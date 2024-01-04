Секреты старых названий пражских улиц (Часть 2)

Всё это чешские названия. Когда были образованы первые пражские города (части), они взяли более старые местные названия, укоренившиеся в этих местах. Поскольку к основанию улиц были привлечены немцы, то и названия улицам давали как чехи, так и немцы. Немцы привнесли западные традиции, чехи придерживались, скорее, собственных обычаев, но также иногда присваивались и чужие находки в данной сфере.







В Праге нам известны Староместская, Малостранская, Градчанская и Новоместская (находится в Новом городе) площади. Последняя сегодня называется Карловой площадью, потому что Новый город – творение Карла IV. Одно время он даже назывался Карловым городом.



Помимо этих главных и самых больших площадей в Праге, есть и некоторые второстепенные. В Старом городе и по сей день существует Малая площадь (Malé náměstí), Фруктовый рынок (Ovocný trh) и Угольный рынок (Uhelný trh).



Гавелскую улицу (Havelská ulice) часто по привычке называют Зеленым рынком (Zelený trh), поскольку здесь продаются овощи; Рытиржскую улицу (Rytířská ulice) – Яичным рынком (Vaječný trh). Сегодня это, конечно, неофициальные названия. Официальными же, например, являются Козья площадь (Kozí náměstí), Рыбная (Rybná ulice) и Мясная (Masná ulice) улицы.



О бывшем сенном рынке в Новом городе напоминает Сеноважна улица (Senovážná ulice), о ячменном рынке – улица Йечна (Ječná, в переводе с чешского – ячменная), которая также называлась Свинска (Svinská), поскольку здесь продавали свиней; о ржаном рынке – улица Житна (Žitná).

Старая Прага. Вид на Большую площадь (Velké náměstí), фото: tyfoza.no-ip.com

С давних времен в каждом городе находился базар и площадь (forum, circulus, plaza).В Праге нам известны Староместская, Малостранская, Градчанская и Новоместская (находится в Новом городе) площади. Последняя сегодня называется Карловой площадью, потому что Новый город – творение Карла IV. Одно время он даже назывался Карловым городом.Помимо этих главных и самых больших площадей в Праге, есть и некоторые второстепенные. В Старом городе и по сей день существует Малая площадь (Malé náměstí), Фруктовый рынок (Ovocný trh) и Угольный рынок (Uhelný trh).Гавелскую улицу (Havelská ulice) часто по привычке называют Зеленым рынком (Zelený trh), поскольку здесь продаются овощи; Рытиржскую улицу (Rytířská ulice) – Яичным рынком (Vaječný trh). Сегодня это, конечно, неофициальные названия. Официальными же, например, являются Козья площадь (Kozí náměstí), Рыбная (Rybná ulice) и Мясная (Masná ulice) улицы.О бывшем сенном рынке в Новом городе напоминает Сеноважна улица (Senovážná ulice), о ячменном рынке – улица Йечна (Ječná, в переводе с чешского – ячменная), которая также называлась Свинска (Svinská), поскольку здесь продавали свиней; о ржаном рынке – улица Житна (Žitná).Старая Прага. Вид на Большую площадь (Velké náměstí), фото: tyfoza.no-ip.com

Многие пражские улицы получили свое название от церквей или монастырей, которые там находились, или к которым улица вела.



Так, существуют улицы Martinská, Michalská, Jilská, Anenská, Křižovnická, Valentinská, Mariánské náměstí, улицы Linhartská, Havelská, Jakubská, Dušní, Haštalská, Na Františku, Klimentská, Petrská, Jindřišská, Štěpánská, Kateřinská, Karlov, Apolinářská, Vojtěšská, Tomášská, Loretánská и др.



Эти названия до сих пор сохранились, несмотря на то, что некоторые церкви или монастыри перестали существовать. Примером долговечности названия может послужить улица Темплова (Templová или, как ее раньше называли, V Templu). Когда-то на ней находился двор пражского комтурства тамплиеров. Орден был упразднен в 1309 году, но название улицы осталось и живет уже более шести столетий.



