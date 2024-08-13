В субботу, 28 сентября, крупные супермаркеты в Чехии будут закрыты

Запрет на работу в этот день не распространяется на автозаправочные станции, аптеки и магазины в местах повышенного скопления пассажиров — в аэропортах и на вокзалах. Покупатели также смогут без ограничений совершать покупки в мини-маркетах Billa на автозаправочных станциях Shell и OMV, а также в магазинах на главных железнодорожных вокзалах Праги, Брно и в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.



Онлайн-супермаркеты 28 сентября будут осуществлять доставку товаров. По прогнозам владельцев продуктовых интернет-магазинов, всплеск интереса к покупке продуктов и товаров для дома начнется уже в четверг и резко вырастет в пятницу, когда спрос увеличится примерно на 20-30% по сравнению с обычными днями.



Большинство пражских торговых центров будет работать, однако расположенные в них магазины площадью более 200 квадратных метров останутся закрытыми.



Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.