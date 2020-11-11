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Онлайн-магазин качественного вина в Чехии

Онлайн-магазин качественного вина в Чехии

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Вы любите вино? А еще больше — хорошее вино? И не любите мучиться с выбором? Тогда загляните в интернет-магазин Clear Wine, где представлен широкий ассортимент импортных вин по честным ценам.
Онлайн-магазин качественного вина в Чехии

Всем привет из Праги! Мы, создатели Clear Wine, живем здесь уже достаточно давно и очень любим путешествовать. Наверняка вам тоже знакомо это ощущение, когда ассортимент вин в супермаркетах и винных лавках Италии, Франции и Испании каждый раз поражает своим размахом и одновременно вызывает сожаление, что такого нет в наших локальных магазинах в Чехии.

Да, можно набить багажник машины и, весело звеня бутылками и постукивая просевшей подвеской, привезти домой некое количество заморских товаров. Но рано или поздно эти запасы заканчиваются и наступает момент визита в наши местные «Глобусы», «Тески», «Макры» и «Лидлы». Что же мы видим там на полках с вином? Очень ограниченный ассортимент, да еще с завышенными ценами не то что на хорошее, а просто на нормальное вино.

После одного из таких возвращений мы решили, что так жить дальше нельзя, и, если мир вокруг не хочет меняться, надо менять его самим! Таким образом зародилась идея Clear Wine — магазина, где можно купить качественные вина по честным ценам. Мы нашли каналы поставок вин из Франции, Италии, Испании, Португалии, Австрии, Германии, а также из Нового Света: США, ЮАР, Чили, Аргентины, и даже из Грузии, и активно работаем над расширением этого списка. 

Разработка сайта заняла долгие месяцы, так как мы поставили задачу сделать процесс выбора вина максимально простым, но одновременно полнофункциональным и гибким. 

Помимо мощной системы фильтров, для каждого вина автоматически подгружается рейтинг от пользователей Vivino, самой крупной винной социальной сети, и в случае, если вино было отмечено винными критиками, например Паркером, то и баллы:

 

Выбор вина с телефоном в руке

Да, тут мы плавно подошли к этой вечной проблеме: как же выбрать хорошее вино? Наверняка и вы стояли у полок магазина и методично сканировали этикетки аппкой Vivino, чтобы посмотреть, достойно ли это вино быть купленным вами. А некоторые делали это и в интернет-магазинах, фотографируя экран лаптопа :)

Как вы уже догадались, на нашем сайте такой проблемы у вас не будет: все рейтинги видны сразу, как и основная информация о вине и его описание:

Мы не стали перегружать карточки товаров лишней информацией (например, про тип почвы виноградников, цвет волос у винодела и то, на какой высоте растет виноград). Согласитесь, мало кто читает все это, когда надо сделать выбор из нескольких сотен продуктов. 

Ассортимент

Мы отбираем вина для нашего склада в том числе и так, чтобы они были уникальными для местного рынка: большинство позиций нашего ассортимента вы просто не найдете в продаже в Чехии.

Также мы регулярно обновляем наш ассортимент, ищем новые вина, договариваемся об их поставках.

К примеру, только одних Шабли у нас аж 12 наименований:

 

Доставка и оплата

При оформлении заказа вы можете выбрать удобный вам способ доставки: курьером, самовывоз со склада, Zásilkovna. 

Оплата происходит через банковские карты и интеграцию с основными банками Чехии:

или наличными при доставке.

Доставка по Чехии обычно происходит в течение 1-2 рабочих дней. А еще мы отправляем заказы в Словакию, Польшу, Венгрию, Австрию и Германию.

 

Скидки!!!

Всем тем, кто дочитал до этих строк, – спасибо! А так как спасибо в карман не положишь и в стакан не нальешь, то вот вам еще подарок: скидочный промокод, который дает скидку 10% на всю продукцию нашего магазина:

CWPrm420on

Код действует до конца ноября 2020 года! Заходите на сайт Clear Wine и оформляйте ваш заказ!

 

Контакты

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вам потребуется помощь в выборе или вы просто захотите что-то нам сказать, вы можете связаться с нами удобным вам способом: по электронной почте drink@clear.wine или напишите нам в WhatsApp.

 

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Темы
чешское вино Италия Франция отдых
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