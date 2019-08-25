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Семейный день гольфа в аутлете POP Airport с призами и скидками

Семейный день гольфа в аутлете POP Airport с призами и скидками

Info Portal 157 0
Последняя суббота лета в POP Airport пройдет под знаком гольфа. 31 августа с 10:00 до 20:00 посетителей всех возрастов, как опытных игроков, так и начинающих, ждет развлекательная программа, которую Premium Outlet Prague Airport подготовил совместно с партнерами — проектами «Играй в гольф — измени жизнь», «Наслаждайся гольфом», ассоциацией PGA и компанией BMW. Вход бесплатный.
Семейный день гольфа в аутлете POP Airport с призами и скидками

Уникальная акция пройдет на территории торгового комплекса, до которого можно добраться из аэропорта Вацлава Гавела всего за пять минут. Все желающие найдут для себя развлечение по душе: если вы никогда не пробовали играть в гольф, у вас появится возможность познакомиться с этим увлекательным занятием, а продвинутые игроки смогут улучшить свои навыки под руководством опытных тренеров. Узнайте о гольфе много нового и не упустите шанс выиграть призы, например оплату вступительного взноса на престижном турнире, эксклюзивную сумку для гольфа от BMW или Mini Cooper на целые выходные.

Бутики Bogner, Ecco, Lacoste в этот день предложат выгодные цены на товары для игры в гольф, а в магазине Nike будет доступна эксклюзивная гольф-коллекция. Приезжайте в POP всей семьей и совместите развлечения с шопингом!

На территории аутлета разместится множество разнообразных гольф-пунктов. Например, на одном из них можно будет поработать над стартовым ударом при помощи детального видеоанализа. При желании вы сможете получить видеозапись вашего прогресса. В других местах вас будут ждать разные типы тренажеров для отработки правильного положения тела и завершающего удара, направляющего мяч точно в лунку. Наконец, не упустите возможность сыграть в snag-гольф, неумолимо набирающий популярность. Snag — это тренировочная система, которая в развлекательной форме учит основам гольфа: игроки состязаются в меткости, скорости и в оценке расстояния, сдерживая при этом силу ударов. Задача участников — попасть не в лунку, а в мишень. 
 
Побалуйте себя, посвятите целый день развлечениям и шопингу премиум-класса по ценам аутлета. Почувствовав усталость, вы сможете подзарядиться энергией в одном из наших ресторанов или кафе или просто перевести дух, наблюдая с террасы за взлетом и посадкой самолетов. До встречи в POP Airport!

 

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10%.

Напомним, каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление списка POP10 происходит по понедельникам с самого утра.
 
Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта — три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч. Каждые 20 минут из аэропорта в аутлет ходит бесплатный шаттл!

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.
 

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Темы
шоппинг аэропорт Прага спорт
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