Как работают чешские магазины 17 ноября

«Время работы всех магазинов и гипермаркетов Globus 17 ноября будет стандартным, как и привыкли покупатели», — сказала представитель компании Анета Турновска. По ее словам, люди уже начали закупать подарки к Рождеству. Наибольший интерес вызывают игрушки и косметические наборы. По словам пресс-секретаря компании Томаша Кубика, в магазинах Penny Market также пользуются спросом рождественские салфетки, статуэтки и свечи.



«Поскольку в этом году 17 ноября предшествует выходным дням, мы ожидаем аналогичного выходным количества покупателей, которое традиционно выше, чем в будние дни», — сказал представитель Ikea Петр Шашек, добавив, что филиалы будут открыты с 10:00 до 20:00. По словам пресс-секретаря компании Петры Псотковой, не только праздничный день, но и акция скидок «Черная пятница» привлечет покупателей в магазины Datart. Datart предлагает распродажи почти весь месяц, официально «Черная пятница» выпадает на 24 ноября.



По словам Клары Унзейтиговой, менеджера по маркетингу книжного магазина Luxor, осведомленность людей о том, в какие праздничные дни магазины работают или закрыты, улучшается. «Не бывает такого, что покупатели не приходят к нам, полагая, что мы закрыты. Влияние на посещаемость в этом отношении минимально», — сказала она. По ее словам, на Рождество популярны чешские авторы, такие как Патрик Хартл.



«Большая часть покупателей будет делать свои пятничные покупки за пределами крупных городов в магазинах, расположенных вблизи туристических мест или загородных домов, где семьи проводят длинные выходные», — сказал Чешскому агентству новостей пресс-секретарь компании Albert Йиржи Маречек. Онлайн-супермаркет Rohlík.cz, по словам пресс-секретаря Денизы Моргенштейновой, ожидает повышенного интереса в четверг перед длинными выходными.



Согласно закону о времени работы розничной торговли, вступившему в силу в 2016 году, магазины площадью более 200 кв. м должны быть закрыты в канун Рождества, в первый и второй день Рождества, в Новый год, 8 мая, 28 сентября и 28 октября. За соблюдением закона в эти дни следит Чешская торговая инспекция. В остальные праздничные дни, к которым относятся Страстная пятница, 1 мая, 5 и 6 июля, а также 17 ноября, запрет на продажу не действует.