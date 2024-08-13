В субботу, 28 сентября, крупные супермаркеты в Чехии будут закрыты
26 сентября 2024
10:00
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28 сентября, в Чехии отмечают государственный праздник, приуроченный ко дню ее небесного покровителя Святого Вацлава. В этом году этот день приходится на субботу и это один из немногих праздничных дней в году, когда должны быть закрыты все магазины площадью 200 кв. м.
Запрет на работу в этот день не распространяется на автозаправочные станции, аптеки и магазины в местах повышенного скопления пассажиров — в аэропортах и на вокзалах. Покупатели также смогут без ограничений совершать покупки в мини-маркетах Billa на автозаправочных станциях Shell и OMV, а также в магазинах на главных железнодорожных вокзалах Праги, Брно и в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.
Онлайн-супермаркеты 28 сентября будут осуществлять доставку товаров. По прогнозам владельцев продуктовых интернет-магазинов, всплеск интереса к покупке продуктов и товаров для дома начнется уже в четверг и резко вырастет в пятницу, когда спрос увеличится примерно на 20-30% по сравнению с обычными днями.
Онлайн-супермаркеты 28 сентября будут осуществлять доставку товаров. По прогнозам владельцев продуктовых интернет-магазинов, всплеск интереса к покупке продуктов и товаров для дома начнется уже в четверг и резко вырастет в пятницу, когда спрос увеличится примерно на 20-30% по сравнению с обычными днями.
Большинство пражских торговых центров будет работать, однако расположенные в них магазины площадью более 200 квадратных метров останутся закрытыми.
Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.
Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.
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