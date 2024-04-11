Спустя 20 лет с Вацлавской площади исчезло кафе-трамвай

Исторический трамвай и буксировочный прицеп вместе площадью 38 квадратных метров были выставлены на продажу за полмиллиона крон агентством недвижимости.





В другом объявлении цена была вдвое выше. «Кафе полностью оборудовано, включая электричество, водопровод, канализацию и туалет», — говорилось в объявлении.





Агент по недвижимости, отвечающий за продажу, на вопрос редакции лишь сказал, что, насколько ему известно, «исторический трамвай только снят, но, видимо, еще не продан».





Кафе, посещаемое в основном туристами, стоит на Вацлавской площади с 2001 года. Однако у него возникли проблемы с мэрией Праги 1.





Ламберти, проверяя использование общественных мест в центре Праги, обнаружил, что кафе не имеет разрешения на уличную террасу и размещение столиков.





«Договор аренды с оператором был расторгнут в прошлом году», — сообщил Ламберти в социальных сетях. Управление Праги 1 начало серьезно рассматривать жалобу, и оператору грозят штрафы.





За невыполнение обязательства по отчетности возможны штрафы до полумиллиона крон. Штраф может быть применен независимо от размера помещения, сказал Ламберти, добавив, что местный сбор может быть начислен за каждый квадратный метр и день использования.





Цена устанавливается постановлением, и для Вацлавской площади она составляет до 60 чешских крон за квадратный метр и день.





«Если оператор фактически использует общественное пространство, но не платит местный сбор, этот сбор может быть начислен за три года просрочки», — сказал Ламберти.





Но по сути кафе-трамвай и так исчезло бы с Вацлавской площади. Ведь столица и транспортная компания подготовили реконструкцию верхней части Вацлавской площади, чтобы вернуть туда настоящую трамвайную линию.





Работы должны начаться в конце июня. На месте кафе планируется построить подземный резервуар с дождевой водой для полива зеленых насаждений.





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