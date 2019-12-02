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10 поводов для радости, или Как насладиться предпраздничным шопингом

10 поводов для радости, или Как насладиться предпраздничным шопингом

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Раздраженные люди, пробки на дорогах и повсеместный стресс — все это противоречит идее предрождественского релакса и спокойствия. Вам не нравится суета? Посетите Premium Outlet Prague Airport (POP), где вы сможете насладиться сказочной и расслабленной праздничной атмосферой. Вот десять причин отправиться в POP за подарками для родных, близких и, конечно же, для себя.
10 поводов для радости, или Как насладиться предпраздничным шопингом
1. По дороге в POP не придется стоять в пробках
 
Аутлет находится в 30 минутах езды от центра Праги. Благодаря транспортной доступности вы можете добраться до него без вездесущих пробок.
 
2. На крытой парковке для вашей машины точно найдется место
 
Парковочная зона рассчитана на 2400 автомобилей. Мест хватит всем посетителям, причем услуга полностью бесплатная.
 
3. Рождественская иллюминация и оформление в стиле старой Праги не оставят вас равнодушными
 
Самый красивый торговый центр в Чехии очарует вас уникальной архитектурой, напоминающей улочки в центре Праги, и сияющим рождественским оформлением, которое буквально излучает тепло и спокойствие.
 
Рождество в POP
 
4. Насладитесь снегопадом у рождественской елки!
 
POP — единственный торговый центр в Праге, в котором… идет снег. Остановитесь у наряженной восьмиметровой елки, полюбуйтесь, как на вас падают снежинки, и, возможно, сделайте селфи.
 
5. POP настолько просторен, что вам не придется толкаться в очередях
 
20 тысяч квадратных метров торговых площадей и широкие торговые галереи гарантируют, что вы избежите очередей и давки.
 
6. В 70 магазинах с 200 брендами вы выберете подарки для всей семьи
 
POP поможет исполнить мечты и взрослых, и детей. Сделайте покупки в демократичных Nike, Adidas, Pepe Jeans, United Colours of Benneton, Time Out, Lacoste, Gant, Rip Curle, Salamander и Lee Cooper, зайдите за роскошными подарками в Fendi, Gucci, Pinko, Burberry, Hugo Boss или Swarovski и Preciosa, а за подарками для самых маленьких отправьтесь в магазин игрушек Hamleys.
 
7. Купите вдвое больше подарков благодаря скидкам до 70%
 
Благодаря скидкам, которые действуют в течение всего года, вы сможете купить ассортимент таких марок, как Guess, Desigual и Quiksilver, по самым выгодным ценам. Если вы собираетесь провести зимний отпуск в горах, вам стоит заглянуть в магазины Alpine Pro, Salomon и Bogner.
 
8. Попробуйте рождественские деликатесы в ресторанах и кофейнях
 
Если вам потребуется отдохнуть от шопинга, загляните в один из ресторанов или посетите кофейню, где сейчас представлены рождественские блюда и десерты. Вас ждут, например, ресторан Šalanda с традиционной чешской кухней, итальянское заведение La Pasteria и стильные кофейни Flocafe, Coffee Fellows и Starbucks.
 
Рождество в POP
 
9. Понаблюдайте за взлетом и посадкой самолетов или посетите экспозицию Engine Classic Cars Gallery
 
В POP для вас подготовили и необычные развлечения! Например, здесь можно познакомиться с одной из крупнейших в Чехии коллекций ретроавтомобилей Engine Gallery или с террасы понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов в аэропорту Вацлава Гавела.
 
10. Никакой спешки!
 
В предождественскую пору POP работает до 21:00, так что вы успеете спокойно купить подарки, если приедете к нам после работы.
 

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»)

 

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Каждую неделю на сайте аутлета публикуется подборка из десяти товаров, доступных с экстраскидками до 70%. Обновление списка POP10 происходит по понедельникам с утра.

Приезжайте в самый красивый торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги. Мы вас ждем!

 

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Темы
шоппинг аэропорт Прага Рождество магазины
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