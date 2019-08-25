Семейный день гольфа в аутлете POP Airport с призами и скидками

Последняя суббота лета в POP Airport пройдет под знаком гольфа. 31 августа с 10:00 до 20:00 посетителей всех возрастов, как опытных игроков, так и начинающих, ждет развлекательная программа, которую Premium Outlet Prague Airport подготовил совместно с партнерами — проектами «Играй в гольф — измени жизнь», «Наслаждайся гольфом», ассоциацией PGA и компанией BMW. Вход бесплатный.

Уникальная акция пройдет на территории торгового комплекса, до которого можно добраться из аэропорта Вацлава Гавела всего за пять минут. Все желающие найдут для себя развлечение по душе: если вы никогда не пробовали играть в гольф, у вас появится возможность познакомиться с этим увлекательным занятием, а продвинутые игроки смогут улучшить свои навыки под руководством опытных тренеров. Узнайте о гольфе много нового и не упустите шанс выиграть призы, например оплату вступительного взноса на престижном турнире, эксклюзивную сумку для гольфа от BMW или Mini Cooper на целые выходные.

Бутики Bogner, Ecco, Lacoste в этот день предложат выгодные цены на товары для игры в гольф, а в магазине Nike будет доступна эксклюзивная гольф-коллекция. Приезжайте в POP всей семьей и совместите развлечения с шопингом!

На территории аутлета разместится множество разнообразных гольф-пунктов. Например, на одном из них можно будет поработать над стартовым ударом при помощи детального видеоанализа. При желании вы сможете получить видеозапись вашего прогресса. В других местах вас будут ждать разные типы тренажеров для отработки правильного положения тела и завершающего удара, направляющего мяч точно в лунку. Наконец, не упустите возможность сыграть в snag-гольф, неумолимо набирающий популярность. Snag — это тренировочная система, которая в развлекательной форме учит основам гольфа: игроки состязаются в меткости, скорости и в оценке расстояния, сдерживая при этом силу ударов. Задача участников — попасть не в лунку, а в мишень.



Побалуйте себя, посвятите целый день развлечениям и шопингу премиум-класса по ценам аутлета. Почувствовав усталость, вы сможете подзарядиться энергией в одном из наших ресторанов или кафе или просто перевести дух, наблюдая с террасы за взлетом и посадкой самолетов. До встречи в POP Airport!

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Напомним, каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра.



Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта — три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч. Каждые 20 минут из аэропорта в аутлет ходит бесплатный шаттл!

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.



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