Другие пражские улицы названы в честь различных ремесел, которыми на каждой конкретной улице занимались. Благодаря этому есть улица Целетна (Celetná – vicus, platea czaltenariorum, czaltnergasse), поскольку здесь работали т. н. цалтнержи – пекари, делавшие цальты (старочешское хлебобулочное изделие). Среди других таких улиц – Platnéřská (platenarii, calcariatorum, thorrificum), Truhlářská, Soukenická (pannificum), Zlatnická (aurifabrorum), Řeznická (carnificum), Kožná (pellificum), Železná (ferrea, ferratorum), Provaznická (funificum) и V Jirchářích (albicerdonum).



Раньше подобных названий было значительно больше. Ошибочным будет мнение, что на этих улицах были десятки представителей конкретного ремесла. Достаточно было, чтобы там появился один или два ремесленника, и сразу же появлялся повод для конкретного названия. Лишь некоторые ремесла были привязаны к определенному месту: мясники были поблизости мясных лавок (Ржезницка улица – Řeznická), дубильщики и сплавщики – у воды.









Улица На Флоренци (Na Florenci) увековечила в своем названии проживание в Праге купцов из Италии (Флоренции), приехавших сюда, вероятно, во время правления Карла IV.



Влашска улица (Vlašská) на Малой Стране именуется в честь жившей на ней во 2-й пол. XVI века влашской колонии. Таким образом, эти названия напрямую связаны с поселениями иностранных жителей в Праге. Давно исчезло название “V Němcích” (vicus Theutonicorum), которое применялось для области на Поржичи (Poříčí). Оно продержалось до XV века.

Площадь Мира (Náměstí Míru) год неизв., фото: dpp.cz

Также определенную роль играла национальность жителей. Улица Краковска (Krakovská) говорит о том, что раньше на ней жили польские купцы, приезжавшие из Кракова.Улица На Флоренци (Na Florenci) увековечила в своем названии проживание в Праге купцов из Италии (Флоренции), приехавших сюда, вероятно, во время правления Карла IV.Влашска улица (Vlašská) на Малой Стране именуется в честь жившей на ней во 2-й пол. XVI века влашской колонии. Таким образом, эти названия напрямую связаны с поселениями иностранных жителей в Праге. Давно исчезло название “V Němcích” (vicus Theutonicorum), которое применялось для области на Поржичи (Poříčí). Оно продержалось до XV века.Площадь Мира (Náměstí Míru) год неизв., фото: dpp.cz

Улицам присуждались имена в соответствии с их особенностями, какими-то отличительными признаками. Например, Длоуга улица (Dlouhá) была действительно длинной, а Широка (Široká) – широкой.



Короткая тупиковая улица имела соответствующее название.



Если улица полностью выгорела – она становилась Погоржельцем (Pohořelec) или Спаленой улицей (Spálená), а также Черной (Černá).



Если на улице была яма, она тут же получала название В Яме (V Jámě (fodina, fovea)); там, где находились большие лужи для экстренных ситуаций (пожара) – На Лоужи (Na Louži (lacus)).



Где был ров – На Пржикопе (Na Příkopě (fossatum)), где мост – На Мустку (Na Můstku), где канава – На Струзе (Na Struze), где стоячая вода – В Туних (V Tůních), где газон – На Травничку (Na Trávníčku (in viridi)), где кожевенные изделия – На Прадле (Na Prádle), где проходила крепостная стена – появлялась улица Градебни (Hradební), где мост – Мостецка (Mostecká).



Мощеные улицы назывались На Длажени (Na Dlážení), На Длаждени (Na Dláždění), Длажена (Dlážená), Длажебна (Dlažebná (litostratum, platea pavimentata)).



В местах, где раньше была проторенная дорога – В Увозе (V Úvoze).



Благодаря розовому саду священника церкви св. Йиндржиха, одна из улиц до сих пор называется Ружова (Růžová, раньше – Růžená). Улица, находящаяся около мельниц, стоящих на кораблях, получила название Лодецка (Lodecká).



