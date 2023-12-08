Знаменитые астрономические часы в Праге. Что таит в себе загадочная символика?

С этими часами связано множество легенд. Самое известное предание рассказывает о печальной истории мастера Гануша, создавшего орлой. Чтобы он не построил такие же замечательные часы для другого города, ночью в его дом ворвалась группа людей, нанятых работниками ратуши. Бандиты ослепили его раскаленными железными штырями. Мастер Гануш догадался, чьих это рук дело. Поэтому он приказал своему помощнику привести его во внутреннюю часть часов. В качестве мести мастер остановил часы. Следующие сто лет никто не мог вновь завести этот уникальный и очень сложный механизм.



Из чего состоит Пражский орлой



астрономическй циферблат и календарная доска под ним. На циферблате можно вычислить время, астрономические циклы, положение Солнца и созвездие, через которое оно проходит, положение Луны на небе, ее фазы и расположение относительно Солнцу. На календарной доске показан текущий месяц, день и неизменяемые праздники христианского календаря. Над циферблатом расположены два окошка, в которых каждый час движутся фигурки апостолов. Кроме того, орлой украшен фигурами по бокам, бюстом ангела между окнами апостолов и поющим петухом в самой верхней части.



Работа часов, астрономического и календарного табло, движение апостолов и фигурок обеспечивается часовым механизмом, который с течением времени несколько раз ремонтировался и совершенствовался. Самые яркие элементы часов –под ним. На циферблате можно вычислить время, астрономические циклы, положение Солнца и созвездие, через которое оно проходит, положение Луны на небе, ее фазы и расположение относительно Солнцу. На календарной доске показан текущий месяц, день и неизменяемые праздники христианского календаря. Над циферблатом расположены два окошка, в которых каждый час движутся. Кроме того, орлой украшен фигурами по бокам, бюстом ангела между окнами апостолов и поющим петухом в самой верхней части.Работа часов, астрономического и календарного табло, движение апостолов и фигурок обеспечивается часовым механизмом, который с течением времени несколько раз ремонтировался и совершенствовался.

Краткая история астрономических часов в Праге



Уже в 1402 году астрономические часы были установлены на башне. В 1410 году, когда часовщиком был Микулаш из Кадани, скорее всего в сотрудничестве с астрономом Яном Ондржеевым по кличке Шиндел, он установил современный орлой. Около 1470 года архитектоническое и скульптурное оформление часов было дополнено, а в 1490 году орлой усовершенствовал талантливый часовщик, мастер Гануш. В то время мастерами на старочешском языке называли ремесленников.



Ян Таборский. Следующие дополнения вносились в течение 17 – 19 веков. Во время крупного ремонта в 1865 – 1866 гг. к орлою прикрепили новую жипописную календарную доску от известного художника

Во второй половине 16 века часы дорабатывал. Следующие дополнения вносились в течение 17 – 19 веков. Во время крупного ремонта в 1865 – 1866 гг. к орлою прикрепили новую жипописную календарную доску от известного художника Йозефа Манеса . На ней изображены символы зодиаков, луны и герб Старого Места пражского. 8-го мая 1945 года, в конце Второй мировой войны, во время Пражского восстания орлой был серьезно поврежден. Его обновление потребовало полной реконструкции.

Несмотря на повреждения, Староместский орлой является самыми сохранившимися средневековыми часами в мире. Он по праву стал одним из самых известных туристических достопримечательностей Праги. Часы входят в исторический центргорода, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО в ЧР.



Что обозначают фигуры на пражских астрономических часах?





12 апостолов



12 апостолов. У каждого из них есть свои отличительные атрибуты. Их появление никак не связано со временем. Значение этих фигурок, скорее, религиозное. Также они служат для развлечения прохожих.



Современные статуи 12 апостолов были созданы после 1945 года чешским скульптором и кукольником Войтехом Сухардой. Предыдущие фигурки апостолов сгорели при пожаре ратуши в мае 1945 г. Когда движущиеся апостолы появились на орлое впервые, точно неизвестно, потому что весь городской архив также сгорел. Окошечки были созданы в 1790 году, а фигурки, скорее всего, были сделаны в начале 19 века. Первоначально они были полыми и двигались вдоль окошек, три фигурки поднимали руки, вертели и кивали головами.

Каждый час в дневное время в двух окошках над циферблатом часов появляются. У каждого из них есть свои отличительные атрибуты. Их появление никак не связано со временем. Значение этих фигурок, скорее, религиозное. Также они служат для развлечения прохожих.Современные статуи 12 апостолов были созданы после 1945 года чешским скульптором и кукольником. Предыдущие фигурки апостолов сгорели при пожаре ратуши в мае 1945 г. Когда движущиеся апостолы появились на орлое впервые, точно неизвестно, потому что весь городской архив также сгорел. Окошечки были созданы в 1790 году, а фигурки, скорее всего, были сделаны в начале 19 века. Первоначально они были полыми и двигались вдоль окошек, три фигурки поднимали руки, вертели и кивали головами.

Деревянные статуи



9 интересных деревянных скульптур, которые также начинают двигаться каждый час.



Так, над окошками с апостолами можно увидеть золотого петушка (kohout), который заканчивает представление пением. Фигурка действительно позолочена. Петушок был установлен в орлое в 19 веке последним из фигур.



В верхнем левом ряду расположены фигурка тщеславного человека (marnivec), который при движении рассматривает свое лицо в зеркале, и статуя скряги (lakomec), трясущего мешком с деньгами и клюкой. Кроме апостолов, на орлое можно увидеть еще, которые также начинают двигаться каждый час.Так, над окошками с апостолами можно увидеть, который заканчивает представление пением. Фигурка действительно позолочена. Петушок был установлен в орлое в 19 веке последним из фигур.расположены, который при движении рассматривает свое лицо в зеркале, и, трясущего мешком с деньгами и клюкой.



В верхнем правом ряду вы увидите фигуру скелета (smrtka), олицетворяющую смерть. При движении скелет переворачивает песочные часы (отмеряет время жизни) и звонит за шнурок в похоронный колокол, который находится в башенке над орлоем. Рядом со смертью находится статуя турка (turek) – символ роскоши.



В нижнем левом ряду расположены статуя философа (filosof), изучающего мир, и фигурка архангела Михаила (anděl), которая указывает на стрелку в верхней части циферблата. вы увидите, олицетворяющую смерть. При движении скелет переворачивает песочные часы (отмеряет время жизни) и звонит за шнурок в похоронный колокол, который находится в башенке над орлоем. Рядом со смертью находится– символ роскоши.расположены, изучающего мир, и, которая указывает на стрелку в верхней части циферблата.



В нижнем правом ряду находится статуя астронома (hvězdář) (звездочета) , изучающего небо, и фигура летописца (kronikář), записывающего исторические события.

находится(звездочета) , изучающего небо, и, записывающего исторические события.

Каждый час возле часов собираются десятки туристов, чтобы посмотреть на представление фигур и сфотографировать знаменитые часы в движении. Уникальное творение средневековых мастеров до сих пор вызывает у людей из разных стран мира восхищение и трепет.