POP Airport: все радости Рождества

Самый красивый торговый центр в Чехии POP Airport счастлив вновь распахнуть свои двери в этот волшебный предрождественский и предновогодний период. Вас ждет масса специальных предложений, подарков и, конечно же, огромный выбор товаров премиум-качества по выгодным ценам!

Начнем с главного: POP ждет вас каждый день, начиная с четверга, 3 декабря. Чтобы вы сполна смогли насладиться предрождественской атмосферой и не торопясь купить подарки для всех родных и близких, торговый центр до самых праздников будет работать до 21:00. Прогуляйтесь по украшенным праздничной иллюминацией торговым улицам в стиле старой Праги, посетите выставку-продажу новогодних елок (быть может, вы встретите там дерево своей мечты), отведайте свой любимый рождественский напиток и увезите домой небольшое напоминание о прекрасном дне из магазина с раскрашенными вручную рождественскими украшениями. Приезжайте к нам всей семьей и наслаждайтесь Рождеством!



Предрождественская распродажа со скидками до 70%



Хотите купить побольше подарков родным, друзьям и, конечно, себе? Нет проблем. На предрождественской распродаже вы можете приобрести рождественские и новогодние презенты на любой вкус со скидкой до 70%. А благодаря продленному графику работы вы купите все подарки спокойно и без очередей. Невероятные скидки ждут вас в магазинах популярных брендов, таких как Nike, Adidas, Diesel, Guess, Pepe Jeans, Quiksilver, Calvin Klein или Karl Lagerfeld и многих других.



Кстати, не упустите возможность обновить гардероб накануне праздников, вы это заслужили!





Подарочные сертификаты исполнят все желания



Сомневаетесь, какой подарок положить под елку? Идеальное решение — подарочный сертификат, который действительно понравится всем. Получатель сможет выбрать подарок, идеально подходящий именно ему, в любом из 70 магазинов с более чем 200 брендами. Купить подарочные сертификаты различной стоимости вы можете в информационном центре POP или не выходя из дома в нашем интернет-магазине.

Самая большая выставка-продажа рождественских елей (и не только)

Выбор рождественского дерева — это замечательный ритуал, который усиливает предвкушение праздника. Выберите свою идеальную елку или сосну в пражском аутлете POP Airport! Елочный базар, больше напоминающий благоухающий лес, развернулся перед главным входом «А» и будет работать до 23 декабря ежедневно с 10:00 до 21:00. Вы найдете там около ста деревьев различных видов и размеров: классические кавказские ели, популярные серебристые ели и элегантные черные сосны. Все деревья соответствуют качеству Premium или Top Premium и были выращены на Высочине с любовью и ответственным отношением к окружающей среде. POP предлагает их по выгодным ценам: например, ель кавказская высотой 1-1,5 м обойдется в 650 крон, высотой 1,8-2 м — в 850 крон, серебристая ель высотой 1,5-2 м и сосна высотой 1,5-2 м — в 600 крон.



По вашему желанию дерево обернут сеткой, чтобы вы с комфортом забрали его домой. Кроме того, POP может организовать доставку рождественской ели и сосны в пределах 30 минут езды от торгового центра.





Подарочный сертификат на 200 крон к каждому дереву



В POP любят дарить подарки и создавать праздничное настроение. Купив рождественскую ель и сосну, вы получите подарочный сертификат на 200 крон, который сможете использовать в любом из 70 магазинов торгового центра.



Например, загляните в Christmas Moment за уникальными стеклянными игрушками от Zmítko Glass, расписанными вручную. Вы сможете купить там классические елочные игрушки, украшения с детскими мотивами, фигурки птиц или ангелов или красивые светодиодные гирлянды. А в уютном магазине Candles & Home Decor вас ждут оригинальные елочные украшения, ароматические свечи и палочки, подарочные коробки и пакеты, итальянская упаковочная бумага и банты ручной работы.





Адвентный календарь от POP: подарки каждый день

Еще один предрождественский подарок, который POP приготовил для своих посетителей, — это необычный адвентный календарь. Каждый день гостей будет ждать небольшой сюрприз. Это может быть розыгрыш призов, необычные впечатления или встречи со знаменитостями. Подробности — в Instagram-аккаунте пражского аутлета!



Безопасность прежде всего

POP Airport заботится о своих покупателях и делает все, чтобы покупки в предрождественский период были безопасными. Кроме безукоризненного соблюдения гигиенических мер, у современного торгового центра есть огромное дополнительное преимущество: просторные помещения площадью почти 31 тысячу метров, а это значит — никакого столпотворения. В Premium Outlet Prague Airport действительно безопасно.



Красивого и спокойного Рождества! В POP Airport вам всегда рады!

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»), а еще от метро «Боржиславка» теперь ходит специальный бесплатный автобус-шаттл, который позволяет попасть в торговый комплекс без остановок всего за 17 минут.

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам публикуется подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными скидками до 70%. Не пропустите новый список POP10!

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