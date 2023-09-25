28 сентября крупные супермаркеты в Чехии будут закрыты

Запрет на работу в этот день не распространяется на автозаправочные станции, аптеки и магазины в местах повышенного скопления пассажиров — в аэропортах и на вокзалах. Продуктовые сети ожидают большого наплыва покупателей, особенно во вторник и среду на этой неделе. Онлайн-супермаркеты, по словам продавцов, с которыми связалось Чешское агентство печати, 28 сентября будут осуществлять доставку.

«С праздником 28 сентября не связано никаких традиционных застолий или крупных торжеств, поэтому покупатели приобретают свежие продукты, такие как выпечка, мясо или фрукты и овощи, в больших количествах за один-два дня до праздника», — сказал Томаш Кубик, представитель сети Penny Market.

«Мы заранее подготовили запасы товаров в наших магазинах на сегодняшний и два последующих дня. Обычные пятничные распродажи будут перенесены на среду, так как многие покупатели отправятся за город на четырехдневные выходные», — сказал представитель сети Albert Йиржи Маречек. По его словам, магазин в Ческе-Будеевице на улице Надражни будет работать и 28 сентября, поскольку он расположен у автобусной и железнодорожной станции. Покупатели также смогут без ограничений совершать покупки в мини-маркетах Billa на автозаправочных станциях Shell и OMV, а также в магазинах на главных железнодорожных вокзалах Праги, Брно и в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела, сообщила пресс-секретарь Дана Братанкова.

По словам пресс-секретаря Rohlík.cz Денисы Моргенштейновой, интернет-супермаркет будет доставлять покупки в обычное время, с 06:00 до 23:00.

«Мы ожидаем, что всплеск интереса начнется уже в среду, когда спрос увеличится примерно на 20% по сравнению с обычными днями. Затем спрос увеличится примерно на треть в четверг», — добавила она.







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