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Когда появится приложение для отслеживания цен на продукты питания в Чехии
15 ноября 2023
23:00
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Приложение для отслеживания средних цен на основные продукты питания — это решение, выгодное для потребителей. Люди получат больше информации и смогут принимать более взвешенные решения о покупке. Управление по защите конкуренции (ÚOHS) поддерживает намерение министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL) предложить людям такое приложение. Его министерство само обратило внимание на такую возможность, сообщил ČTK пресс-секретарь ведомства Мартин Шванда.
«Исходя из зарубежной практики, можно сказать, что это решение в пользу потребителя. Сравнивающий сервис должен работать с агрегированными ценами, поэтому он должен показывать потребителю среднюю (фактическую) цену товара, позволяя принять более взвешенное решение», — сказал представитель ведомства. Он добавил, что, по мнению антимонопольного органа, использование агрегированных данных не должно благоприятствовать субъектам, участвующим в сравнении.
О намерении создать приложение Выборный объявил в субботу. Вдохновением для него послужила Греция, где цены на продукты питания упали примерно на 18%. В Чехии, по его словам, приложение может заработать не позднее чем через шесть месяцев.
Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма (SOCR), в ходе дискуссии с Выборным на чешском телевидении в воскресенье заявил, что запуск приложения негативно скажется на продажах в небольших магазинах. В Греции правительство также приняло постановление о ценах на продукты питания, согласно которому поставщики обязаны предоставлять пятипроцентную скидку на отдельные товары, отметил он.
Павел Бржезина, председатель Чешской ассоциации традиционной торговли, сказал корреспонденту ČTK, что приложение не повлияет на общую цену товаров. Хотя торговцы, вероятно, будут снижать цены на товары, попавшие в мониторинг, ожидается рост цен на другие продукты питания, что позволит покрыть изменения. По его словам, это также приведет к увеличению доли иностранных продуктов питания в чешских магазинах.
О намерении создать приложение Выборный объявил в субботу. Вдохновением для него послужила Греция, где цены на продукты питания упали примерно на 18%. В Чехии, по его словам, приложение может заработать не позднее чем через шесть месяцев.
Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма (SOCR), в ходе дискуссии с Выборным на чешском телевидении в воскресенье заявил, что запуск приложения негативно скажется на продажах в небольших магазинах. В Греции правительство также приняло постановление о ценах на продукты питания, согласно которому поставщики обязаны предоставлять пятипроцентную скидку на отдельные товары, отметил он.
Павел Бржезина, председатель Чешской ассоциации традиционной торговли, сказал корреспонденту ČTK, что приложение не повлияет на общую цену товаров. Хотя торговцы, вероятно, будут снижать цены на товары, попавшие в мониторинг, ожидается рост цен на другие продукты питания, что позволит покрыть изменения. По его словам, это также приведет к увеличению доли иностранных продуктов питания в чешских магазинах.
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