Некоторые улицы были названы в честь известных строений, напр., Кралодворска (Králodvorská) и Бискупска (Biskupská). Последняя находилась неподалеку от королевской резиденции (главным образом, короля Йиржи) – от места, где стоит современный Общественный дом. С Бискупской улицей граничил Епископский двор (Biskupský dvůr) – старый двор, о размере и значении которого свидетельствуют дома, носящие это имя. Епископский двор – еще один пример консерватизма в названиях, так как уже в 1344 году пражское епископство было повышено до архиепископства.



В Старом городе есть улица Капрова (Kaprová, kapr в переводе с чешского – карп), потому что на ней находился дом У капру (U kaprů) – на нем были изображены карпы.



Яловцова улица (Jalovcová, jalovec в переводе с чешского – можжевельник) носит такое название, поскольку здесь был дом У зеленего яловце (U zeleného jalovce); Камзикова улица (Kamzíková, kamzík в переводе с чешского – серна) – так как тут стоял дом У камзика (U kamzíka).



В Новом городе есть улица На Градку (Na Hrádku) – здесь действительно раньше находился небольшой аристократический замок; в Старом городе улица Боршов (Boršov) связана с аристократическим двором Боршовым.



В тех местах, где во 2-й пол. XV века горожанин Водичка имел несколько домов, которые потом принадлежали его потомкам, существует улица Водичкова (Vodičkova) – тогда это помогало людям лучше ориентироваться. Название это живет и по сей день, несмотря на то, что человек этот, возможно, и не был выдающейся личностью. Подобное происхождение имеют улицы Кржеменцова, Харватова, Микуландска (Křemencova, Charvátova, Mikulandská).



А также улица Ве Смечках (Ve Smečkách), которая изначально называлась Смекачова (Smekáčova). Странно и любопытно, как улица Смекачова могла превратиться в улицу Ве Смечках.



Крайне интересно название улицы Неказанка (Nekázanka), которая находится в Новом городе, и соединяет улицы На Пржикопе (Na Príkopě) и Йиндржишскую (Jindřišská). Еще не так давно это была узкая улица, куда с трудом можно было проехать. Для объяснения ее названия появилась одно легенда. Говорят, что Карл IV, который лично создал план застройки Нового города, где были лишь широкие улицы, крайне удивился, когда обнаружил такую узкую улицу. Говорят, что это была ошибка строителей. И в связи с тем, что он эту улицу не планировал строить (ее построили против его воли) улица получила название Неказанка. Но это лишь легенда. Нам известно, что улица была построена в конце правления Карла IV, а также то, что улица невероятно узкая для своего местонахождения, что послужило причиной для присвоения ей нелестных имен (Kep, in cunno).



Официально использовались названия, призванные прикрыть вульгарные прозвища. По-латински ее называли “vicus turpis” (уродливая улица, с некрасивым именем), по-чешски – “Неказана” улица (безымянная, не имеющая достойного названия).



С улицей Неказанка были даже связаны вульгарные народные шутки, которые перекинулись и на некоторые другие пражские улицы (V Řiti, in culo). Однако о чувстве такта чешских предков свидетельствует то, что, несмотря на появление таких прозвищ, они были недолговечными. Сегодня люди о них не знают. Но зато они ценят красивейшие названия, живущие уже на протяжении многих столетий.



Рядом со старинными пражскими названиями, есть и более новые, которые также отражают историю города. Например, очень важным было переименование Конского рынка (Koňský trh) в Вацлавскую площадь (Václavské náměstí), Скотного рынка (Dobytčí trh) в Карлову площадь (Karlovo náměstí), Доминиканскую улицу (Dominikánská) – в Гусов проспект (Husova) и др.



Названия пражских улиц можно еще долго изучать. Необходимо будет составить полный список первоначальных названий, со всеми их дальнейшими изменениями. Тогда будет ясно, как определенные названия приспосабливались, долго ли они продержались, как они исчезали и заменялись новыми именами. Вацлав Томек в своих работах “Основы старой пражской топографии” (Základy starého místopisu pražského) и “История Праги” (Dějepis města Prahy) сделал лишь первые шаги к полноценной истории названий пражских улиц.