Опасные сделки: Как защититься от мошенничества при онлайн-покупках в Чехии

Опрос был проведен в июле среди более чем 1000 пользователей в Чехии.





В мире 22% пользователей сталкивались с мошенничеством при покупках в Интернете, что меньше, чем в Чехии. Однако до 70% пользователей во всем мире обеспокоены проблемой мошенничества в интернет-магазинах. 53% респондентов во всем мире также заявили, что знают, как безопасно совершать покупки в Интернете.





Хотя почти половина чехов опасается мошенничества, 21% опрошенных готовы совершать покупки по рекламным ссылкам в Facebook или других социальных сетях. Около 14% респондентов готовы совершить покупку у неизвестного лица или неофициального продавца ради более выгодной цены, а 7% покупателей даже готовы перейти по подозрительной ссылке.





«Киберпреступники часто пользуются доверием ничего не подозревающих людей, которые ищут наилучшую цену на желаемый товар во время совершения покупок, невзирая на потенциальные риски. Пользователи чаще всего сталкиваются с целевыми мошенничествами во время рождественских покупок. Поэтому в преддверии Рождества в почтовых ящиках, в социальных сетях или в рекламе мы чаще всего видим фальшивые специальные предложения, которые пытаются запутать нас, привести в мошеннические интернет-магазины и лишить нас как денег, так и ценных персональных данных», — говорит Якуб Вавра, аналитик Avast.





Важное правило, по мнению Вавры, — покупать товары только у известных и проверенных продавцов. Каждая покупка должна быть хорошо обдумана и оценена с точки зрения потенциальных рисков, которые она несет, добавил он. Avast рекомендует проявлять осторожность при совершении покупок в Интернете и не соблазняться выгодными ценами. Следует проверять веб-адрес интернет-магазина, чтобы убедиться, что он не является поддельным, а также проверять указанную контактную информацию. Также не следует нажимать на всплывающую рекламу или ссылки в электронных письмах, которые могут перенаправить на вредоносные сайты, — говорит он.