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Богатая история чешских сервизов
31 декабря 2023
20:00
9361
Чешские сервизы имеют очень богатую историю. В 1738-1739 гг. в Чехии были первые попытки применения декорирования посуды ручной синей росписью с нанесением глазури. Основными узорами стали цветок астры с бутонами и цветок пиона, обвивающий бамбуковые стебли.
По кромке чешских столовых и чайных сервизов выводились узоры композиций с персиками и гранатами, которые были больше похожи на луковицы, отсюда и ошибочное название данной техники росписи и узоров как «луковичные узоры». В 1726-1752 гг. творил искусный мастер по росписи фарфоровой посуды Й.Д.Кретшмар (J.D.Kretschmar), который развил и распространил технику «луковичной» росписи по территории Чехии.
В начале все изображения были либо в центре предмета, либо на кромке, однако все изображения фруктов, цветов, растений были повернуты «лицом» вовнутрь. С течением времени местоположение изображений менялось, и «смотрели» они, то вовнутрь, то вовне. Такая роспись посуды была очень проста по цветовому решению, однако по использованию различных изображений, символов – достаточно богата.
Чешские сервизы с такой росписью стали производить с 1885 года в г. Дуби (Dubí) на уже существующем фарфоровом заводе. При этом роспись под глазурью была не ручная, а наносилась при помощи стальных шильд (табличка), лишь мелкие детали уже дорисовывались кистями. В 1895 году завод был продан, и новым владельцем стал Бернард Блох (Bernard Bloch) из Теплиц (Teplice). Завод стал производить не только фарфоровую посуду, но и сидеритовые товары, облицовочную плитку и кафель.
Однако первая мировая война нанесла большой урон заводу. Было приостановлено производство, сокращены продажи и уволены многие сотрудники. «Новую жизнь» завод приобрел в 1925 году, с приходом новых сотрудников, запуском нового производства. После такого всплеска, завод затрагивает мировой экономический кризис 30-х лет, падает спрос на чешские столовые и чайные сервизы, приостанавливается производство, и снова увольняют сотрудников. Во времена второй мировой войны производство практически остановлено, а в 1944 году завод полностью закрывают.
Чешские сервизы с такой росписью стали производить с 1885 года в г. Дуби (Dubí) на уже существующем фарфоровом заводе. При этом роспись под глазурью была не ручная, а наносилась при помощи стальных шильд (табличка), лишь мелкие детали уже дорисовывались кистями. В 1895 году завод был продан, и новым владельцем стал Бернард Блох (Bernard Bloch) из Теплиц (Teplice). Завод стал производить не только фарфоровую посуду, но и сидеритовые товары, облицовочную плитку и кафель.
Однако первая мировая война нанесла большой урон заводу. Было приостановлено производство, сокращены продажи и уволены многие сотрудники. «Новую жизнь» завод приобрел в 1925 году, с приходом новых сотрудников, запуском нового производства. После такого всплеска, завод затрагивает мировой экономический кризис 30-х лет, падает спрос на чешские столовые и чайные сервизы, приостанавливается производство, и снова увольняют сотрудников. Во времена второй мировой войны производство практически остановлено, а в 1944 году завод полностью закрывают.
После второй мировой войны завод снова возвращается в «чешские руки», и под руководством Й. Шимки (J.Šimka) завод восстанавливает производство фарфора. Новый этап в развитии «луковичной» росписи начинается в 1955 году, когда завод начал сотрудничать с венской компанией «Thun-Hohenstein». В 60-х гг. 20 века начинается модернизация производства, и чешские сервизы с «луковичной» росписью начинают завоевывать места на рынке не только в Чехии, но и в других странах Европы.
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