 тоннами биоотходов в прошлом году. Деревья грузят на небольшие грузовики и специальные мусоровозы. Бригады отвозят их на перегрузочную станцию, а затем на компостные заводы. Там их измельчают в щепу или компост. Грязные и необработанные деревья отправляются на мусоросжигательный завод в Малой Скале, где они перерабатываются.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM