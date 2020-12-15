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Ночь праздничных покупок в POP Airport

Ночь праздничных покупок в POP Airport

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Пражский аутлет приглашает на невероятную акцию POP Night Shopping! В среду, 16 декабря, торговый центр будет открыт до 23:00. В сказочной предрождественской атмосфере вы сможете купить подарки для родных и близких со скидкой до 70% без спешки и очередей. А еще у всех участников акции будет возможность купить рождественские ели и сосны за полцены!
Ночь праздничных покупок в POP Airport

Гости POP Night Shopping смогут купить живую новогоднюю елку или сосну со скидкой 50% и бесплатной доставкой (в 30 минутах езды от POP Airport). Елочный базар, напоминающий благоухающий лес, развернулся перед главным входом «А». Там представлены классические кавказские ели, популярные серебристые ели и элегантные черные сосны, выращенные на Высочине с любовью и ответственным отношением к окружающей среде. Без скидки ель кавказская высотой 1-1,5 м обойдется в 650 крон, высотой 1,8-2 м — в 850 крон, серебристая ель высотой 1,5-2 м и сосна высотой 1,5-2 м — в 600 крон.

Приходите в самый красивый торговый центр Чехии, богато украшенный к празднику. На предрождественской распродаже вы можете приобрести рождественские и новогодние презенты на любой вкус со скидкой до 70%. Благодаря продленному графику работы вы купите все подарки спокойно и без очередей. Невероятные скидки ждут вас в магазинах популярных брендов, таких как Nike, Adidas, Diesel, Guess, Pepe Jeans, Quiksilver, Calvin Klein или Karl Lagerfeld и многих других.

Также в информационном центре вы сможете приобрести праздничные сертификаты, которые действуют в любом из 70 магазинов с более чем 200 брендами

Безукоризненное соблюдение гигиенических мер и огромная площадь торгово-развлекательного комплекса — почти 31 тысяча квадратных метров — делает шопинг здесь не только комфортным и выгодным, но и безопасным. Приезжайте в POP Airport всей семьей и наслаждайтесь Рождеством!

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67. В остальные дни предпраздничного периода торговый комплекс работает до 21:00.

Дорога на автомобиле из центра Праги займет 25 минут. Используйте съезд «Letiště/Airport» и следуйте указателям к торговой зоне. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»), а еще от метро «Боржиславка» теперь ходит специальный бесплатный автобус-шаттл, который позволяет попасть в торговый комплекс без остановок всего за 17 минут.

Кстати, на сайте аутлета по понедельникам публикуется подборка из десяти товаров, доступных с дополнительными скидками до 70%. Не пропустите новый список POP10!

 


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Темы
шоппинг Рождество аэропорт Прага
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