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В этом году в Праге появится рекордное количество магазинов класса люкс

Новости 420on
13 марта 2025
11:30
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В центре Праги в 2024 году было открыто  пять новых магазинов класса люкс. 2025 год станет рекордным в этом отношении.

Согласно исследованию консалтинговой компании Cushman & Wakefield, в 2024 году на 20-ти ключевых улицах премиум-класса в Европе в 16 городах и 12 странах откроется в общей сложности 83 новых магазина класса люкс. 

На Парижской улице в Праге расположено более 50 магазинов известных брендов, большинство из которых представлены напрямую. Такие бренды, как Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel, Celine, Bulgari, Tiffany & Co. и многие другие, имеют свои флагманские магазины в этом регионе. В 2024 году на улице и в ее ближайших окрестностях были открыты пять новых магазинов класса люкс, в том числе флагманский магазин Patrizia Pepe на улице Парижской, 21, The Brands на улице Майзеловой, Le Labo и The Ingredients на улице Везенской и первый чешский бутик Tudor на Староместской площади. Кроме того, в 2025 году расширяется магазин Cartier.

За пределами Парижской улицы открытие Balmain Hair Couture на улице Длоуга еще больше укрепило позиции Праги как ключевого рынка товаров класса люкс. Еще два крупных проекта, которые должны быть завершены в 2025 году, значительно расширят район. Это перестройка бывшего отеля InterContinental в Fairmont Golden Prague с 7 новыми магазинами общей площадью 1 200 кв. м и проект Pařížská 25 от Kaprain Real Estate, который добавит еще 1 000 кв. м роскошных торговых площадей и элитный жилой комплекс из 19 квартир.

К концу 2024 года на Парижской улице уже нет вакантных торговых площадей, и в 2025 году ожидается открытие новых магазинов. В Fairmont Golden Prague состоятся чешские дебюты ювелирных брендов Grenardi, а также Pasquale Bruni и Damiani, новый флагманский магазин Max Mara, новая художественная галерея Kodl Contemporary и другие престижные бренды.
центр Праги магазины
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