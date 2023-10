Четыре года назад всемирно известный производитель нижнего белья Victoria’s Secret решил включить в свою рекламную кампанию более полных и крупных моделей. На подиум вышла женщина 44-го размера. За ней последовала модель-трансгендер. Но дела компании идут не так хорошо, как хотелось бы. И вот старый добрый идеал красоты — длинноногая модель размера XS — возвращается.



Когда на американском рынке появились новые марки нижнего белья, такие как ThirdLove и Parade, устоявшийся гигант почувствовал запах конкуренции. Но эти марки представили себя совсем по-другому. Никаких тощих моделей, вместо этого они приступили к так называемому инклюзивному маркетингу. ThirdLove, например, использует слоган Bras and underwear for all и не боится показывать в своих кампаниях более выраженные изгибы.



Victoria’s Secret решила пойти по тому же пути и обратиться к молодой аудитории, которая может ее услышать. Именно поэтому бренд задействовал в кампании футболистку Меган Рапиноэ или упомянутую выше трансгендерную модель Валентину Самайо. Но все это не привело к росту продаж. Вероятно, Victoria’s Secret закончит этот год с объемом продаж в 6,2 млрд долларов. Это неплохая цифра, но все же на 5% меньше, чем в прошлом году. И на 7,5 млрд меньше, чем в 2020 году.



И вот американский новостной сайт CNN сообщает, что трансформация бренда закончилась и на подиум снова выходят худые модели. «В последних кампаниях участвуют такие модели, как Хейли Бибер и Эмили Ратаковски, которые вполне могли бы соответствовать Хайди Клум или Адриане Лиме на показах 2007 года. Модели plus-size, такие как Палома Эльзессер и Али Тейт-Катлер, также стали амбассадорами нового образа», — сообщает американский новостной сайт CNN, добавляя, что таким образом Victoria’s Secret застряла где-то между «олицетворением мужской похоти и инклюзивной утопией».



Однако CNN добавляет, что на презентации для инвесторов в Нью-Йорке в октябре этого года бренд дал понять, в каком направлении он хочет двигаться в будущем. «Можно выглядеть сексуально и быть инклюзивными», — сказал президент Victoria’s Secret Грег Юнис. Цель — достичь семимиллиардного объема продаж, и худые тела должны этому способствовать.



Например, возвращается показ мод с так называемыми «ангелами», который раньше был одним из самых масштабных событий и в котором участвовали самые известные лица модельного мира. Шоу должно состояться в конце года и, предположительно, в измененном варианте, что означает сохранение части инклюзивного маркетинга.



Бренд планирует инвестировать в новые товары, открыть 400 магазинов за пределами Северной Америки и сократить расходы. В ассортимент должны вернуться, например, купальники и спортивная одежда, которые производитель снял с производства в последние годы. Будет расширен ассортимент пижам, свитеров и корсетов. Будут продаваться, например, и свитшоты.



Несмотря на все неурядицы с собственной самоидентификацией, Victoria’s Secret остается крупнейшим розничным продавцом нижнего белья в США. В Чехии долгое время он присутствовал только в пражском аэропорту. С этого года магазин можно найти и в пражском Ходове.