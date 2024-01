Метро D и C будет работать без машиниста. Прага одобрила тендер на автоматизацию за 86 миллиардов

Это самый короткий интервал на всех линиях пражского метро. На линии С в час пик поезда ходят каждые 115 секунд, это максимум, на который способно метро. Причем на красной линии пассажиров достаточно и для большего количества поездов. Чтобы сделать интервал еще меньше, линию C нужно автоматизировать. И именно с автоматизацией метро хочет преуспеть Прага. Это обойдется ей в 86 миллиардов.



Говорят об этом в связи с планируемой и строящейся четвертой линией D. Она строится таким образом, что будет полностью автоматизирована, то есть на платформах будет стоять защитная стена с дверями, поезд будет останавливаться ровно так, чтобы двери состава и стены были обращены друг к другу, а затем они будут открываться только тогда, когда поезд будет стоять на месте. Автоматика также должна появиться на линии C, прежде чем новый предполагаемый маршрут будет запущен таким образом.



Это один из самых загруженных в долгосрочной перспективе участков. Беспилотные поезда могут сократить задержку между поездами метро до 90 секунд. Это возможно главным образом потому, что полностью автоматическая система постоянно проверяет точное положение всех поездов, находящихся в эксплуатации, включая наименьшее допустимое расстояние.



«Это приведет к значительному увеличению пропускной способности», — сказал Зденек Гржиб, заместитель министра транспорта. В то время как пропускная способность может увеличиться на 20%, ежегодные расходы должны стать на сотни миллионов меньше.



В рамках тендера на упомянутые 86 миллиардов пражская транспортная компания должна приобрести не только саму автоматику, но и специализированные поезда. Для линии C следует приобрести 53 автоматических поезда, а для линии D — 16. С учетом необходимых изменений на станциях, таких как защитные стены или оборудование депо и диспетчерских, это обойдется в 35,9 миллиарда. Еще 50 миллиардов будет потрачено на эксплуатацию и техническое обслуживание в течение 35 лет.



Тендер уже одобрен пражским городским советом. В графике, в частности, указано, что поезда должны быть поставлены после 2029 года. «После подписания контракта в 2026–2027 годах последуют подготовительные работы и разработка самих вагонов. В 2027–2028 годах должно состояться производство первых вагонов, их сертификация и проверка, а в 2028–2029 годах — тестовая эксплуатация. Только после этого можно будет приступить к серийному производству и ожидать поставки заказанного количества поездов», — сказал Петр Витовски, директор транспортной компании.