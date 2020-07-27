Внимание, динозавры в Праге!

С 24 июля Premium Outlet Prague Airport (POP), кроме самого выгодного и стильного шопинга в Праге, предлагает своим посетителям новое развлечение — виртуальную игру «Динозавры VR». Она позволяет перенестись на 80 млн лет назад, в доисторический мир, и встретиться лицом к лицу с легендарными динозаврами.

Благодаря комбинации новейших технологий виртуальной реальности с движением в реальном мире игроки переживают невероятный опыт. Погрузиться в вымышленный мир им помогают рюкзаки с компьютером, подключенным к VR-очкам с разрешением 2 160 x 2 160 для каждого глаза.

Доисторическое приключение разворачивается на площади более 200 квадратных метров, между магазинами Karl Lagerfeld и Jitka Klett , и принять участие в нем могут дети в возрасте от восьми лет и взрослые. Приветствуются как игроки-одиночки, так и команды до четырех человек. Участники вместе отправляются в мезозойскую эру и пытаются найти легендарный вид динозавра, предполагаемый облик которого десятилетиями вызывает споры у ученых.

Игроков ждет масса нового опыта и знаний. Например, они познакомятся с такими обитателями древнего мира, как анкилозавры, трицератопсы и птеранодоны, а самое яркое впечатление, пожалуй, оставит встреча с самым известным динозавром в истории — тирранозавром. Также в программе виртуального приключения — полет на виртуальном планере над доисторическим ландшафтом и селфи с динозаврами.

Билет для одного человека стоит 450 крон. Все, кто потратят на шопинг в POP от 2500 крон, получат второй билет в подарок (акция действует до 31 августа). Виртуальное приключение продолжается 25 минут, а работает аттракцион ежедневно с 10:00 до 20:00.

«Динозавры VR» — лишь одна из новинок, которые ждут посетителей пражского аутлета POP. Так, тема динозавров будет продолжена, и в следующем году в торговом центре откроется интерактивный музей Dinosauria, где на площади 3000 квадратных метров будут представлены окаменелые остатки нескольких древних ящеров. Подобная экспозиция уже действует в Дубае, но музей динозавров в Праге в Premium Outlet Prague Airport будет масштабнее.

Другой новый проект, который уже можно оценить, — это интерактивная смотровая терраса, где гости могут не только насладиться прохладительными напитками, но и понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов в аэропорту имени Вацлава Гавела и «подслушать» переговоры пилотов и авиадиспетчеров. Тем временем на большом экране демонстрируется подробная информация о самых интересных прибывающих и улетающих авиалайнерах.

Многим посетителям аутлета уже хорошо знакома галерея классических автомобилей Engine Classic Cars Gallery — свободно доступная частная коллекция из двухсот редких авто. Если вы интересуетесь автомобилями и дизайном и еще не успели познакомиться с ее экспонатами, рекомендуем вам скорее восполнить этот пробел.

Что касается грядущих новинок, которые готовит POP, стоит отметить развлекательный комплекс Majaland для семей с детьми от 4 до 12 лет. Он откроется в 2021 году и поможет самому красивому торговому в Чешской Республике превратиться в лучший аутлет и развлекательный центр в стране.

Тем не менее главная миссия POP — предоставлять своим гостям возможность покупать товары премиум-качества по ценам аутлета и предлагать самый выгодный шопинг в Чехии. Такой она останется и в будущем. Уже сейчас вы можете купить продукцию более чем 200 премиум-брендов — одежду, аксессуары, товары для дома и многое другое — в 70 магазинах, и их количество будет расти. Круглый год сделать покупки в пражском аутлете POP можно со скидкой в 30-70% по сравнению с ценами в классических магазинах. В дополнение к этому прямо сейчас проходит летняя распродажа.

Посетите самый стильный торговый центр Чехии, чтобы насладиться шопингом в атмосфере старой Праги, перекусить в одном из ресторанов или кафе или освежиться прохладительным напитком на открытой летней веранде!

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»), а еще от метро «Боржиславка» теперь ходит специальный бесплатный автобус-шаттл, который позволяет попасть в торговый комплекс без остановок всего за 17 минут.

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам публикуется подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными скидками до 70%. Не пропустите новый список POP10!

На правах рекламы