Скидки в эту «черную пятницу» станут меньше из-за нового закона

В этом году розничным торговцам в Чехии придется соблюдать поправку к Закону о защите прав потребителей, которая должна усложнить предложение фальшивых скидок. Например, они обязаны вычислять размер скидки из самой низкой цены, по которой они продавали товар за 30 дней до скидки. «Именно из-за поправки к закону скидки в этом году могут оказаться меньше, чем в предыдущие годы», — говорит Ратай из компании Upgates, предоставляющей решения для разработки и предоставления в пользование интернет-магазинов. Реальная средняя скидка на «Черную пятницу» в прошлом году составляла от 15 до 30%.



Ян Ветишка, директор Ассоциации электронной торговли, ожидает, что оборот электронных магазинов увеличится на несколько сотен миллионов крон по сравнению с прошлым годом, когда он составил около 7 млрд крон. «К сожалению, прогнозы на этот год довольно сложны, мы увидим, насколько чехи действительно станут делать покупки», — сказал он.



Ратай отметил, что оборот чешских электронных магазинов снижается. В третьем квартале этого года, по данным сайта онлайновых сравнений Heureka.cz, он снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом. «Ритейлеры надеются переломить нынешнюю неблагоприятную тенденцию продаж», — добавил он.



В магазинах игрушек Bambule акция «Черная пятница» начнется в понедельник, 20 ноября, и покупатели смогут совершить покупки со средней скидкой около 40%, сообщила ČTK директор по маркетингу Яна Крчкова. Однако она не ожидает, что «черная пятница» будет значительно успешнее, чем в прошлом году. «Это связано с ситуацией на рынке розничной торговли», — добавила она. В магазинах Datart уже начались распродажи «черной пятницы», которые продлятся почти весь ноябрь. По словам пресс-секретаря компании Петры Псотковой, компания также хочет избежать переполненности своих филиалов. По ее словам, в «черную пятницу» люди смогут купить мелкую электронику или бытовую технику на 15–20% дешевле.



Примерно 15% от общего объема продаж в магазине одежды Zoot приходится на «черную пятницу». «Последний квартал имеет решающее значение в нашем бизнесе для успеха или неудачи всего года», — сказал директор по маркетингу Ярослав Кауки. По его словам, скидки на некоторые товары составят до 70%. Компания Astratex, торгующая нижним бельем и купальниками, ожидает, что в «черную пятницу» продажи будут на пятую часть выше, чем в прошлом году. По словам представителей компании, в течение недели, начиная с 20 ноября, будет уценено около 30% ассортимента.



По прогнозам Notino, наибольший интерес в «черную пятницу» вызовут средства по уходу за кожей и парфюмерия. В прошлом году, по словам пресс-секретаря Александры Ишуниной, в течение недели компания получала 194 000 заказов в день. В этом году «черная пятница» в Notino продлится две недели.