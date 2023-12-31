Богатая история чешских сервизов

По кромке чешских столовых и чайных сервизов выводились узоры композиций с персиками и гранатами, которые были больше похожи на луковицы, отсюда и ошибочное название данной техники росписи и узоров как «луковичные узоры». В 1726-1752 гг. творил искусный мастер по росписи фарфоровой посуды Й.Д.Кретшмар (J.D.Kretschmar), который развил и распространил технику «луковичной» росписи по территории Чехии.





В начале все изображения были либо в центре предмета, либо на кромке, однако все изображения фруктов, цветов, растений были повернуты «лицом» вовнутрь. С течением времени местоположение изображений менялось, и «смотрели» они, то вовнутрь, то вовне. Такая роспись посуды была очень проста по цветовому решению, однако по использованию различных изображений, символов – достаточно богата.



Чешские сервизы с такой росписью стали производить с 1885 года в г. Дуби (Dubí) на уже существующем фарфоровом заводе. При этом роспись под глазурью была не ручная, а наносилась при помощи стальных шильд (табличка), лишь мелкие детали уже дорисовывались кистями. В 1895 году завод был продан, и новым владельцем стал Бернард Блох (Bernard Bloch) из Теплиц (Teplice). Завод стал производить не только фарфоровую посуду, но и сидеритовые товары, облицовочную плитку и кафель.



Однако первая мировая война нанесла большой урон заводу. Было приостановлено производство, сокращены продажи и уволены многие сотрудники. «Новую жизнь» завод приобрел в 1925 году, с приходом новых сотрудников, запуском нового производства. После такого всплеска, завод затрагивает мировой экономический кризис 30-х лет, падает спрос на чешские столовые и чайные сервизы, приостанавливается производство, и снова увольняют сотрудников. Во времена второй мировой войны производство практически остановлено, а в 1944 году завод полностью закрывают.



