Продовольственная палата Чехии критикует акцию «Фиала в Германии», указывая на снижение НДС

Найти конструктивные решения для удешевления продуктов питания в Чехии гораздо сложнее, написала она в сети X. Она также указала на более низкий НДС на продукты питания в Германии. Йозеф Млейнек, политолог с факультета социальных наук Карлова университета, также считает ролик Фиалы неудачным.

В своем посте в социальной сети Фиала рассказал о покупках в сетях супермаркетов в Германии и Чехии. В магазинах он купил молоко, масло, хлеб, шоколад, банку Nutella, кетчуп и бутылку кока-колы. По его словам, в Германии покупка обошлась ему менее чем в 20 евро, или около 500 крон. В Чехии тот же набор обошелся ему на 60 крон дороже. По словам Фиалы, разница в стоимости некоторых продуктов была незначительной, но, например, сливочное масло в чешском магазине стоило на треть дороже. «Практически идентичные продукты от одних и тех же производителей стоят в Чехии дороже. Более того, создается впечатление, что в Германии они имеют более крупную упаковку», — сказал он.

«Если премьер-министр, то есть глава правительства, пойдет за покупками, он обнаружит, что в Германии продуктов больше, они качественнее и, главное, дешевле, чем в нашей стране, и в конце концов просто опустит руки. Он скажет, что правительство не имеет права устанавливать цены, но при этом спросит у соответствующих компаний, почему это так, и потребует от них объяснений, так что это ужасно неправильно», — сказал Млейнек в интервью ČTK. Он добавил, что люди ожидают от правительства вмешательства в подобные дела. Поэтому премьер-министр должен либо использовать «шопинг-видео» для объявления о вмешательстве, либо избегать супермаркетов, сказал он.

Вечержова отметила, что в Германии ставка НДС на продукты питания значительно ниже. В Чехии действует льготная ставка НДС на продукты питания в размере 15%, в Германии базовая ставка составляет 19%, а льготная ставка на отдельные товары, включая продукты питания, — 7%. В продовольственной палате также заявили, что Фиала просто устроил «шоу с тележкой». Ранее Вечержова критиковала тот факт, что даже после ограничения цен чешские компании имеют одни из самых высоких цен на энергоносители в Европе, что приводит к удорожанию производства.

На прошлой неделе на конференции в Палате депутатов председатель палаты также возразила против неоднократных высказываний Фиалы и других членов его кабинета о прибылях производителей продуктов питания. Например, политики часто подчеркивали высокие прибыли компаний, в основном входящих в холдинг Agrofert.

По словам Вечержовой, палата подсчитала, что за последние десять лет прибыль предприятий пищевой промышленности составляла в среднем 0,2% от их годового оборота. В прошлом году прибыль компаний различных отраслей составляла от 2 до 5% от их оборота. Например, оборот компании Vodňanská drůbež из группы Agrofert в прошлом году составил более 7 млрд крон, а прибыль — 240 млн крон, что соответствует 3,4% от оборота. Согласно годовому отчету, результаты компании Madeta были аналогичными.